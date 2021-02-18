IBM入门级闪存存储系统升级支持混合云和软件容器

IBM近日更新了入门级闪存存储系统，提高了性价比并加强了混合云和以容器为中心的功能。

IBM近日更新了入门级闪存存储系统，提高了性价比并加强了混合云和以容器为中心的功能。

升级的FlashSystem 5200比上一代FlashSystem 5100具有更高的性能和容量，且基准价格降低了20％。IBM表示，该产品最高的IOPS性能比上一代产品高出66％，数据吞吐量提高40％。

IBM存储系统产品营销和管理副总裁Eric Herzog表示，该系统“非常关注具有1U配置的边缘使用场景，可以在例如百货商店货柜或者分支银行等场景下存储数据近1.7 PB。”

Herzog说，IBM还希望向大型企业售卖入门级存储系统。他说：“财富500强企业购买高端、中端和入门级产品，而低端购买则是基于用途的，例如资产数据库。”

Herzog说，5200系统的起价低至25,000美元，是IBM“为所有非大型机环境提供统一的产品家族”战略的一个组成部分，这意味着这款子系统可以连接到Windows服务器、Linux甚至旧的Unix服务器。

5200系统具备了一些高端特性，例如99.9999％的可用性以及HyperSwap功能，该功能提供了双站点、主动访问单独存储卷以实现100％可用性等功能。另一项可以功能是“逻辑气隙”，这项安全技术可以将良好的数据副本保存在云数据存储中，以便在受到恶意软件攻击时立即恢复数据。“到目前为止，还没有恶意软件或勒索软件能够穿透这种逻辑气隙，”Herzog说。

这次IBM FlashSystems系统升级的核心是增加了对软件容器的支持，软件容器是一种可移植的环境，其中包含了应用及其所有相关进程。IBM FlashSystem 5200支持Red Hat的OpenShift软件容器编排器和Kubernetes容器编排器容器存储接口，该标准是将任意块存储和文件存储系统暴露于容器化工作负载并使容器化应用与持久性存储一起使用的标准。该阵列还支持VMWare虚拟化和裸机环境。

此外还有用于管理复杂多平台存储配置的IBM Storage Insights和IBM Spectrum Virtualize，可以让多个存储孤岛在单个池中合并和管理。当该系统3月上市的时候，FlashSystems和其他IBM存储产品线还将增加对IBM Cloud Satellite的支持，IBM称该技术让企业组织能够在任何地方（包括本地）以一个单元的形式构建、部署和管理云服务。

Herzog表示，Cloud Satellite类似于AWS的Outposts，这个EC2实例版本是运行在客户数据中心内的。与Outposts或微软Azure Stack不同的是，Cloud Satellite号称可与任何硬件和存储子系统一起搭配使用，包括非IBM设备。