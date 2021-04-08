立足国产 智驭未来——奥卡云存储产品发布

3月30日，以“智存储 驭未来”为主题的2021智能存储论坛暨奥卡云存储产品发布会在西安西咸新区成功举办。大会上奥卡云数据科技有限公司隆重对外发布了采用高效SCM技术、全局重删压缩、面向云计算领域的高端分布式全闪存存储系统——UniIO

3月30日，以“智存储 驭未来”为主题的2021智能存储论坛暨奥卡云存储产品发布会在西安西咸新区成功举办。大会上奥卡云数据科技有限公司隆重对外发布了采用高效SCM技术、全局重删压缩、面向云计算领域的高端分布式全闪存存储系统——UniIO。会后，奥卡云数据科技有限公司CEO张科、奥卡云数据科技有限公司研发副总裁陈鹏接受了记者采访。

奥卡云的国产云存储之路

首先，奥卡云研发副总裁陈鹏，向我们介绍了公有云环境下对存储的特殊需求：

在当前主流的云计算数据中心之中，不但算力可以按需提供，存储也同样是如此，可以通过软件定义的方式，自如的对存储容量进行扩展、对传输性能进行控制，从而满足用户业务、应用多样化的实际使用需求。此外，在云环境中对存储性能的可持续性，也会有很高要求，在传统存储上，当存储系统即将写满时，会产生大量后台进行、维护进程，导致存储大幅性能波动，极大影响用户的正常业务应用。

奥卡云正是看到了云计算对存储系统的特殊需要，正式对外推出UniIO这款面向云、面向下一代数据中心的全闪存存储系统，为企业打通了一条全新的国产云存储之路。

高利用率、高可靠的UniIO

接下来，奥卡云CEO张科就UniIO分布式全闪存存储系统，向我们进行了更详尽的介绍。

高存储空间利用率

传统SSD存储为了保障应用性能，会在使用的过程中，预留15%-20%的存储空间，而UniIO由于自身的重删粒度小，重删范围大，所以能够达到很高的重删率。另外，通过后端放置专利技术，UniIO无需预留15%~20%的空间用于存储系统本身运行使用，相对于传统架构的存储，这15%~20%的空间释放给用户使用，进一步也提高了空间利用率。UniIO还有对性能无感知的压缩技术，也进一步提高了空间利用率。还有更重要的一点，UniIO采用创新的架构，将元数据与用户数据一样对待，元数据也同样可以重删，元数据也做到最精简。这种架构在目前已有的存储产品中是比较少见的。这种架构在业界是独一无二的，是奥卡云特有的。

这一些列的关键技术及措施，使得UniIO可用空间利用率达到95%以上。对于价格高昂的的闪存硬件，如果有20%的损耗，对于用户而言是极大的浪费。使用UniIO，仅需预留5%的空间既可满足系统本省运行使用，剩余95%都是用户的可得空间，提高了空间利用率。

在奥卡云当天的Openstack演示云环境下，重删压缩率在非最优配置环境下，UniIO的空间利用率可高达21:1。例如，10TB的物理存储空间，对于用户而言可以使用210TB。简单来说，就是买1份存储，可以当成21份存储使用。非常显著的减低了用户的整体拥有成本。

9个9的高可靠性

除了高可用性之外，受益于分布式存储的高可靠性，UniIO在配置3副本的情况下，可靠性达到9个9，即每年存储数据的丢失量不会多于1个对象，或者说宕机时间不会超过1秒钟。在此基础上，UniIO对于可靠性还做了一些特有的优化。例如，UniIO后台拥有智能的运维机制，会自动判断当前数据是否处于危险状态，会按照智能的算法始终将用户数据保持在安全稳定的状态。例如，当UniIO三副本的集群中有节点故障时，副本数又2降到1，UniIO就会自动感知到该节点上的数据已经处于危险状态，UniIO会将故障节点上的数据原原本本的复制到其他节点，并进行均匀分布，同时保持数据副副本在用户所设置的2副本~6副本范围内。这些处理对于用户来说都是透明的，也就是说UniIO随时随地，进行尽心尽力地在保护用户数据的安全可靠。

立足国产 坚持100%原创

目前国内软件定义存储行业，呈现出百花齐放、群雄逐鹿的态势。因为有很多开源软件可以依赖，降低了产品研发门槛。一些企业可以依托开源软件做改进和优化，最后形成自己特有的架构。但奥卡云并非如此，而是采用100%自动研发的方式，重新设计了一套全新架构来进行分布式存储的研发。

最后，奥卡云CEO张科对于奥卡云的国产化的规划进行了总结：

第一、100%坚持原创的IP，我们所写的每一行代码都是可控的，提供给用户的产品是可控的；

第二、奥卡云最早从前年开始就积极与国产生态合作，尤其像飞腾、申威，还有像最近加入的光合组织。这里给大家分享一个例子，今天演讲中提到的非易失性内存，在当前在国产平台上是不支持的。 我们联合飞腾、国防科大、上下游等企业，联合推进NVDIMM在国产平台的适配，不久的将来大家就会看到非易失性内存在国产平台上的应用落地。

第三、国产化是一个不可逆的过程。不管从国外的大环，还是国内新基建、促进双循环的过程来看，国产化替代是一个大的趋势，一个不可替代不可逆的过程。从我们去年做过的一些政府项目来看，政府有明确的需求，从中国的国情来看，国内的政府项目是国产化的先进试验点，他们对于国产化的需求比较靠前，这些都促进奥卡云在国产化的道路上前行，是奥卡云国产化战略的重要组成部分。