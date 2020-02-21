Veeam全新版本来临，实现云上云下数据管理无缝衔接

2020年2月19日Veeam发布全新Veeam Availability Suite v10，基于新型冠状病毒的影响，此次发布会通过线上视频的方式向中国媒体进行。

2019年Veeam云数据管理报告显示，有73％的组织无法满足用户对持续不间断访问应用程序和数据的需求，这将会给企业每年造成2000万美元的损失。由此可见企业用户对于数据管理的市场需求的迫切性。Veeam长期以来通过云数据管理的方法，来满足企业数据保护的需求。通过提供更多平台支持和更强大的功能，从深度和广度不断更新解决方案，帮助企业用户更好地实现对数据的掌控，来提升企业竞争力。

为此，2020年2月19日Veeam发布全新Veeam Availability Suite v10，基于新型冠状病毒的影响，此次发布会通过线上视频的方式向中国媒体进行。

此次发布的Veeam Availability Suite v10在基于Veeam软件“简单”、“灵活”、“可靠”的基础上，新增了新一代的数据保护功能，提高了数据的可用性、可移植性和可扩展性，实现云上云下数据管理无缝衔接。

大家知道Veeam从2008年成立之初就是围绕云来做数据管理，不仅部署、安装、配置、调试、交付给客户都非常简单，更是在一个统一的平台下，为用户交付整个数据有效性和云数据管理的统一解决方案，并且通过内置智能的方式和可视化的操作，简化客户的运维以及整个用户对云数据管理的过程和流程。从“灵活”的角度来讲，Veeam希望在整个生态里和所有合作伙伴合作，交付一个非常灵活的体系，帮助用户从任意时间、地点和云里面，保护所有应用的数据，进而访问和使用这些数据，并实现整个解决方案的可靠性。

Veeam中国区总经理张弘表示，新发布的Veeam Availability Suite v10，面向云端、虚拟和物理环境的单个平台，基于备份与恢复、云的移动性、监控与分析、编排与自动化、数据的治理和合规这五个方面，对整个产品解决方案进行更多的深入加固和开发，帮助用户能够充分基于自身数据为中心来打通多云环境下的各种各样的功能负载，并通过自动化核心备份和恢复功能加快业务灵活性，同时实现智能数据协调、治理和安全。

备份更强、恢复更强、安全更强的v10

Veeam中国区技术总监马弘解读了v10的新的亮点，Veeam Availability Suite v10增加了功能强大的NAS备份，重新定义NAS数据保护的新功能，可以有效管理大规模文件数据；

v10具有更出色的备份能力和更强大的恢复能力，实现多虚拟机即时恢复，快速将任意Veeam备份恢复到VMware vSphere，轻松完成数据恢复和迁移；保证数据更安全，具有100%防勒索软件备份、S3对象锁定功能及不可变备份功能。

具体来讲，在NAS数据保护方面，v10更突出了对于数据的管理和备份能力、数据的有效性以及数据管理的能力。v10不仅通过并行备份流处理轻松满足SAP HANA和Oracle数据库的备份，还具有更好的可扩展性，能够确保基于Linux的数据库收到保护，即使对于数据敏感的应用，也可以通过对业务无影响的快照方式提供细粒度保护。同时在大数据时代，分布式的存储架构和NAS是很重要的载体。在很长时间对NAS的保护来讲，技术上一直没有新的变化，Veeam在v10中重新定义了对NAS数据保护，可以帮助用户在整个大数据时代有效管理大规模的数据文件。

其次v10具有更快的恢复能力，增强了在多云和多虚拟机这个层面的即时恢复。即时恢复是Veeam最早来产生的技术，v10能够简化批量恢复，即时恢复多个VM，轻松简化迁移及多应用程序恢复过程，大力提升了在云环境数据有效性的能力，能够把用户业务恢复能力提高到分钟级。v10不仅是在单一平台，在多云平台也具备灵活的恢复能力。

“比如把Azure上面的工作负载直接恢复到VMware中，当Azure出现问题的时候，我们可以直接恢复到VMware里面去。我们可以把Nutanix直接恢复到VMware上，而且不仅仅是恢复，我们叫即时恢复。” 马弘分享道。

在数据安全方面，一个很重要的更新就是远离勒索软件。在数字化转型的过程中，企业在依托于业务上云以后，用户的数据和云服务提供商之间形成一个责任共享模型，云厂商承担的是基础架构的可靠性、有效性和持续的服务。但是企业的数据和应用是客户自己的，企业用户更需要保证它的数据安全。新的v10本身在合规性上有了很大的提高，通过提升自身在病毒的扫描、数据的脱敏、集成勒索软件的检测和修复等方面的安全性来帮助客户，满足国内外GDPR、CCPA相关法规的要求。比如在NAS层面，Veeam除了帮助客户快速解决数据的备份和恢复能力，还提供病毒防护的能力。

最后，v10拥有更广泛的平台和生态系统支持，包括针对Linux、HPE Primera and HPE StoreOnce、Nutanix AHV、PostgreSQL、MySQL等的全新高级功能。

慧与首席营销官Jim Jackson表示：“慧与正在为客户重新定义存储，我们需要合作伙伴了解数字化转型之路取决于数据和智能。借助Veeam，我们确保在任何时候都能安全地向客户提供加速业务所需的关键数据。我们很高兴Veeam现在支持HPE Primera，并为HPE StoreOnce提供增强功能，使客户的数据始终可用、可恢复和受保护。”

此最新版本延续了Veeam对Microsoft云服务的支持，包括与Veeam Availability Suite的集成、用于Office 365的Veeam Backup和用于Azure的Veeam Backup。

“ Veeam Availability Suite v10支持Cloud Copy模式到Azure Blob存储，通过即时复制数据到Azure的异地存储，客户可以轻松地消除对本地存储的需求，降低成本，并更快地实现3-2-1数据保护原则。” 微软公司 Azure 企业存储、媒体和边际副总裁Tad Brockway如是说。

Veeam 应对新型冠状病毒的举措

对于中国市场的推进，张弘表示，Veeam是一个100%通过合作伙伴推动市场的公司，近三年来Veeam在中国市场的复合增长率为66%，Veeam发展了很多不同类型的合作伙伴，通过不同的合作伙伴的组合，提供纵深的对于某些特定行业，比如金融、制造业、医疗等等行业的纵深覆盖，使得我们业务得到了比较高速的增长。

随着v10的发布，v10从外延及原来纯粹的备份和复制的恢复市场，已经扩展延伸到更大的领域——云数据管理，在中国市场会秉承渠道覆盖及行业纵深覆盖的战略，继续往前推进。

同时，在此全国抗击疫情之时，Veeam也将员工的健康和安全放在首位。“大家都在家办公。我们每天都通过微信为所有员工做记录，以随时了解大家的健康状况。这有助于创造一种社区意识。”张弘分享道。

“我们最近专注于在线培训——我们在一周内举办了6次在线培训，1200多名销售和技术合作伙伴参加了这些培训，还有更多培训即将到来！”

Veeam还积极加强合作伙伴的在线交流，增加了认证在线培训课程和网络研讨会的数量。“我们有一个拥有2500多个联系人的微信渠道——我们使用这个平台分享关于产品、奖励计划以及涵盖市场趋势和最新动态的信息博客，并在过去两周内增加了这些内容。”