HDD存储密度再难寸进，希捷继续稳坐头把交椅

面对磁盘驱动器（HDD）存储密度趋于停滞的现实，希捷公司顺利巩固了自身在全球HDD供应商中的优势地位。

面对磁盘驱动器（HDD）存储密度趋于停滞的现实，希捷公司顺利巩固了自身在全球HDD供应商中的优势地位。

根据TrendForce与Tom Coughlin在《数字存储技术通讯》中发布的数据，我们整理出下面这份过去三年以来的全球磁盘驱动器市场份额图表。可以看到，全球领导者的宝座已经由西部数据易手于希捷，而东芝则在销售额方面继续保持21%的市场比例。

使用IDC、Cloughlin与TrendForce数据整理而成的市场份额图表。

目前，整个磁盘驱动器市场正全面转向大容量驱动器，这一趋势在近线存储应用领域表现得尤为明显。容量已经成为磁盘驱动器技术中最重要的因素，毕竟速度指标已经被SSD固态盘全面碾压，HDD只能在存储空间上做做文章。

存储密度发展停滞

高容量磁盘驱动器已经能够提供单盘2 TB容量。要在盘片上进一步添加存储容量，就意味着单盘密度还要更上一层楼。Coughlin提到，“2021年第一季度，HDD的单盘存储密度没有任何增长。因此主要供企业及超大规模场景使用的高容量近线驱动器要想持续提升容量上限，就必须在未来五年内不断增加盘片数量。”

很明显，如果单盘存储密度已经无法寸进，那么增加容量的侱方法就是在一块驱动器里塞进更多盘片与磁头。

Coughlin还补充道，“目前的HDD行业正处于单盘密度在产品乃至实验室环境下停滞不前的时期，而且这一轮停滞比以往任何时候都更长。”

问题在于，无论是垂直磁记录（PMR，目前已经达到缩小bit区域的极限）还是能够支持更小bit区域的磁盘能量辅助技术，都遇到了发展中的重大瓶颈。

目前的两种可行选项，即HAMR（热辅助磁记录）与MAMR（微波辅助磁记录），都需要使用新的存储介质并在读写磁头上添加新的附加组件，借此产生必要的热量或微波能量。但这自然会带来额外的成本。到目前为止，然后、东芝与西部数据三大供应商没有任何一家对二者的技术特性拥有充足的信心，因此PMR也就继续成为不够好、却又无可奈何的唯一选项。

事实上，西部数据似乎打算作壁上观：西数于2019年9月推出的18 TB与20 TB容量的部分MAMR驱动器；而在2020年7月，他们以推出了容量为20 TB的Ultrastar DC HC650驱动器，这款产品完全不使用任何MAMR技术、单凭叠瓦磁道（即写入磁道之间彼此重叠）就将容量带进了20 TB新时代。

Wikibon分析师David Floyer指出，“目前，HDD供应商还不太可能将HAMR与MAMR产品的成本降低到现有PMR HDD技术的水平。”

正因为如此，“HDD供应商无法将HAMR与MAMR投资视为下一阶段的发展重心。企业高管们非常重视生产效率，同时着力降低销售与分销成本，希望能在HDD这片不断萎缩的市场中获取丰厚利润。Wikibon认为各厂商将进一步整合供应链及生产设施，在这里寻求可行的成本降低空间。”