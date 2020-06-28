年中盘点：2020年最炙手可热的10家存储初创公司

下面就让我们来看看这些热门的存储初创公司，他们致力于解决围绕数据的各种问题，从基础硬件部分的多样性角度，再到最复杂的云能力。

存储行业在不断地自我重塑。不久前，全闪存存储还是提高存储性能的一项最新技术，关于云是否将接管存储厂商数据管理的角色，以及存储厂商该如何应对这些变化的讨论还非常激烈。

而现在，这些讨论都显得有些过时了，因为存储产业正在寻找更好的方法来管理和保护数据，让数据无论是在本地还是在云中都可以被正常使用，这就要求使用新的技术来管理数据迁移，确保容器中的永久数据得到保护，可以在任何地方或者仅在国家界限内使用这些数据。

下面就让我们来看看这些热门的存储初创公司，他们致力于解决围绕数据的各种问题，从基础硬件部分的多样性角度，再到最复杂的云能力。

这些独立的存储初创公司，要么最近走出了隐身模式，要么推出了他们的首款产品。

Cloud Daddy

总裁、首席产品官、联合创始人：Joe Merces

Cloud Daddy专门是为AWS环境提供安全备份和灾难恢复而生的，也是Amazon的技术合作伙伴。这家位于美国新泽西州普林斯顿的初创公司，提供了人工智能警报、反恶意软件和反勒索软件智能威胁检测以及基础架构管理等云原生功能，可以帮助各种规模的AWS客户保护和管理公有云、私有云、政务云和混合云中的数据。Cloud Daddy的多层备份和灾难恢复功能通过跨区域加密、文件级恢复、可感知成本的备份和复制功能来保护AWS EC2、EBS、RDS数据库、DynamoDB和Aurora RedShift集群中的数据。

GigaSpaces

首席执行官：Adi Paz

GigaSpaces开发的高性能内存计算平台用于实时洞察事务处理等应用。这家总部位于美国纽约的初创公司让企业可以实施机器学习和事务处理，访问关于快速数据和历史数据的实时洞察，并根据这些洞察快速采取行动。GigaSpaces的永远在线平台主要针对那些跨云端、本地环境或者混合环境的关键任务应用。

InCountry

首席执行官、创始人：Peter Yared

InCountry提供了所谓的数据驻留即服务功能，使企业可以在80多个国家或地区运行具有数据驻留功能的SaaS应用。这家总部位于美国旧金山的初创公司，让数据保留在国家或者国籍范围内，具有端到端的合规性，支持数据库审计，可在80多个国家或地区进行监管，并在单租户环境和多租户环境中对数据进行加密。

JetStream Software

首席执行官、联合创始人：Tom Critser

JetStream的技术平台包括了用于迁移和保护虚拟机的VMware认证的解决方案。这家位于美国加州圣何塞的初创公司，提供的软件可以通过标准VMware API与vSphere集成，并通过vCenter和vSphere SPBM进行管理，与任何基础存储基础设施都是兼容的。JetStream Migrate软件提供了高效的云迁移功能，不会发生操作时的中断， JetStream DR则作为一项云服务提供了企业级灾难恢复、业务连续性和连续数据保护等功能。

Kasten

首席执行官、创始人：Niraj Tolia

Kasten是一家位于美国加州洛斯拉图斯的初创公司。该公司的Kasten K10数据管理平台是一款针对Kubernetes设计的专有平台，旨在为企业提供可扩展的、安全的系统，用于数据备份、数据找回、灾难恢复和移动等特性。K10具有自动应用发现功能，可以发现那些需要保护的所有应用和相关任务，策略驱动的自动化功能可用于设置自定义规则和默认规则以满足数据管理要求，提供合规监控功能，可检查所有应用的最新保护状态。

Lightbits Labs

首席执行官、联合创始人：Eran Kirzner

Lightbits Labs开发的软件定义存储技术可用于在任何商用服务器上开发目标端的NVMe/TCP集群存储解决方案。这家位于美国加州圣何塞的初创公司，提供了可组合式存储技术，简化部署，提供通过计算对存储的高性能分解。软件中包含了高级闪存管理功能，可延长SSD的使用寿命，以及用于容器负载均衡的持久存储。

MemVerge

首席执行官：Charles Fan

在英特尔发布第一代Optane SSD之后不久，MemVerge公司成立了，致力于开发可配合英特尔Optane SSD使用的新软件堆栈。这家位于美国加州圣何塞的初创公司开发了Big Memory Software，可配合Optane持久内存使用，内存可扩展到PB级，以便将那些要求最高兴能的应用从传统数据存储中分离出来，提供快照、复制、数据恢复、避免内存交换带来性能损失等快速数据服务。

NVISNx

首席执行官：Glen Day

NVISNx帮助企业可以直观地查看自己的数据，更好地保护最有价值的数字资产，并处理“有毒的”或者无价值的数据。这家位于美国加州普利亚维斯塔的初创公司，提供了一个可视化分析引擎，该引擎为那些希望针对要保护的数据和要删除的数据做出明智决策的企业、隐私和安全专业人士提供有意义的、可操作的情报信息。

Stellus

首席执行官兼总裁：Jeff Treuhaft

Stellus开发的Stellus Data Platform采用了Stellus的Key-value over Fabrics技术管理非结构化数据。这家位于美国加州圣何塞的初创公司，开发的Stellus Data Platform有助于减少或者完全避免对文件存储和块存储的转换、全局数据映射、全局缓存管理的需求，提供一致且高速的性能。Stellus称，该系统的读取吞吐量最高可达每秒80 GB，原始容量高达1.475 PB，而且还可以根据需要单独扩展吞吐量或者容量。

StorageOS

首席执行官、首席技术官、创始人：Alex Chircop

StorageOS是一家云原生存储技术的开发公司，StorageOS提供的永久容器存储主要面向生产环境中客户端的状态应用。这家总部位于伦敦的初创公司，提供了快速故障转移、复制、内存缓存、具有访问控制功能的数据精简、规则引擎等功能。StorageOS部署在单个容器任何位置时，可以动态配置高可用性的持久卷。StorageOS主要面向开发者、基础设施管理者和平台架构师。