Insight Partners50亿美元收购Veeam，2020云数据管理竞争高潮来临

美国时间1月9日，著名的软件投资方Insight Partners宣布收购Veeam Software，Veeam是云数据管理备份解决方案的领导者。

美国时间1月9日，著名的软件投资方Insight Partners宣布收购Veeam Software，Veeam是云数据管理备份解决方案的领导者。 总部位于瑞士，创始人Ratmir Timashev。

Ratmir Timashev和Insight Partners源远颇长。双方在2002年就有合作，2002年Insight投资其创立的第一家公司Aelita Software。在Ratmir Timashev创立Veeam之后，在2013年Insight Partners就回购了Veeam的少数股份。2019年1月份更是获得Insight Venture Partners 5亿美元投资，同时吸引战略投资商加拿大养老基金投资公司 (CPPIB)强势加盟。

在今天的收购之后，Veeam将成为一家美国公司，同时总部将迁移到美国，继续服务30个国家/地区的办事处为160多个国家/地区的客户进行全球服务。 此次收购预计将在2020年第一季度完成。

Veeam已经成为云数据管理领域的领导者，2019年年销售额超过10亿美元，拥有超过36.5万家客户，6万多家合作伙伴，服务81%的《财富》世界500强企业。

William H. Largent被提升为首席执行官（CEO）-他之前担任运营执行副总裁（EVP）的角色，而Danny Allan被提升为首席技术官（CTO）。

该公司在去年推出了许多新的创新产品，包括用于Amazon Web Services（AWS）的Veeam Backup，用于Microsoft Office 365 v4的Veeam Backup，Veeam通用许可（VUL）以及用于Microsoft Azure的Veeam Backup，官方新闻也说明，此次收购核心是为了扩大美国市场和巩固全球市场。因为过去一年美国数据恢复和保护市场仍然占到全球50%以上，Veeam成为美国公司可以更好的扩展美国业务。

根据最新的IDC Software Tracker，Veeam在EMEA和全球排名第四，仅次于DellEMC，Veritas和IBM，位居欧洲，中东和非洲市场份额领先者。

如今，Veeam已成为明确的市场领导者，提供支持云数据管理的备份解决方案，并且最近推出了令人兴奋的新云原生解决方案，这些解决方案将使客户能够在AWS和Microsoft Azure环境中管理，迁移，编排和保护数据。

在今天的新闻通报中Veeam表示在未来几周内，将全面推出NEW Veeam Availability Suite v10，为用户提供业内功能最强大的软件定义的数据管理解决方案。



“在当今世界，企业最宝贵的资产数据，不断变化并以空前的速度创建时，数据管理从未如此重要和复杂。传统解决方案已经不能很好的解决这些问题。 Veeam的软件为现代业务提供了全面的管理。” Veeam的Danny Allan说。