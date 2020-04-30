NetApp收购云虚拟桌面提供商CloudJumper

NetApp今天宣布收购了Citrix Systems的竞争对手CloudJumper，该公司主要提供的是在云中运行虚拟桌面的软件平台。

NetApp今天宣布收购了Citrix Systems的竞争对手CloudJumper，该公司主要提供的是在云中运行虚拟桌面的软件平台。

CloudJumper总部位于美国北卡罗来纳州加纳，目前尚未筹集任何外部资金。这次收购条款没有对外披露。

CloudJumper的CWMS平台帮助企业设置让员工可以远程访问的虚拟Windows桌面。该软件可以在AWS、微软Azure、Google Cloud或者本地基础设施上托管虚拟桌面。CWMS平台提供了一个管理界面，让管理员可以用来管理虚拟桌面，以及一项自动伸缩功能，可以根据需求自动添加或者删除硬件容量。

NetApp将把CWMS重新打造为NetApp Virtual Desktop Service。这次收购是很及时的，因为虚拟桌面的主要用例之一，就是为无法在办公室使用工作站的远程员工提供支持。

其实在企业越来越多地采用远程办公工具之前，NetApp就重点投入桌面虚拟化领域了。NetApp提供了专门设计用于运行虚拟桌面的NetApp HCI超融合基础设施系统的多个版本。这次NetApp通过收购CloudJumper可以将硬件与虚拟桌面管理软件捆绑在一起，从而增加其超融合系统的收入。

不过目前来说，NetApp是希望利用CloudJumper来扩充自己的云产品组合。NetApp计划将基于CWMS的NetApp Virtual Desktop Service与Azure NetApp File and Cloud Volumes产品进行集成，为主流的公有云提供存储管理功能。

“NetApp和CloudJumper提供了简化的管理平台，可在微软Azure、AWS和Google Cloud上提供虚拟桌面基础设施、存储和数据管理，同时提供一流的虚拟桌面管理以及一流的存储和数据服务，”NetApp的Cloud Data Services业务在声明中表示。

在被收购之前，CloudJumper就已经与NetApp展开合作了，CMWS软件与NetApp的产品也是相互兼容的。上个月NetApp收购了存储初创公司Talon Storage，同样是NetApp的一家合作伙伴。这也反映了渠道对于NetApp的重要性，NetApp利用行业联盟来扩展自己的产品功能并增加销售力度。

这次收购CloudJumper让人们将关注焦点再次转向NetApp的合作伙伴关系战略上。NetApp表示，将投入“大量资源”扩展CloudJumper的现有渠道计划，目标是“增强MSP、VAR、SI和ISV合作伙伴能力，以帮助客户克服挑战并发展业务。”