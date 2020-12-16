快讯：英特尔发布全球最快企业级SSD傲腾固态盘P5800X

在今日举行的2020英特尔内存存储日活动上，英特尔重磅发布了六款全新内存和存储产品。

其中包括全球运行速度最快的数据中心固态盘英特尔傲腾固态盘P5800X。

英特尔也公布了英特尔傲腾固态盘P5800X强大参数。

采用下一代傲腾技术的P5800X基于PCIe 4.0协议，顺序读写分别高达7.2GB/s和6.2GB/s，并能提供4K随机读写高达1500000IOPS、更低的存取延迟。

相对于上一代傲腾P4800X， 4K混合随机IOPS提升了3倍，QoS提升了40%，更大的带宽以及更高的耐久性。

大会上，英特尔还宣布推出三款采用144层存储单元的全新NAND固态盘，包括适用于主流计算的英特尔下一代144层QLC 3D NAND固态盘——英特尔固态盘670p；全球首个推向市场的144层TLC NAND设计的英特尔固态盘D7-P5510；采用业内首个144层QLC NAND并具备更高密度、更强持久性的英特尔固态盘D5-P5316。这三款产品相对于上一代在性能上也有很大的提升。

同时，英特尔傲腾持久内存通过双倍数据速率总线连接CPU，能够以DRAM的速度直接进行加载和存储访问，同时它也兼具非易失性，融合了内存和存储的最佳特性。

此外，英特尔还透露即将面向云和企业级用户发布代号为“ Crow Pass”的第三代英特尔®傲腾™持久内存。通过其代号为“ Crow Pass”的第三代英特尔傲腾持久内存和代号为Sapphire Rapids的英特尔至强可扩展处理器进一步增强和扩展其独特的内存和存储产品组合。