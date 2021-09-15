华为全闪存储获发数据中心低碳产品与解决方案测评证书

9月15日，华为面向新型数据中心的全闪存储在“2021开放数据中心峰会”上通过了“零碳算力共建计划”数据中心低碳产品与解决方案测试评估

9月15日，华为面向新型数据中心的全闪存储在“2021开放数据中心峰会”上通过了“零碳算力共建计划”数据中心低碳产品与解决方案测试评估，意味着华为绿色低碳的全闪存数据中心解决方案受到业界的肯定和认可，中国通信标准化协会副理事长兼秘书长闻库先生向华为颁发了该项证书。

华为全闪存存储通过介质、架构、软件等多层创新，在业务效率、能耗与成本上取得了最优的平衡，构筑了最优存算比、闪存比和灾备比的数据生命周期解决方案，完成了评委会从存储设备原材料采集、生产、运输、销售、使用、废物处置和回收等阶段的碳排放核算与测试。经过评委会综合评估，华为面向新型数据中心的全闪存存储在全生命周期取得预期的节能降碳效果。

“新型数据中心”是由工业和信息化部于2021年7月提出，以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向，以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引，汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的新型基础设施。华为相关专家指出，与传统数据中心相比，新型数据中心带来了新存储、新计算、新网络、新能源四个方面的新变化。

新存储，将加快闪存（SSD）替代机械硬盘（HDD），提升数据中心全闪存占比；优化存储和计算投资比例，避免出现数据中心重计算、轻存储的不平衡发展局面。数据显示，美国存储市场的闪存占比已经高达56.4%，全球市场闪存占比也达到41.3%，而中国市场这一数字仅为20.2%，远低于正常水平。经评估测算，1块SSD盘替换相当于种树150棵，如果全国数据中心都基于闪存存储进行建设，那么到2025年将累计节约750亿千瓦时耗能，相当于4个葛洲坝的发电量，新建数据中心的能耗将下降21%。

新计算，将推动传统通用计算向多样性计算的发展。一方面加强计算多样性带来的产业链稳固能力；另一方面需要适配智能化、大数据发展所需要的大规模针对性算力基础。

新网络，将加快建设智能无损的全IP数据网络中心，降低网络时延，提升传输效率，全面升级数据中心的运维管理水平与安全能力。

新能源，将推动数据中心与“双碳”工作相适应，并推动绿色发电、清洁能源在数据中心中的落地与可持续发展，降低数据中心能耗。

尤其值得注意的是，大势所趋下的新型数据中心建设中，“四新”的逻辑是环环相扣、互为支撑的。比如说，新计算需要与新存储的容量、调用能力相互适配；新网络带来的效率与运维优化，也与新存储能力紧密相关；新型数据中心的全面低碳节能，一部分来自全闪存带来的硬盘能耗下降。

“2021开放数据中心峰会” 是由开放数据中心委员会（ODCC）主办，以“推动高质低碳 筑基美好生活”为主题的产业盛会，本次大会吸引了超万人、近百家媒体前来参会，大会对新型数据中心的三年规划进行了详细的解读，共同为我国数据中心产业提前达到“双碳”目标进行思想碰撞、出谋划策。