NetApp发布Spot Security网络安全服务推进公有云战略

NetApp今天发布了一项全新的网络安全服务Spot Security，以推动公有云业务的年化收入在未来几年内突破10亿美元。

NetApp今天发布了一项全新的网络安全服务Spot Security，以推动公有云业务的年化收入在未来几年内突破10亿美元。

和其他数据中心厂商一样，随着越来越多的企业客户开始把工作负载转移至外部，NetApp也将自身的产品路线图重点更多地转移到公有云上。

Spot Security是一项专门保护公有云环境的网络安全服务，它可以映射出云环境的所有组件，识别出那些配置不安全且有可能被黑客利用发起攻击的资源，此外还可以检测出可能导致数据泄露的异常用户行为。

Spot Security最大的亮点之一，是它不仅可以发现、还可以优先处理那些潜在的网络安全问题。现在IT团队面临一个共同挑战，那就是他们的网络安全工具会生成大量警报，但导致数据泄露的可能性又很小。因此管理员把大量时间浪费在调查误报上，而不是去解决更紧迫的问题。NetApp称，Spot Security能够找出最严重的漏洞，从而会简化IT团队的工作。

Spot Security通过分析企业云环境的拓扑结构，来确定哪些问题是最紧迫的。它会绘制出易受攻击的资源如何与环境中其他组件相连接的，以评估潜在漏洞的影响，此外通过评估多种类型的操作数据（包括有关网络流量和用户活动的信息，以及云厂商应用编程接口的数据）来做出决策。

在公有云中，快速查找和修复网络安全问题是非常重要的，因为企业组织的部署经常发生变化，有时甚至一天发生多次，每次更改部署配置或者更新应用，都有可能将网络安全漏洞引入环境，因此必须在黑客发现这些漏洞之前就快速检测并进行修复。

云环境经常变化的原因之一，是企业软件团队越来越多地采用持续集成和持续交付或（CI/CD）工具，这种工具对以前需要大量手动操作更新应用的流程实现了自动化，让开发人员每隔几个小时就可以发布新的代码，而代码频繁更新就意味着漏洞有更多机会进入环境中。

运行在云环境中的应用并非唯一频繁更新的IT资产，有时候底层基础设施资源也会定期更改。

很多企业组织通过使用spot实例来降低运成本，这实际上会导致云提供商数据中心的容量过剩。spot实例的成本低于标准虚拟机，但有一个问题：如果需要，云提供商可以在短时间内回收多余的容量，这时候spot实例就会停止，这也是为什么企业云基础设施资源配置会经常发生变化的原因之一。

帮助企业利用spot实例是NetApp Spot业务部门的重点之一。NetApp于去年收购了该公司，并推出了Spot Security服务。除了新的网络安全服务之外，Spot还提供工具让企业可以更轻松地使用spot实例，并帮助他们运行软件容器集群。

NetApp高级副总裁、Spot总经理Amiram Shachar表示：“我们将利用NetApp的市场声誉，把Spot作为一个引领云原生应用的品牌。”

目前Spot已经成为NetApp增长战略中的一个核心组成部分，更专注于公有云领域。上个季度NetApp的公有云收入（包括Spot）同比增长了155%，达到7900万美元。NetApp公司首席执行官George Kurian曾在今年8月向投资者称，NetApp计划在2025财年之前将公有云产品的年化收入增加至10亿美元。

他表示，NetApp将提供“一流的有机创新和无机创新”来推进这项计划，这里的无机创新，指的是未来可能进行更多收入。去年一年NetApp收购了三家初创公司，今年6月又收购了基于Kubernetes的分析和机器学习专业公司Data Mechanics。