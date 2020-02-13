Veeam：未来十年（2020-2030）关键技术趋势

过去十年，科技行业有许多令人满意的发展。 我们不断看到许多技术上的进步和革新。例如，人工智能（AI）——在本世纪初被视为只有科幻小说里才会出现的技术，现在在我们的日常生活中几乎无处不在。

作者：Veeam产品策略全球高级技术专家Anthony Spiteri

过去十年，科技行业有许多令人满意的发展。 我们不断看到许多技术上的进步和革新。例如，人工智能（AI）——在本世纪初被视为只有科幻小说里才会出现的技术，现在在我们的日常生活中几乎无处不在。我们也看到了云技术从噱头向主流转变的趋势，从而使我们能够实现远程而安全地工作——这是十年前我们梦寐以求的事情。

从IT角度来看，随着我们不断进步并取得更大的成功，我们不仅需要懂得如何保护自己，而且要探索有效提高生产率的新技术。以下我们总结了一些关键趋势，相信这些趋势将在未来十年取得显著进展。

1. 增强的云管理和安全性

企业一直在寻找新的方法来使组织内的数据更加便于访问，特别是个人设备的使用正逐渐增加。在过去几年中，我们也目睹了公有云领域的各种漏洞。 因此，下一个关注重点将是管理和保护平台上的可用数据。

通过对云进行加密，从而防止访问被拦截一直以来都是安全重点，但其实也有许多其他方法可以破坏它。员工需要能够在出现这种情况时访问数据，但限制某些访问也是关键。

随着越来越多的组织希望工作区域内的数据访问更加便捷畅通，从2020年开始，我们将考虑通过云数据管理（CDM）来提高数据的移动性和可移植性，同时确保有其它安全措施。由于云数据管理在明年只会变得越来越重要，因此企业将需要重新开始考虑其战略部署，以确保数据既便于获取，又足够安全。

2. 数据备份成功与解决方案

由于许多企业现在都在云端工作，因此，对他们来说，关键数据的轻松恢复显得至关重要。他们需要更清楚地认识到这些关键数据现在跨越多个平台，并学会克服全面备份这些数据的挑战。与此同时，他们也需要了解，将数据存储在云端并不意味着数据会自动备份。企业必须了解如何跨云处理数据，并利用更好的工具来备份数据。

十年间，我们不断见证着平台和工具的兴起，它们可以让企业跨多个平台连续备份其数据并在几分钟之内实现完全恢复。现在，有将近三分之一的企业在不断备份和复制高优先级的应用程序，我们希望这个数字在未来几年会不断增加。借助这些工具，企业可以利用数据的可用性，通过一系列的研究、开发和测试，协助他们在数字化转型和业务加速策略中做出明智的决策。

3. 自动化程度提高

未来几年，跨组织的任务和流程领域的自动化程度将逐步提高，从而支持人工的复制。基础设施即代码（Infrastructure as Code，IaC）是如何有效使用自动化的一个例子，其自动化允许组织仅使用脚本配置和设置完整的基础设施，删除手动组件，这已成为IT专业人员的首选。通过利用基础设施即代码，企业能够轻松地将之前普通的任务自动化。

目前，采用自动化技术的组织只有不到四分之一。虽然自动化并不是天生的新事物，但已经有人可以将包括基础设施即代码在内的各种自动化机制结合起来。

4. 企业将在其工作流程中嵌入人工智能（AI）

过去几年，随着围绕人工智能炒作的不断升温，许多人仍努力使自己熟悉让机器为他们做事。在接下来的几年里，我们将看到企业开始整合人工智能的内部转变。这在不久的将来将成为常态，人工智能在企业的产品和服务以及客户体验中发挥着巨大的作用，尤其是在提供虚拟帮助、预测消费者行为以了解其需求，以及使用人工智能收集客户分析方面。这些人工智能技术的应用将提高企业的生产效率，使他们专注于其他目标和优先事项，而不是把时间花费在过时的流程上。

5. 软件定义网络（SDN）是未来

作为一种实现网络范围自动化和简化复杂数据中心环境的解决方案，SDN是我们预期未来2到5年内产生最大影响的技术之一。随着自动化取代人工干预，SDN技术可以缓解对安全性和服务中断风险的低效管理。更多的软件驱动可以很容易地解决围绕网络设计和安全的复杂性的问题——组织也可以根据需要来增加和缩减其网络需求。

在传统的边界之外，SDN允许网络的扩展和连接，这意味着数据可以有效地在不同的网络和平台之间流动。目前有超过四分之三的组织使用软件即服务（SaaS），SDN将在这十年中发挥更大的作用，使企业能够快速高效地分发应用程序。网络工程师已经在部署SDN，以保持其在这一技术中的领先地位。鉴于SDN提供的所有益处，我们希望有更多公司能参与其中。