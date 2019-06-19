2019Veeam云数据管理报告显示：在满足用户数据管理到道路上任重道远

2019年春季，云数据管理的备份解决方案厂商Veeam 发布了《2019Veeam云数据管理报告》。73％的组织承认无法满足用户对不间断访问数据和服务的需求

为了了解当今企业保护与管理数据的方法，2019年春季，云数据管理的备份解决方案厂商Veeam 委托领先的技术行业市场研究合作伙伴 Vanson Bourne于2019年春季对包括中国在内的13个不同国家的1575家集成技术和设备制造商（ITDM）进行了全面的在线调研，发布了《2019Veeam云数据管理报告》。

报告调查结果，73％的组织承认无法满足用户对不间断访问数据和服务的需求，这将会给企业每年造成2000万美元的损失。这充分体现了停机对收入损失、生产力和客户信心造成的破坏性影响。

今年的研究发现，近四分之三（72％）的组织希望通过利用混合云功能来实现云数据管理，以确保成功并从数据中获取更多价值。

企业领导者已经意识到，更可控和更可靠的 IT 系统、数据管理和保护，以及主动改进策略，对于提升策略和竞争力极为重要。

《2019Veeam云数据管理报告》从企业普遍关注的全球业务的四大组成部分来分析：

云：云数据管理是提供智能数据管理的关键组成部分。四分之三的公司表明正使用“软件即服务”（SaaS）平台。许多企业正利用云作为备份和恢复服务，其中，51％的企业使用“备份即服务”（BaaS），44％的企业使用 “灾难恢复即服务”（DRaaS）。很明显，领导者逐渐认识到基于多云和混合的方法的优势，并将云的成本、可靠性、灵活性和数据安全性作为他们选择云的主要原因。

能力：组织必须提高其能力，确保员工可以利用数据洞察力，并在部署时使用新技术，10个企业中有9个认为提升员工的数字技能对于其数字化成功至关重要。

文化：创造一种能够适应和接受新技术的文化，使人们能够与组织共同成长是至关重要的。超过三分之二的受访者认为公司文化需要变得更加开放，并能接受数字技术。

自信心：组织必须在强大的数据基础之上，建立对于业务的数字能力的信心。 而目前，只有四分之一的受访者对于他们应对数字化挑战的能力充满信心。

报告包括了对150名中国企业和IT领导者们的调查。调查者认为，数据的可用性和恢复对企业的成功至关重要，而停机可能会对企业造成严重影响。在过去的12个月中，中国企业平均经历了5次意外停机。调查中9％的中国集成技术和设备制造商（ITDM）表示，企业在过去12个月内经历了10多次意外停机。中国的ITDM表示，停机会导致：客户信赖度下降（58％），品牌诚信受损（59％）及员工信心下降（49％）。超过三分之一（36％）的企业认为，客户信赖度下降所带来的影响最大。应用程序的停机每年给中国企业带来的收入和生产力损失为1490万美元。

调查显示中国ITDM正在寻求利用云，或混合云、大数据、人工智能（AI）和物联网（IoT）等技术的力量，推动数字化转型。包括93%的企业将在2019年年度部署云数据管理来驱动企业业务。

《2019Veeam云数据管理报告》认为，企业首先需要建立一个强大的数字基础，并能保证数据的备份且永远可用。做好这些准备后，组织即可利用当下和未来的业务价值和竞争优势以及云数据管理的潜力，信心满满地去部署新的数字计划。