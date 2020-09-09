IDC：2020第二季度全球企业外部OEM存储系统收入下滑5％

根据IDC全球企业存储系统季度追踪报告显示，2020年第二季度企业外部OEM存储系统全球市场收入同比下滑5%至不足63亿美元，出货容量同比增长5.1％至17.1 EB。该季度直接面向超大规模数据中心进行销售的ODM厂商收入同比增长64.1％至70亿美元，出货容量同比增长122.1％至74.8 EB。全球存储市场总出货容量（外部OEM + ODM Direct +基于服务器的存储）增长了59.7％，达到124.6 EB。

IDC基础设施平台和技术研究经理Sebastian Lagana表示：“由于与COVID-19相关的影响遍及全球，阻碍了企业在外部存储系统上的支出，导致该季度外部OEM市场再次下滑，但中国除外，中国ODM再次成为市场亮点，云运营商和超大规模数据中心运营商该季度增加了产能，以支持来自企业市场和消费者市场的强劲需求。同时，企业对于大型云服务提供商的基础设施资源需求，仍然是ODM取得成功的一个核心驱动力，消费者对内容交付网络和协作工具服务的需求仍然强劲，并且推动了来自长尾提供商的采购需求。”

企业外部OEM存储系统厂商结果

该季度戴尔是最大的企业外部存储系统厂商，占全球收入的27.0％。HPE/新华三和NetApp并列第二，收入份额分别为10.5％和9.8％，其次是IBM和华为并列第四，市场份额分别为8.1％和7.7％。

其中，相对于2019年Q2季度的营收，2020Q2季度华为收入增长了47.6%。

注释：

* 在全球企业存储系统市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额差距小于等于1％的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。

a 戴尔代表着戴尔与EMC的合并收入。

b 由于HPE和新华三集团现有的合资企业，IDC从2016年第二季度开始把HPE作为“HPE/新华三集团”来记录全球市场份额。

闪存存储系统市场亮点

该季度全闪存阵列（AFA）市场收入为25亿美元，同比增长7.7％。混合闪存阵列（HFA）市场的收入接近25亿美元，同比下滑8.7％。

外部存储系统区域市场亮点

从地区来看，该季度中国是所有地区中增长最快的，同比增幅为18.3％，而加拿大是另一个实现了增长的地区，增幅为1.1％。其他所有地区该季度都出现下滑，其中日本下滑4.7％，欧洲、中东和非洲地区下滑7.8％。美国下滑8.7％，亚太地区（不包括日本和中国）下滑14.7％，拉丁美洲下滑18.7％。