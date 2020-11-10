戴尔存储全面引领的背后，是长期对技术和客户的深厚沉淀

2020年也是极其特殊的一年，戴尔科技定义2020年是“新数据时代”。

2020年11月，将是戴尔科技在中国全面展示的一个月。11月5日，戴尔科技集团连续第三年参加中国国际进口博览会，全面展示戴尔中国战略的核心内容，同一天，戴尔科技集团在上海隆重召开以“新存储，塑新局”为主题的2020戴尔科技集团存储用户峰会，探讨数据时代的未来存储——第五代存储，并详细向大家展示了戴尔科技集团Power家族存储新品和解决方案。而在11月18日，戴尔全球科技峰会也将举办，全面阐释戴尔科技的技术创新和端到端的解决方案。

2020年也是极其特殊的一年，戴尔科技定义2020年是“新数据时代”。在新数据时代，戴尔科技希望能够基于目前多云环境下的企业应用需求，重新定义企业级存储，从而实现为企业的现代化的数据基础设施提供一个全新的存储架构，从而加速企业数字化转型。

以报告为基准，积极推动数字化转型

戴尔科技助力企业数字化转型不是“无的放矢”，是基于戴尔科技每两年发布一次的重要理论基础数字化转型指数（DTI）为指导。

DTI是业内权威的数字化转型指数，通过对18个国家的4300位企业管理者的调查，对各类组织在前所未有的不确定性中进行数字化转型作出理论和实践研究，提供实践指引。

最新发布的引领全球的2020戴尔科技数字化转型指数（DTI）的调查结果表明全球数字化转型进程加速，80%的全球受访企业（93%的中国受访企业）今年已快速启动了数字化转型计划，并且认为数字化转型被视为推动经济复苏的关键驱动力。有一个亮点的数据是中国的数字化实践者从2016年的2%激增到今年的46%。

同时根据2020年DTI指数，全球受访企业数字化转型阻碍主要有三个包括数据隐私和网络安全的问题（2016年位列第5，2020年位列第1）；缺乏预算和资源的问题（2016年位列第1，2018年位列第2）；无法从超负荷的数据乃至信息中获取洞察力的问题（自2016年以来跃升8位）。

推动数字化转型，新一代存储时关键

基于数字化转型的调研结果中企业数字化转型面临的趋势和挑战，我们看到，在混合云时代下，客户选择存储系统已经从可靠性、稳定性、高性能等硬件指标向具备“多、快、好、省”的综合能力来看齐，这就需要支持多种数据形态、服务场景，支持快速处理和更好的低时延，支持更好的云联接、容器化、智能、扩展性，支持实现更好的有效容量、更低的成本、更少的能耗。

戴尔科技集团全球副总裁、大中华区存储平台及解决方案事业部总经理孔大勇

2019年，戴尔科技集团联合IDC提出“第五代存储”概念，这个概念是戴尔看到未来企业的数字化转型的重要程度越来越高，数字化转型的基石就是数据集成设施，特别是在2020年中国加大对包括数据基础设施在内的“新基建”的支持力度，越来越多的企业意识对新的数字化基础设施建设和传统基础设施的数字化改造能够促进企业和经济的双向发展。

戴尔科技集团全球副总裁、大中华区存储平台及解决方案事业部总经理孔大勇分享第五代存储产品的变革，第一代是直连（DAS（Direct-Attached Storage）开放系统直连存储），第二代是SAN (Storage Area Network) 和NAS (Network Attached Storage) 共享网络存储，第三代是统一存储（顾名思义，统一存储最主要的目的是融合、统一，简而言之，就是既支持基于文件的NAS存储，又支持基于块数据的SAN存储），第四代是基于闪存的存储系统（存储系统在前端优化的同时，随着计算的高速发展，对存储性能提出了更高的需求），第五代存储是未来企业级智能存储，具备“第五代存储”有效容量、敏捷高速、无缝接云、数据护航、AI赋能的五大特性。

第五代存储 引领客户新需求

戴尔科技提出新的数据基础架构需要新的企业级存储概念来作为指导。 戴尔推出“第五代存储”的全系列产品，包括Dell EMC PowerMax高端存储、专为数据时代设计的PowerStore，体现非结构化数据存储新标准的PowerScale，轻松驾驭数据管理的PowerProtect DD，化繁为简、赋能创新的VxRail 7.0等等。

戴尔科技集团大中华区售前系统工程部总经理杨捷也认为，第五代存储是数字经济时代的必然产物，是面向多云架构、承载人工智能、物联网和5G等新兴技术的未来企业级智能存储。它具有有效容量、敏捷高速、无缝接云、数据护航和AI 赋能五个特征。

在数据流动越来越密集的今天，戴尔所有的产品都是聚焦在客户需求。而客户需求的核心是产品的创新能力和服务能力。

戴尔科技集团大中华区售前系统工程部总经理杨捷

聚焦客户需求，杨捷表示，今天企业选择存储产品，从产品属性看可以孤立的看待存储产品，但是一定是跟行业应用结合。戴尔全系列存储解决方案可以针对各个行业、不同属性的具体需求，灵活搭配给客户提供存储解决方案。“无论客户到底关心的是计算还是存储，是超融合还是传统储存，对戴尔来说都是相同的，因为戴尔首先会去了解客户现在要做什么业务，要解决什么问题，什么架构才是最适合客户的。“

“在中国，为中国” 戴尔更需要中国

孔大勇分享戴尔中国发展历程，包括戴尔中国研发中心主导研发的第一款产品VxRail，北京研发团队首次独立负责平台相关组件开发的PowerProtect DD2500等创新产品。其中PowerStore作为第五代存储的革命性核心产品，实现了全部核心部件在中国本地研发和本地制造，将自动化、新一代存储介质和新兴的软件架构完美地融合在一起，拥有敏捷高速和有效容量、全新的智能架构和独创的灵活体系架构的创新和特性。

“我们很多核心产品的研发是在中国，中国的研发团队是全球最高效的研发团队之一。区域研发团队，有的时候更愿意把工作放到中国的研发团队做，比如像我们超融合产品VxRail，完全是在中国研发制造的。”孔大勇表示。

对于戴尔而言，中国除了技术创新和中国制造的优势外，售后服务也是戴尔最大的优势。戴尔公司中国是全球最大的客服中心之一，打客服电话询问故障情况，都是工程师。“戴尔的第五代存储内置的AI自动故障诊断功能，通过机器学习预诊断首选解决存储设备的大部分问题。其次售后服务的工程师在线诊断可以解决80%问题。如果上门解决，工程师上门带着问题和配件去，上门解决问题高达90%多。”孔大勇分享到戴尔的服务能力。

竞争对手的存在只会让戴尔更强大

企业级市场已经是一个非常成熟和理性的市场，面对市场的激烈竞争，孔大勇表示欢迎友商的竞争，“他们在很多地方越来越好。这会倒逼我们进一步跑的更快，做得更好。我们友商的进步一定会促进我们自己的成长。”同时客户对更多的供应商的选择经历了越来越理性的过程， 戴尔科技欢迎企业客户来体验各种友商的产品。

“比如说PowerStore，它本身内部的故障诊断这个功能比市场上所有的加在一起都快16倍，对于管理员来讲体验就非常不一样。我们在系统的资源优化方面可以节省99%的时间，完全不是通过手动的，通过机器学习来实现。“孔大勇谈到。“客户使用起来会发现戴尔的服务器、存储不一样，有很多用户绕了一圈又回来。客户使用不同的产品以后，很多人又重新选择Dell EMC的产品。“

杨捷也分享了戴尔第五代存储提供的“有效容量”是戴尔存储最大的亮点也是解决企业用户存储成本的杀手锏。

随着企业对于数据容量和数据处理性能的需求的提高。其数据存储的成本必然会大幅度提升。戴尔存储提出1：4的存储容量，也就是物理容量为1的存储介质可以存储4倍容量的数据，不仅耗电、耗空调都会有极大的节省，对于总体拥有成本也有很大的帮助。

中桥调研咨询创始人兼首席分析师王丛就表示：“越来越多的企业看重TCO（总拥有成本）和可持续发展，并希望通过‘有效容量’提高存储效率，来降低数据中心能耗来为企业新业务创造发展空间。“

可以看到，作为端到端的IT解决方案领域的领导者，为了满足数据时代客户不断变化的业务需求，戴尔科技集团凭借在全闪存、融合及超融合架构、软件定义、虚拟化等数字化关键领域强大的技术实力，为不同规模的企业客户提供全球领先的数据中心解决方案以及专业的服务和咨询，以科技创新赋予客户核心竞争力优势，释放其数据价值，以加速企业数字化转型的道路。