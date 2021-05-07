“存储即服务”市场杀入新势力：戴尔推出APEX

戴尔公司日前戴尔科技全球峰会线上大会上公布了APEX数据存储服务，宣称将以订阅付费加在线APEX控制台访问点的形式为边缘位置、私有云及公有云提供统一的存储服务选项。

戴尔公司日前戴尔科技全球峰会线上大会上公布了APEX数据存储服务，宣称将以订阅付费加在线APEX控制台访问点的形式为边缘位置、私有云及公有云提供统一的存储服务选项。

有趣的是，就在戴尔有所行动的同时，老“冤家”HPE也针锋相对地拿出了自己的存储即服务（SaaS）方案。看来双方的竞争之火已经蔓延到了存储即服务这片新的战场。

戴尔科技公司执行副总裁兼首席营销官Allison Dew表示，“凭借行业领先的IT产品组合、数十年的数据中心服务经验以及无与伦比的全球供应链与合作伙伴网络，其他即服务产品都无法与我们的方案相提并论。”

APEX项目是戴尔公司打造的一项文件托管与块存储即服务方案，最初亮相于去年10月。与HPE一样，戴尔表示APEX将覆盖边缘、私有与公有云等多种使用场景。但戴尔方面并没有透露APEX具体会登陆PowerMax、PowerStore、PowerScale以及PowerProtect等现有存储阵列与文件管理器产品中的哪一种。

我们猜测，PowerStore将用于块存储，而PowerScale则面向文件存储。

戴尔公司强调，APEX采用一种基于结果的方法，借此确保客户不必管理特定产品线、技术版本或规格需求。戴尔还与各合作方共同选定技术服务，用于构建并管理整套基础设施，其部署周期最少只需要14天、而扩展周期仅需要5天。

APEX 数据存储服务与控制平台

作为戴尔基础设施服务组合中的第一弹，APEX数据存储服务能够为客户的块与文件存储需求提供三个性能层级，对象存储服务也将很快推出。此服务分为一年期与三年期两种订阅选项，容量从50 TB起，后续可灵活扩展。

戴尔公司APEX业务副总裁Akanksha Mehrotra在简报中提到，“APEX为我们的客户提供自助服务，可轻松访问APEX服务目录与指南资料。……客户可以通过多个位置查看所有活动订阅。……可以查看待处理的发票账单，也可以根据扩展趋势配置警报通知。”

客户负责使用在线APEX控制台发现并订阅目录中的服务，戴尔则负责对技术及服务进行匹配以提供所需的结果。接下来，控制台会为客户提供已订阅服务的监控与管理功能，具体涵盖用量与支出报告、状态见解与预测分析，尽可能防止发生意外状况。

该控制台还具有 API访问功能，未来戴尔合作伙伴的开发者们将可以通过编程方式访问控制台内的各项功能。

戴尔托管工具包还可被部署在内部或者Equinix托管站点当中，进而与APEX云服务关联起来。

APEX 云服务

APEX中包含的云服务组合涵盖混合云与私有云，并提供集成化计算、存储与网络资源（即超融合基础设施，简称HCI），同时支持传统与云原生类应用程序。客户可以灵活选择混合或私有云、具体实例类型（通用型或内存优化型）、实例数量及订阅条款。

此外，其中的APEX定制化解决方案还提供Flex On Demand与Data Center Utility选项。Flex On Demand负责提供戴尔服务器、存储、数据保护与超融合基础设施即服务。Data Center Utility则添加了适用于客户数据中心的自定义计量与托管服务。

戴尔业务部门营销高级副总裁Sam Grocott表示，通过APEX混合与私有云方案中由戴尔、VMware以及VxRail产品联合开发的内置功能，“VMware已经深深嵌入至我们的APEX产品当中”。

APEX混合云还使用VMware Cloud Foundation将内部及外部工作负载迁移至任意云服务商，包括AWS、Azure、谷歌以及IBM等等。

Grocott表示，“我们联手VMware为APEX建立起强大的发展路线图，双方正在共同努力、希望在不久的未来给大家带来更多惊喜。”

Mehrotra提到，“APEX云服务目前已经在美国、英国、法国及德国上线，后续还将登陆更多其他国家和地区。……目前，APEX定制化解决方案也已经在30多个国家/地区上线，通过戴尔及我们的合作伙伴社区推荐及零售形式等推广至20个北美与欧洲、中东及非洲国家/地区。”

戴尔还公布了一套面向边缘位置的流式数据平台，其中包括PowerScale与ECS阵列，用于获取数据以实时实时及历史批量分析。此外，戴尔还在APEX私有云中公布了多种面向制造行业的服务项目。

戴尔与 Equinix

客户可以将面向APEX控制台与托管IT功能部署在Equinix International Business Exchange数据中心之内。目前全球已经部署有220处此类数据中心，客户将按具体使用量计费、无需承担任何超额费用。设备的拥有、部署及支持成本均由戴尔科技公司通过单一发票体现。关于戴尔APEX Equinix合作方案的更多细节，将于今年晚些时候统一公布。

Mehrotra提到，APEX也将给各合作伙伴带来重大机遇，包括提供“新的持续参与模式，我们希望能帮助合作伙伴在APEX上交付、开发并推出更多新型解决方案。”此外，各合作伙伴“还可以在专用环境中代表客户托管基础设施工作负载，并以此为基础构建解决方案。”

Pure Storage公司也与Equinix达成了类似的客户支持协定，包括提供块存储、对象存储以及Pure Portworx Kubernetes存储服务。这是一项混合云协议，允许用户在AWS、Azure以及GCP等公有云环境中接入Pure的云块存储及Portworx服务。截至今年3月3日，Equinix的18处数据中心均已开始提供这项功能。

戴尔 APEX 对阵 HPE StaaS

乍看起来，戴尔的APEX服务所涵盖的存储协议及存储、HIC及服务器系统要比HPE数据服务平台更广泛，但后者的优势则在于更具纵深优势的控制台-存储阵列集成水平。

根据目前掌握的信息，我们将两家公司公告中的内容整理为以下对比表格：

HPE方面表示，未来几个月内还将有更多数据服务平台持续发布。从这个角度看，戴尔及HPE很可能展开一场短暂的公告竞赛，不断亮出自己手中的基础设施即服务“王牌”。

HPE云数据服务高级经理Neil Fleming在推文中提到，“戴尔APEX的定位更像是我们几年前推出的HPE GreenLake Central（用于管理基于合约的消费活动，并可从HPE处订购HCI、服务器、存储及云资源）。但我们的最新数据服务云控制台则完全不同。”

HPE公司一位发言人总结道，“多年以来，HPE一直在提供「存储即服务」功能，确保客户无论身处何地都能发挥数据的力量。HPE最近还提出了统一DataOps愿景，并推出了包括数据服务云控制台及HPE Alletra在内的一系列突破性创新成果，着力将云计算的敏捷性提升至新的高度。如今，客户可以充分发挥数据所处的云环境带来的强大体验，在最大程度提高敏捷性的同时以前所未有的速度实现创新。”