IDC：2018年第四季度企业存储系统收入增长7.4％ ODM收入开始缩减

根据IDC全球企业存储系统季度追踪报告显示，2018年第四季度全球企业存储系统市场厂商收入同比增长7.4％至145亿美元，出货量同比增长1.7％至92.5EB。

根据IDC全球企业存储系统季度追踪报告显示，2018年第四季度全球企业存储系统市场厂商收入同比增长7.4％至145亿美元，出货量同比增长1.7％至92.5EB。

该季度，直接面向超大规模数据中心销售的原始设计制造商（ODM）收入同比减少1.5％至27亿美元，这部分这占该季度企业存储总投资的18.8％。服务器存储的销售额同比增长4.7％，收入略低于41亿美元，占企业存储总投资的28.1％。该季度外部存储系统市场收入为77亿美元，同比增长12.5％。

IDC基础设施平台和技术研究经理Sebastian Lagana表示：“第四季度业绩与2018年前三季度呈现的趋势略有不同，最显着的就是ODM厂商收入下滑，这是因为云供应商现存的容量而放缓了投资。考虑到这一点，销售专有存储阵列的OEM厂商正在满足那些投资内部和公有云基础设施企业的需求。确保存储系统支持混合云模式以及对数据越来越渴求的本地计算平台对企业客户来说也是一个高优先级的事项。”

企业存储系统市场的厂商结果

戴尔是该季度最大的供应商，占全球企业存储系统总收入的20.6％，同比增长14.8％。 HPE/新华三位列第二，占总收入的18.0％，同比增长0.6％。NetApp与IBM并列第三，收入份额分别为5.8％和4.8％。华为、联想和Hitachi并列第五，收入份额分别为4.0％、3.5％和3.3％。作为单一类别，直接面向超大规模数据中心客户销售存储系统的ODM厂商在该季度占全球收入的18.8％，同比减少了1.5％。

注释：

* 在全球企业存储系统市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额差距小于等于1％的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。

a 戴尔代表着戴尔与EMC的合并收入。

b 由于HPE和新华三集团现有的合资企业，IDC从2016年第二季度开始把HPE作为“HPE/新华三集团”来记录全球市场份额。

外部企业存储系统厂商结果

戴尔是该季度最大的企业外部企业存储系统供应商，占全球收入的30.3％。NetApp和HPE/新华三并列第二，收入份额分别为10.9％和10.6％。IBM第四大，份额为8.9％，和华Hitachi为并列第五，市场份额分别为6.0％和5.7％。

注释：

* 在全球企业存储系统市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额差距小于等于1％的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。

a 戴尔代表着戴尔与EMC的合并收入。

b 由于HPE和新华三集团现有的合资企业，IDC从2016年第二季度开始把HPE作为“HPE/新华三集团”来记录全球市场份额。

闪存存储系统亮点

该季度全闪存阵列（AFA）市场收入超过27.3亿美元，同比增长37.6％。混合闪存阵列（HFA）市场收入略高于30.6亿美元，同比增长13.4％。