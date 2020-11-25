盘点：2020年最炙手可热的10家数据存储初创公司

我们挑选出了2020年最热门的这10家存储初创公司，这些公司正在致力于解决众多关于数据的问题，从基本的硬件组件到最复杂的云功能。

数据存储初创公司：创新无限

存储行业总是在不断变化中的，这种变化如此之快，以至于新的SSD或者全闪存存储阵列市场不再像一年前那样跌宕起伏了，那存储带入云端也早已不是什么新鲜事了。相反，吸引我们的存储新闻，可能是那些可以更好地在本地环境和多云基础设施之间无缝迁移数据的方式，或者不管存储在哪里，都能以无缝、持续的方式保护、归档、管理存储，而应用自动化和编排技术能够有助于实现以上这一切。

我们挑选出了2020年最热门的这10家存储初创公司，这些公司正在致力于解决众多关于数据的问题，从基本的硬件组件到最复杂的云功能。

Afi

首席执行官、首席产品官：Vincent Marino

Afi开发了面向SaaS环境的智能数据保护技术，原生支持Google Cloud和微软Azure等云基础设施的数据源。Afi为G Suite和Office 365提供全方位的数据保护和安全性，并声称是唯一保留文件文档ID、共享权限和提供全文搜索以协助数据恢复的厂商。

Catalog

首席执行官、联合创始人：Hyunjun Park

Catalog是一家总部位于美国波士顿的初创公司，致力于开发使用合成DNA存储归档数据的技术。今年9月，Catalog宣布在A轮融资中获得1000万美元，用于持续开发其技术。Catalog已经展示了他们的技术原型，将整个英文本Wikipedia（约16 GB数据）写入长约1.5英寸、宽0.25英寸的一滴液态DNA链中。Catalogue的技术依赖于一种设备，能够以每分钟16米的速度将空白带送入改进的喷墨打印机中，打印机将合成的DNA液滴沉积在网上，然后将织带移至培养箱中以表示数据，然后将其写入DNA中。

他说，可以使用一种DNA测序仪读取DNA上的数据。

Fungible

首席执行官、联合创始人：Pradeep Sindhu

Fungible总部位于美国加州圣塔克拉拉，开发的Fungible Storage Cluster是一种横向扩展型全闪存、NVMe-over-Fabrics分布式聚合存储平台。该平台基于Fungible DPU（Data Processing Unit），集成了用于卸载存储功能的处理器、高速片上网络联网加速器、以及一个包含了高性能、在线擦除编码、文本和图像压缩以及数据加密的存储堆栈，用于处理诸如NVMe-over-Fabrics（NVMe-oF）的原始块、持久块和键值存储等存储服务。

InCountry

首席执行官、创始人：Peter Yared

InCountry开发了所谓的数据驻留即服务，让企业能够在80多个国家/地区运行具有数据驻留功能的同类最佳SaaS应用。InCountry总部位于美国旧金山，其技术允许通过端到端合规性和审核支持将配置文件数据存储在原籍国，并具有数据驻留功能，以便在80多个国家/地区对配置文件进行监管，以及对单租户和多租户环境的加密。今年9月，InCountry获得了来自埃森哲等投资方的1800万美元资金，计划用于加速全球扩张，帮助客户满足越来越多特定国家和地区的数据驻留法规。

JetStream Software

首席执行官、联合创始人：Tom Critser

JetStream Software的前身是FlashSoft Software，后来被SanDisk和Western Digital收购，然后从Western Digital分拆出来，专注于为云服务提供商和企业云提供灾难恢复和工作负载迁移技术。JetStream Software总部位于美国加州圣何塞，提供过的软件通过标准VMware API与VMware vSphere集成，可通过vCenter和vSphere SPBM进行管理，可以兼容任何底层存储基础设施。JetStream Migrate软件提供了高效的云迁移，而不会造成运行时操作中断，此外JetStream DR以云服务的方式提供了企业级灾难恢复、业务连续性和连续数据保护功能。

Lightbits Labs

首席执行官、联合创始人：Eran Kirzner

Lightbits Labs开发的软件定义存储技术可用于在任何商用服务器上开发目标端的NVMe/TCP集群存储解决方案。Lightbits Labs总部位于美国加州圣何塞，其面向可组合式存储的技术可以帮助简化部署，高性能地分解存储与计算。Lightbits Labs软件中包含了可延长SSD使用寿命的高级闪存管理技术，以及用于容器负载均衡的持久存储。今年9月，Lightbits Labs获得了来自英特尔的投资，现在两家厂商正在合作开发分解存储解决方案。

MemVerge

首席执行官：Charles Fan

MemVerge总部位于美国加州圣何塞，是在英特尔发布首批Optane SSD之后成立的，致力于开发用于Optane SSD的软件堆栈。MemVerge的Big Memory Software已经在今年9月全面上市，可与Optane持久内存配合使用，将内存扩展至PB级，从而将那些要求最高性能的应用与传统数据存储分离开来。该软件提供了快照、复制和数据恢复等快速数据服务，同时避免了内存交换过程中的性能损失问题。

Nebulon

首席执行官：Siamak Nazari

Nebulon在今年6月走出隐身模式，推出了Cloud-Defined Storage。Nebulon总部位于美国加州弗里蒙特，提供本地的基于服务器的存储，主要面向由Nebulon云管理的关键任务应用。Cloud-Defined Storage的特点是结合了一种基于云的控制平面和PCIe卡，为关键应用提供企业级的数据服务。Nebulon表示，Cloud-Defined Storage让客户既可以处理容器和NoSQL数据库等现代工作负载，也可以处理VMware和集群SQL数据库等传统工作负载。

NVISNx

首席执行官：Glen Day

NVISNx可以帮助企业直观地查看数据，更好地保护最有价值的数字资产，处理那些“有毒的”或者无价值的数据。NVISNx总部位于美国加州普莱亚维斯塔，它的技术可以从庞大的数据存储库和应用中提取数据，通过可视化分析引擎提取数据，为企业、隐私和安全专业人员提供有意义的、可操作的信息，从而让他们围绕应该保护哪些数据、删除哪些数据做出更好的决策。

StorageOS

首席执行官、首席技术官、创始人：Alex Chircop

StorageOS开发的云原生存储技术可以为生产环境中的客户状态应用提供持久的容器存储。StorageOS总部位于伦敦，其软件定义的StorageOS技术提供了快速故障转移、复制、内存中缓存、具有访问控制功能的数据精简和规则引擎。当StorageOS部署在单个容器中任何位置的时候，它会动态地配置高可用性的持久卷，主要面向开发人员、基础设施管理人员和平台架构师。今年9月，StorageOS通过Red Hat Marketplace发布了StorageOS V2.2 Performance。