2020年中国银行业金融科技应用成果大赛最佳解决方案奖特等奖，华为实至名归！

12月11日，由中国银行业协会、深圳市地方金融监督管理局指导，中小银行互联网金融（深圳）联盟、《中国银行业》杂志社主办的第四届中国数字银行论坛在深圳召开。

会上公布了“2020年中国银行业金融科技应用成果大赛”获奖名单，华为“银行核心高端全闪存双活容灾解决方案及应用实践”荣获“最佳解决方案奖”特等奖，这也是本次大赛中，由厂商获选的唯一存储产品方案，体现了业界对华为OceanStor高端全闪存产品及双活容灾解决方案的一致认可。

随着移动支付的高速发展，银行对核心系统稳定性的追求越来越高，对IT系统提出了更严苛的要求。第一，应用层面要求随时随地可交易，而且支持海量用户的高并发访问，性能和交易时延要求很高；第二，目前银行的数据实现了大集中，也意味着风险也相应集中，要求极致的稳定可靠，7*24业务在线交易，不能中断、不能丢失数据，业务连续性要求极高；第三，金融行业监管要求越来越严格，IT系统有任何交易类业务故障损失巨大，监管处罚严格，银行业务中断半小时上报银保监会，银行客户压力巨大。

基于以上极致要求，银行核心系统的容灾方案就显得特别重要，随着金融行业和IT产业的发展，目前应用的两地三中心容灾架构，从传统高端存储的主备容灾方案逐渐演进到高端全闪存双活方案。首先，通过全闪存可以大幅降低交易时延。第二，通过存储双活，可以实现系统架构层面尤其是存储层面的自动切换，增强了系统的冗余度和业务连续性。

基于银行核心系统的严苛要求，华为推出了核心存储双活容灾方案，目前已经在江苏银行、湖北省农村信用社、河北银行、桂林银行、上饶银行、泸州银行等数十个客户CORE Banking系统部署落地，通过实践证明华为高端存储具备了承载核心系统的能力，为国内金融的安全可控奠定了坚实的基础。采用华为存储双活方案，从方案和系统层面都保障了极致的可靠性。

新一代高端存储——华为OceanStor Dorado架构层面已经做到业内领先，SmartMatrix全互联架构、端到端A-A均衡架构、前端共享实现秒级切换、秒级NDU、ROW架构、RAID2.0等硬软件架构能力广受客户认可和好评，打造了新一代高端存储的新标杆，其必将为国内金融核心系统安全保驾护航。

华为新一代高端存储基于先进的设计理念，获得了产业界内外广泛的认可。2020年5月，华为新一代OceanStor存储Dorado系列荣获2020年Interop东京展Best of show Award金奖。2020年7月，全球著名技术分析机构DCIG发布了最新的《DCIG 2020年-2021年全闪存阵列购买指南》，华为OceanStor全闪存占据C位，位列最佳推荐榜首。

华为OceanStor 高端存储作为全球技术领先的高端存储产品，已经在银行核心系统有了广泛的应用和实践，截至2020年12月已经在工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、浦发银行、江苏银行、湖北农信、河北银行、桂林银行、兰州银行、上饶银行、泸州银行等数十个银行核心系统应用。相信未来，作为存储行业的“皇冠”，华为OceanStor高端存储将成为中国金融客户核心存储的优先选择。