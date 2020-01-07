Veeam任命 Danny Allan 为首席技术官

Veeam近日宣布任命 Danny Allan 为首席技术官（CTO）及产品战略高级副总裁（SVP）。在此之前，Danny Allan 担任 Veeam 产品战略副总裁，晋升后他将领导 Veeam 的全球产品战略小组和计划，并带领团队助力公司实现其成为业界顶尖的云数据管理备份解决方案供应商的技术愿景。

凭借超过20年的技术经验，Allan热衷于解决客户问题以及软件创新。在之前担任产品战略副总裁期间，Allan负责构想和传达Veeam的云数据管理愿景，与企业客户和大型服务提供商合作，以评估和确保行业的长期成功。在此之前，他担任Desktone公司首席技术官，这家公司为服务提供商提供托管桌面的软件平台，后被VMware收购。在其职业生涯早期，Allan曾任IBM安全研究总监以及安全架构委员会的成员，期间他与人合作编写了IBM安全工程框架。他在云和安全领域拥有多项软件专利。

Veeam 联合创始人兼全球销售和营销执行副总裁 Ratmir Timashev 表示：“Danny自 2017 年初加入Veeam以来，在制定公司愿景和战略方向方面发挥了重要作用，并一直助力巩固公司的市场领导地位。客户希望提高业务灵活性及善用其数据的强大效能，所以 Veeam 必须持续创新。在 Danny 的领导下，公司将在进入第二阶段的过程中加快增长速度。”

Veeam首席技术官及产品战略高级副总裁 Danny Allan 表示：“过去十年，Veeam通过提供满足客户需求的解决方案而获得较高的市场份额。简单、灵活和可靠对于全球的企业都至关重要，而Veeam 在这一领域的领导地位毋庸置疑。我们的产品可让客户保护及管理储存在任何地方的数据——无论是虚拟、物理或云环境，但我更为我们的未来感到兴奋，公司将在 2020 年带来一系列新的创新，以确保 Veeam 继续巩固其市场领导地位。”