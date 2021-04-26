面向未来IT架构，戴尔并推出存储新品Dell EMC PowerStore 500

2020年5月6日戴尔科技发布了现代化基础架构平台第五代存储产品——Dell EMC PowerStore。上市之后，得到市场广泛好评。基于市场的需求，仅仅不到一年，在2021年4月21日，戴尔科技升级了PowerStore2.0版本，并新增加了该系列的产品Dell EMC PowerStore 500。

戴尔科技集团全球副总裁、大中华区存储平台及解决方案事业部总经理孔大勇

“PowerStore是戴尔历史上发展速度最快的新架构。无论是新客户还是现有客户，都在亲眼见证PowerStore独特的设计、极致的性能和卓越的自动化能力如何帮助他们创新并保持竞争优势。”戴尔科技集团全球副总裁、大中华区存储平台及解决方案事业部总经理孔大勇表示，“PowerStore新平台更快、更智能，同时能让更广泛的企业受益，更容易地开始使用，加速推动数字化转型和业务创新。”

PowerStore 500具备自适应能力满足各种业务场景

PowerStore 500可以适应目前企业多样化的IT环境，满足各类应用场景工作负载需求。同时PowerStore 500搭载的PowerStoreOS 2.0，在保持原版本灵活的体系架构设计，云化、容器化、智能化等特征之外，PowerStoreOS 2.0在软件和智能增强等方面都带来大量前沿创新。

新PowerStore 500型号为各种规模的企业带来更低的成本和企业级性能，这是因为过去一年，戴尔科技不断优化Dell EMC PowerStore企业存储系统新的软件和自动化功能升级，保障PowerStore 500适用于更广泛的业务和用例，同时具备企业级的性能和特性。

戴尔科技集团大中华区售前系统工程部总经理杨捷

PowerStore 500具备自适应能力，可以接入到客户现有的各种应用环境里。“比如说不管是VMware的云、开源的云还是虚拟化、容器，都可用到自动化的工具去做部署。所以我们说不管哪个型号这些都是具备的，到目前来讲我们没有看到专门针对哪个应用场景，而且量不是针对一个、两个应用场景去做。” 戴尔科技集团大中华区售前系统工程部总经理杨捷分享到。

软件升级，性能大幅度提升

PowerStore通过其面向块、文件和VMware vSphere Virtual Volumes的纵向扩展、横向扩展架构支持广泛的工作负载。企业现可从其运行在PowerStore上的工作负载中获得更佳的性能，IOPS提高了25%。同时通过增加NVMe over Fibre Channel（NVMe-FC）的选项，无需额外硬件，只需通过软件更新，PowerStore就实现了跨数据中心的NVMe扩展。

戴尔科技集团软件研发总监、下一代中端存储中国研发团队负责人高健

PowerStore使用存储级内存(SCM)作为持久存储，并在系统内区分SCM和标准NVMe驱动器，过单个的Intel Optane D4800 X驱动器来加速元数据访问，实现了工作负载延迟15%的降低。 “PowerStoreOS 2.0当中引入了一个创新，就是把SCM和SSD两个异构的存储放到同样一个域里面，客户通过SCM的元数据访问，实现了性能的提升。”戴尔科技集团软件研发总监、下一代中端存储中国研发团队负责人高健分享到。

“Dell EMC PowerStore汇聚了戴尔存储研发团队广泛、长久的智慧结晶，是以本地化研发经验服务全球客户市场的鲜明例证。”高健表示，“尤其存储系统核心的数据路径架构方面，我们开展了大量与客户场景和需求紧密对接的创新。”

延续优势，为“数字原生企业”技术底座赋能

PowerStore 500是PowerStore家族里面的新成员，这个新成员继承了全年发布的PowerStore版本中的所有的出色技术。最关键的一点是，它适用的范围更广，可以让更多的解决方案和更多的应用程序类别来采用，任何行业的客户想体验PowerStore优势都可以用PowerStore 500。因此对数字原生企业而言大家根据自身的业务去选择PowerStore不同型号来匹配业务需求。

PowerStore 500还更新了自动化数据处理，实现了采购成本和管理成本的双节省。PowerStore 500还提供4:1的数据缩减率保证。不仅给客户带来了更大的成本节省，通过优化容量和性能简化存储管理，保障了该阵列的智能数据缩减功能时刻运行，不会对性能造成影响。

PowerStore为客户提供极简管理界面，释放运维新能力

PowerStore的动态弹性引擎(DRE) 与传统的RAID配置相比，DRE可减少高达98%的维护管理工作。PowerStore希望为用户提供最简单的管理界面。希望无论是IT的管理人员还是服务器管理人员、网络管理人员、存储管理员，真正能辅助业务部门去创新发展，而不应该花更多的时间在部件或者存储配置上。“比如说DRE的双奇偶校验，比RAID配置减少98%的管理工作，系统自动完成绝大部分工作，未来的管理实际上要大大的减少管理人员的负担，让他把更多的精力放在业务创新上实现除了基础架构的转型，人员技能的转型。” 戴尔科技集团大中华区高级顾问李君鹏分享到。

戴尔科技集团大中华区高级顾问李君鹏

PowerStore 500适合任意规模的企业，可用于偏远地区或分支机构，边缘环境或更大规模的IT部署。PowerStore 500同时支持通过按需付费获得，允许客户根据实际用量支付，获得他们需要的技术。目前PowerStore存储出货容量已超400PB——基本相当于以MP3文件的形式存储1360亿首歌曲，遍布全球60个国家和地区，覆盖教育、游戏、交通、医疗、零售和金融服务等各行各业。