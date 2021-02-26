Pure Storage和NetApp发布财报 云存储增长表现抢眼

Pure Storage和NetApp今天都为股东带来了惊喜，尽管数据中心存储硬件市场持续疲软，但他们的季度业绩仍超出了华尔街的预期水平。

Pure Storage和NetApp今天都为股东带来了惊喜，尽管数据中心存储硬件市场持续疲软，但他们的季度业绩仍超出了华尔街的预期水平。

Pure Storage主要售卖基于闪存的硬件和软件存储产品，Pure Storage公布第四季度财报，在不包括股票补偿等特定成本的每股收益为13美分，收入为5.027亿美元，此前分析师预期的每股收益仅为9美分，收入为4.8亿美元。

Pure Storage首席执行官Charles Giancarlo向投资者表示，Pure Storage第四季度和全年都表现出“强大的实力和增长，收入和销售创下新高”。

他表示：“我们对该季度和全年表现很满意，这是我们战略的一个证明点。”

他说，Pure Storage所有产品线都有突出表现，甚至是本地数据中心产品。他说：“企业已经在很大程度上知道在疫情时期如何应对，”企业支出保持稳定或者有小幅增长，该季度Pure Storage有8笔金额超过1000万美元的交易。

他说：“几年前，我们着重投入到企业市场中，现在我们看到了回报。预计这种情况不会一直持续下去，但是我们预计会有金额更大的交易。”

Pure Storage称，这一成功很大程度上要归功于新推出的基于Kubernetes的云存储服务Portworx。去年9月Pure Storage以3.7亿美元的价格收购了Portworx，后者的产品线与Pure Storage现有产品线没有重合，因此预计会给Pure Storage带来重大影响。

“第四季度，我们看到云上部署Portwor的显著增长，以及通过对Red Hat OpenShift的最佳支持，在云端和内部环境与IBM展开合作，获得更大的市场吸引力。”

Pure Storage表示，Portworx推动Pure Storage的年订阅收入增长至50亿美元，比一年前增长了33％，此外FlashBlade和FlashArray/C服务器产品季度销售也创下新高。

Moor Insights＆Strategy分析师Steve McDowell表示，Pure Storage一直保持一致的执行力，连续第四个季度超过预期，并在该季度和全年都显示出强劲的增长。

他指出了该季度Pure Storage的几个亮点，特别是市场对基于QLC的FlashArray//C产品线仍然有强劲的需求，Pure即服务产品也达到了内部目标。

“QLC是一项市场在不断扩展的技术，是将全闪存技术推向完全被机械硬盘所统治的市场。在QLC存储阵列市场中，Pure Storage基本上仍然是一家独大，而NetApp只是在最近才宣布推出了竞品。

分析师Patrick Moorhead表示，考虑到目前企业基础设施市场所面临的挑战，Pure Storage能实现这样的增长是令人鼓舞的。随着企业将更多注意力集中在支持远程办公的PC和协作工具上，企业基础设施市场一直挑战重重。

Moorhead说：“企业IT变得更保守了，而且会从老牌厂商那里进行采购，所以Pure Storage取得这样的增长让我感到惊讶。正如预期的那样，Pure-as-a-Service推动了该公司的增长以及QLC产品的发展，在这方面Pure Storage仍然是独一无二的。”

对于当前所在的季度，Pure Storage预计也将取得不错的成绩。Pure Storage表示，预计第一财季收入为4.05亿美元，远超华尔街预期的3.94亿美元，全年收入将增长14％至15％，远高于2020年。

Giancarlo说：“我们很清楚自己今年有望实现两位数的增长，”这取决于疫情何时解除以及经济何时开始复苏，他补充说。“我们预计是在5月至6月左右，疫情带来的影响才会消失。”

Pure Storage得到了投资者的认可，股价在盘后交易中上涨了5％多。

同时，混合云服务和数据管理厂商NetApp也发布了财报，第三季度每股收益为1.10美元，收入为14.7亿美元，此前华尔街分析师平均预期的每股收益为1.01美元，收入为14.3亿美元。

尽管NetApp给出的下个季度指引也超出了预期，但是NetApp股价仍然在盘后交易中下跌了7％多。

Kurian在声明中表示：“这个季度我们再次表现强劲，收入达到了我们指引范围的高位，营业利润率和每股收益都超出了我们的预期上限。我们提高了执行力，2021年第三季度是我们连续第三季度实现收入和账单收入的增长。”

NetApp强调说，该季度账单收入同比增长了6％，达到16亿美元。投资者将帐单收入视为最重要的指标之一，因为这是企业预计在一定时期内从客户那里收到收入的有力指标。

此外NetApp表示，公有云服务的年收入达到2.37亿美元，比去年同期增长近300％。

McDowell认为，NetApp已经连续三个季度表现出色，这也化解了自己之前对于NetApp能否解决业务中很多系统性问题的质疑。他说，这归因于一系列高管层的变动，而Kurian做出明智的决定，即任命Cesar Cernuda为公司新任总裁。”

Mc Dowell说：“过去一直表现不佳的全闪存业务该季度成了NetApp的一个亮点，我也对云业务取得的增长感到鼓舞。”

McDowell表示，他仍然对NetApp的长期战略执行持谨慎态度，这要取决于NetApp能否提供具有竞争力的云原生存储解决方案。

McDowell说：“现在判断NetApp是否能够成功地超越企业存储这个舒适圈还为时过早。我很高兴看到NetApp云服务的增长，但是相对于NetApp的传统存储业务而言，这仍然是一个规模很小的业务，只有时间能证明一切。”

他说，总的来看，这是对整个企业存储市场来说是令人鼓舞的一天，当然还要看看戴尔和HPE的财报情况才能了解全貌，不过，这些确实是很强烈的早期信号。

NetApp表示，预计第四财季每股利润在1.06至1.14美元，收入在14.4亿美元至15.4亿美元之间，略高于华尔街预期的每股利润1.09美元和收入14.7亿美元。