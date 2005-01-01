华为全闪存存储收入增速全球第一  

第三方权威咨询报告显示，华为全闪存存储市场收入增速位列全球第一。自全闪存存储阵列OceanStor Dorado V3上市交付以来，华为全闪存存储产品迎来迅猛增长。

【中国，北京，2018年1月8日】第三方权威咨询报告显示，华为全闪存存储市场收入增速位列全球第一。自全闪存存储阵列OceanStor Dorado V3上市交付以来，华为全闪存存储产品迎来迅猛增长。

云计算、在线支付、移动社交等越来越多的实时交互应用不仅带来了数据的快速膨胀，更对数据中心的存储性能提出了更加苛刻的要求。闪存对于帮助企业应对数据爆炸式增长，加速关键业务应用至关重要。可以预见，全闪存将成为未来主流的数据中心存储，并应用于企业的关键重载业务。

面向企业关键重载业务打造的OceanStor Dorado V3于2016年9月正式发布，具备高达400万IOPS（每秒读写次数）时仍保持0.5毫秒稳定时延的卓越性能，能充分发挥闪存效率，同时具备免网关HyperMetro双活方案，保障业务高可用，让关键业务“又快又稳”。

从2005年开始研究闪存技术，华为在闪存领域拥有超过12年的持续积累，华为目前是业内唯一具备存储操作系统、控制器、SSD盘（固态硬盘）全自研能力的供应商，并能够针对闪存进行端到端的深度优化。基于华为全面的产品和解决方案、开放的生态，客户可以轻松地享受闪存技术革新带来的业务处理能力。华为OceanStor Dorado系列全闪存存储从2011年推出至今，已经实现“零事故”纪录。目前，华为全闪存产品已经获得全球重要行业客户的信赖，比如俄罗斯邮政、巴西Caixa银行、中国太平洋保险等知名企业。

通过不断创新的产品解决方案和重点市场投入，华为存储在2017年赢得市场和客户的双丰收：蝉联Gartner通用存储阵列魔力四象限报告领导者位置；第三方权威咨询报告显示，华为存储在中国市场实现更具含金量的多项市场第一，包括高端存储第一、软件定义存储第一、NAS存储第一、金融行业占有率首次第一；权威评测机构ESG实验室发布华为OceanStor Dorado评测报告，显示该产品完美承载关键核心业务；著名技术分析机构DCIG发布的2016年-2017年高端存储阵列购买指南中，华为高端存储OceanStor 18000 V3荣获年度最佳产品，位列DCIG推荐排名榜首。华为存储服务全球超过8000家客户。

华为存储产品线总裁孟广斌表示：“感谢客户对华为存储的信任，面向企业云转型，华为存储将致力于打造数据服务的智能时代，持续用创新技术和专业性做行业的贡献者，借助人工智能（AI）和大数据技术，让客户的业务更便捷。”

华为还计划于2018年上半年正式发布新一代全闪存存储OceanStor F V5系列以及混合闪存OceanStor V5系列，其全面的闪存设计特性将进一步扩充华为闪存存储产品布局，满足客户的多样化需求和应用。