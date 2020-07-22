走进直播间：化繁为简，Veeam专家详解远程办公的数据传输保证

我们诚邀您参加7月23日的网络研讨会，聆听 Veeam(R) 专家靳星亮的精彩演讲，了解如何确保远程员工的业务连续性。

会议概况

2020年，新冠疫情影响全球，绝大部分行业及企业带来了冲击。这期间远程办公成为各个企业恢复生产的重要方式之一。“云上生活”，“永远在线”正成为新常态。

据统计，春节之后中国远程办公人数超过3亿，而2019年这个数据是500万。中国互联网网络信息中心最新发布的报告显示，从2019年6月到2020年3月，中国在线教育用户规模已达4.23亿，接近翻番。

远程办公平台包括企业微信办公平台，各种视频会议平台、云上OA的项目管理以及基于沟通及事务的远程办公平台发挥着重要作用。同时我们看到远程办公一个重要的问题是如何保证业务连续性以及业务数据的不丢失。

面临在线实时数据网络传输，企业组织要保证业务连续性的同时要保证公司的业务数据的不丢失。不管人在哪里，数据都是安全可控的，所以企业需要一个特别强大的安全策略，在家里、异地、企业内部等访问数据，都能保证数据的安全。

Veeam软件不仅能够随时随地备份并恢复物理和云 IaaS ，将整个服务器还原到应用程序项目颗粒恢复，实现将数据还原到任何位置。同时Veeam ONE 的内置智能分析功能可提供全面的可视性，基于集成监控与分析等功能保证了远程办公环境下的业务连续性。

我们诚邀您参加7月23日的网络研讨会，聆听 Veeam® 专家靳星亮的精彩演讲，了解如何确保远程员工的业务连续性。基于Veeam如何化繁为简，通过处理复杂的备份和 VPN 配置，既保持了业务连续性，同时还要兼顾数据保护并确保所有员工安全访问企业网络。

主题及时间

主题：如何确保远程员工的业务连续性

时间：2020年7月23日15:00

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报名快速入口

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演讲嘉宾介绍

靳星亮--Veeam 北方区技术经理

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主题介绍

您是否要保持业务连续性，同时还要兼顾数据保护并确保所有员工安全访问企业网络？

如果您没有时间处理复杂的备份和 VPN 配置，Veeam® 能够助您一臂之力。我们诚邀您参加此次网络研讨会，聆听 Veeam® 专家靳星亮的精彩演讲，了解如何确保远程员工的业务连续性。

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演讲亮点

在本次在线会议中，我们将探讨：

l 了解如何使用 Veeam 免费产品正确配置站点到站点或点到站点 VPN 隧道，确保公司站点和员工之间的数据传输安全。

l 详细了解配置 Veeam 代理、资源保护组和部署方法，以满足您个人和公司在远程端点保护方面的需求。

注册参会链接：http://www.zhiding.cn/special/veeam_202004