美光正在与西数竞购日本闪存公司Kioxia

据报道，美光（Micron Technology）和西部数据（Western Digital）都有意收购日本闪存制造商Kioxia。

《华尔街日报》援引知情人士的话称，美光和西数都在探索交易的可能性，这让Kioxia的估值达到300亿美元左右。据称，两家公司正在竞购Kioxia，而不是以联合交易的形式进行谈判。

知情人士称，目前还不确保会达成可能的出售协议，尚不清楚其结构。据《华尔街日报》报道，如果交易成形，那么预计会在春季结束的时候完成。

Kioxia是一家热门的收购目标，因为眼下智能手机和其他等用于远程办公的设备销售大涨，市场对Kioxia制造的闪存芯片需求很高。Kioxia是2018年从东芝内存公司（Toshiba Memory）脱离出来的，当时后者被母公司东芝（Toshiba）卖给了贝恩公司（Bain＆Co.）领导的财团，该财团成员还包括海力士、苹果、戴尔、希捷和金士顿等，当时东芝保留了该公司40％的股份。

《华尔街日报》称，Kioxia在日本被视为“皇冠上的珠宝”，因此围绕存储芯片等关键技术的政治敏感性，意味着任何潜在交易都需要日本和美国政府的批准。不过，美国可能很欢迎这种交易，因为当前在全球此类产品短缺的情况下，美国正在寻求各种方法提高其芯片产能。

Kioxia最初是计划通过IPO上市的，但是在去年9月取消了这一计划。据称，当时Kioxia是因为疫情引起市场动荡而推迟了IPO。然而，《华尔街日报》表示，如果未能与美光西数达成协议，Kioxia仍有可能在今年晚些时候进行IPO。

《华尔街日报》称，自从推迟上市以来，Kioxia的估值实际上已经上涨了不少，而当时的估值仅为160亿美元。

美光和西数的股价自去年以来也一直在上涨，去年美光的市值几乎翻了一番，达到1000亿美元，西数的市值约为200亿美元。