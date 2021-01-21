在金融业，IBM闪存跑了一天是什么感觉！

银行、保险、证券等金融行业， 随着互联网应用的暴增，核心业务系统对存储系统挑战重重

银行、保险、证券等金融行业，

随着互联网应用的暴增，核心业务系统对存储系统挑战重重

但对于某证券公司的IT管理人员而言，

其IT系统正在井井有条的处理着各种业务问题

时间拨回一年前

刚好赶上上行行情，

交易火爆让券商的APP频频宕机，

严重影响交易

焦头烂额的他请来了专家来求助

IBM专家通过现场勘察，

发现了存储系统宕机的原因

IBM专家一针见血的指出

金融业核心业务需要

一个低延迟、高性能、高可靠的存储系统

基于IBM最新的FlashSystem全闪存系统

能够应用于金融业的核心业务交易系统，

结合IBM Spectrum存储软件，

通过发挥闪存的高性能优势，

来实现数据加速

IBM FlashSystem闪存

增强了混合云、云原生的支持能力。

完全满足金融业未来长时间的数据存储需求

IBM通过解决核心系统硬件性能瓶颈，

有效改善核心应用速度和数据查询速度，

大幅增强存储系统的安全稳定性，

从而帮助金融业的存储系统整体运行效率及利用率的提高

而现在，自从有了IBM闪存，

核心业务更加流畅，

机房空间大大节省，

IBM闪存每一天的工作，

都给IT管理人员带来一个字“爽”

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咨询IBM专家：400 6692 039