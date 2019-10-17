Gartner魔力象限显示：数据中心备份和恢复领域正在发生巨变

Gartner最新发布的预测显示，相对于2017年企业采用的备份系统，到了2021，超过50%的企业将使用新的数据管理解决方案来替换当前的备份应用系统。

在2019 Gartner“数据中心备份和恢复解决方案”魔力象限的评选中，Gartner 将CommVault、 Veeam 、VERITAS、DellEMC、IBM评为领导者。同时我们看出，数据中心备份和恢复市场迅速变化，市场对于该领域的领导者要求是需要更简单，更敏捷和成本更优化解决方案。

数据中心备份和恢复解决方案魔力象限

Veritas的备份和恢复产品组合包括NetBackup，Backup Exec以及其他用于边缘设备和SaaS应用程序的产品。该魔力象限仅关注NetBackup和NetBackup设备。十多年来，NetBackup一直是备份和恢复市场收入的市场领导者，并且包括针对传统应用程序的广泛功能和全面保护。Veritas NetBackup软件支持各种操作系统，虚拟机管理程序和关系数据库。Veritas NetBackup软件已被证明具有规模，可以在单个环境中部署多个PB的客户和1,000多个客户端。

Veritas集成了多种存储阵列。对象存储；公共，私有和混合云目标；和磁带设备供应商。

这已是Veeam第三次荣膺这一殊荣。Veeam积极投放资源，致力于为客户和合作伙伴提供完整的云数据管理解决方案和客户支持，从而实现跨物理环境、虚拟及云环境的数据保护。Veeam的产品组合包括Veeam Availability Suite，其中包括Veeam备份和复制，服务器和工作站的Veeam代理，AWS的Veeam备份和复制以及Veeam ONE。 Veeam Backup＆Replication是核心产品。

Veeam联合创始人兼全球销售及营销执行副总裁Ratmir Timashev表示：“我们打破了传统界限，引领企业保护及管理物理环境、虚拟和多云环境下的数据。Veeam正迈向下一阶段的发展，启动全新的合作方式，并将全面、强大的备份解决方案推向市场。我们相信Gartner的报告证明了Veeam在提供可靠的云数据解决方案，和最佳客户服务的决心。我们很荣幸获得了‘领导者’的殊荣。”

通过与 AWS、微软及数千家服务供应商的紧密合作，Veeam在云数据管理领域持续发展，协助企业客户迁移到云，以改善成本效益并从云端带来的规模和弹性中获益。

Commvault推出的Commvault Complete Backup and Recovery是高度可扩展的备份和恢复平台。 该产品将备份，恢复，归档，灾难恢复，复制，云集成和云备份功能整合到基于单个软件堆栈的单个产品中。Commvault Complete Backup and Recovery支持广泛的操作系统，虚拟机管理程序，应用程序，数据库，存储阵列，公共云提供商和数据管理功能，并且是业界最全面的集成产品。Commvault在高端中端市场的份额有限，因为该细分市场的客户更喜欢不太复杂的产品。

DellEMC数据保护，是戴尔技术基础设施解决方案部门的一部分。

Dell EMC的备份产品组合主要包括Data Protection Suite（DPS）和集成的Data Protection Appliance（IDPA）系列。Dell EMC DPS是一套全面的套件，可满足物理，虚拟和云环境中的数据保护要求。

戴尔EMC提供新的集成数据保护设备（IDPA DP4400）是一种融合的集成数据保护设备，可提供完整的备份，重复数据删除，复制和恢复。同时推出Cloud Snapshot Manager SaaS产品，用于保护AWS和Microsoft Azure实例。客户必须部署产品组合Data Domain虚拟版，Avamar虚拟版，NetWorker虚拟版或Cloud Snapshot Manager，以确保在云IaaS环境中提供足够的保护。

IBM的Spectrum Protect Suite是多种产品的集合，可满足客户的数据保护，硬件快照和归档需求，包括物理，虚拟，应用程序和数据库工作负载。核心产品是Spectrum Protect，Spectrum Protect快照和Spectrum Protect Plus。 Spectrum Protect Plus是套件中的一个新组件，专注于易用性，自助服务，数据重用，无代理架构，基于角色的访问控制，自动化以及仅针对虚拟环境的低成本。

IBM Spectrum Protect的扩展性非常好，但是IBM Spectrum Protect Suite目前不与AWS和Azure虚拟实例的快照功能集成。以及仅对新兴技术（例如容器和超融合系统）提供有限的支持。

可以看出，CommVault、VERITAS的特点是功能全面，但是不够简洁。DellEMC、IBM满足传统备份需求，但是基于新兴技术的备份不够完善。Veeam还需要与更多的云提供商进行合作。