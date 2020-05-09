全球研发中心结晶产品，戴尔科技集团推全新第五代存储Dell EMC PowerStore

在2020年5月份，戴尔科技集团推出具备第五代存储最新产品PowerStore系列产品。这款产品被戴尔科技集团专家和工程师们认为是具有划时代的创新产品。

基于人工智能、物联网、5G等新兴技术的快速发展,从边缘到云环境下产生了海量的多样化的数据。而这些数据要实现从收集到存储到应用，就需要更高标准、更先进的企业级存储来存储并释放数据价值。

在2019年戴尔科技峰会上，戴尔科技集团联合IDC发布《第五代存储助力企业数字化转型》报告，正式提出“第五代存储”概念。第五代存储要满足敏捷高速、有效容量、全栈云连、数据护航和AI 赋能五个特征。

于此同时戴尔科技集团也在紧锣密鼓的针对第五代存储的特性进行产品和研发。在2020年5月份，戴尔科技集团推出具备第五代存储最新产品PowerStore系列产品。这款产品被戴尔科技集团专家和工程师们认为是具有划时代的创新产品。

这款产品具备第五代存储有一些特点的指标，在保证可靠性的同时，比如要采用最新的NVMe技术来获得更高性能、更低时延，采用更先进存储软件实现更高比例的有效存储，还要将人工智能技术引入到存储系统，要能够智能运维，还要能够无缝连接到多云环境。

因为疫情的原因，戴尔科技集团基于这款新产品的发布和解读在线上举办，众多戴尔科技集团的专家对该产品进行了解读。

PowerStore在保证存储基本特征下实现全新创新

PowerStore从想法提出到创新实验再到落地也是经历了很长的时间。PowerStore最初的想法是在2014年年底，2015年开始投入，PowerStore设计之初定位于利用最新的技术、最新的创新来满足客户未来10年甚至更长时间的数据时代的需求。

PowerStore为客户提供了以数据为中心，智能企业适应基础架构来满足客户数据时代传统和现代工作负载的需求。PowerStore在实现创新的架构同时还提供了灵活的部署模式。

从硬件上看，采用了下一代存储技术

PowerStore 是一款全新设计的产品，采用了当前最新的存储、接口和网络技术。 采用端到端 NVMe架构，提供7倍性能提升，延时降低2/3，包括 NVMe 体系下的固态存储的全部优势，具有更大带宽和更低延迟以满足闪存 SSD 的要求，并具有新的双端口英特尔傲腾存储级内存 (SCM) 以实现更高性能。

PowerStore具有创新的灵活体系架构。借助全新的灵活体系架构，PowerStore支持容器技术和敏捷开发(DevOps)，客户可以在PowerStore设备上直接运行用户的应用程序，加快应用程序的部署，同时提升应用性能，并且可以根据需要进行无缝的纵向和横向扩展，支持所有新型业务的需求。

同时PowerStore 的高可用性双活设计可在单个系统上本 地支持数据块、文件和 VVols，并通过其始终在线的内联数据减少功能（包括高级重复数据消除和压缩）实现 卓越而一致的存储效率，同时利用英特尔 Quickassist 技术获得硬件加速的显著性能优势。

从软件上看，存储系统更灵活更智能

存储系统软件是整个PowerStore的灵魂，Dell EMC PowerStore不仅支持数据块、文件的存储，还实现了与VMware的集成并支持领先的管理和协调框架（包括Kubernetes、Ansible和VMware vRealize Orchestrator），简化了应用程序开发过程，将部署时间从几天缩短到几秒钟。

PowerStore系统还开发了基于容器的软件体系架构，支持功能可移植性、标准化和加快新功能开发。

PowerStore更是内置机器学习和智能自动化功能，可以简化管理、优化系统资源，设备可以自动的在集群当中发现，可以持续对集群资源进行监控，对集群资源的重新平衡给出推荐建议，能够识别并自动执行所需的变更。

PowerStore是中国研发中心参与的全球化的产品

知识是无界的，技术是通用的，因此，PowerStore的研发和生产是集成了戴尔全球研发中心的知识和经验，根据客户的实际需求设计的。

PowerStore是集结了十年来中端存储人智慧的结晶，可能它应对业务场景，应对客户需求方面确实做了很多全新的设计跟尝试。十多年来，戴尔科技集团研发中心不断在软件架构层面进行探索跟尝试。

PowerStore采用了4：1性能无损的重删压缩技术，有效存储容量领先于业界同类产品。同时PowerStore在产品上的稳定性和高性能以及有效容量的技术创新离不开戴尔科技集团中国研发中心的支持，戴尔科技集团软件研发总监高健表示，“PowerStore研发过程中针对数据路径的研发跟设计方面。数据路径可以直接决定一款存储产品的稳定性、性能以及在它上面可以承载什么样的应用负载，是非常基础的一个存储产品的模块。当前中国研发团队在数据路径上的积累已经具备了非常完备的技术成熟度跟项目的驾驭能力，我们在PowerStore上面做出了全新一代分布式的RAID，把磁盘和闪盘组合起来，提供最佳的有效容量。”

同时PowerStore这款产品集成了戴尔科技集团中国研发中心申请的86项专利应用，这些专利开发全部来自中国本土的发明，体现出中国团队扎根本土，以开发的能力服务全球的客户这样一个理想跟信念。据了解PowerStore这款产品生产会放到厦门生产，来应对整个亚太区的客户购买的需求。