Hitachi Vantara 2019：IT和OT融合价值凸显，中国团队急需扩大

在2019年4月， Hitachi Vantara新财年的开始，Hitachi Vantara中国区高层们分享了2018年成绩和2019年的发展重点和前瞻。

2018年是企业数字化转型加速的一年，这一年物联网、云计算、人工智能等技术进一步发展和应用，企业越来越意识到IT转型的重要性。混合云部署，成为企业关注的重点。对于Hitachi Vantara来说，2018年也是IT和OT紧密融合的一年。在2019年4月， Hitachi Vantara新财年的开始，Hitachi Vantara中国区高层们分享了2018年成绩和2019年的发展重点和前瞻。

2018年，业绩卓著 引领行业

2018年，Hitachi Vantara在市场、业界影响力和行业方面取得了不错的成绩。

在业界领导力方面，IDC市场追踪报告中，Hitachi Vantara2017-2018连续8个季度在中国高端存储市场 (PB9-10) 持续领先 。2014-2018连续3期在对象存储厂商评估中位列领导者象限，2018年排名No.1。

在市场增长方面，2018年Hitachi Vantara中国区实现了双位数业绩的增长。特别是在大数据、对象存储，双活解决方案包括新客户业务上增长迅速。2018年Hitachi Vantara获得了很多新的客户，其中大数据业务目前有超过2000个商业用户，在中国，包括中国平安、首都在线、海澜之家等都已经利用Pentaho大数据平台来提升业务。

在行业方面Hitachi Vantara在制造、公共事业、医疗健康以及传统的金融跟电信，都依然保持着比较稳定的增长，同时，在分销渠道业务上也有非常好的表现。其中在制造和分销领域的增长超过100%。总体来说，Hitachi Vantara一直在以健康的趋势往前走。

2019，同创共联至诚致远

2019年，Hitachi Vantara将携手合作伙伴共建全面深入的数字化商业战略。基于100%的合作伙伴策略，Hitachi Vantara全球副总裁兼中国区总经理戴建平分享了2019年将在四个方向继续努力的目标。

首先，继续加大对行业的投入，会继续在金融、政府、制造业、医疗方面加大投入。戴建平表示“Hitachi Vantara将进一步优化和整合行业团队，使得我们的覆盖更加贴近行业，这本身就带来一个变化。Hitachi Vantara在2017年9月份成立的时候，目的就是从数据基础设施提供商的HDS转型成为数据管理型公司Hitachi Vantara，除了整合了一些新的公司和机构资源进来之外，也在往数字化转型。从原来的产品销售转向解决方案的销售，以及转向数据化方案的提供商。”

第二，继续加大服务和销售力量在区域中的覆盖。今天，跨国IT公司在中国不断扩张团队人数、加速增长的公司不多了。Hitachi Vantara在新的财年，将会投入很多资源在人才、在设备、在渠道方面。“服务业务、大数据业务和对象存储业务，我们都有很多团队和人员增加。大数据团队显著扩张了，我们的人员数量到这个月底是去年的两倍。另外，北京的办公室会增加一倍。今天跨国企业在华扩大办公室的情况也不多见了，而我们的办公规模是要翻倍。这些细节往往反映了公司的发展状况。”戴建平谈到。

第三，继续完善渠道的建设，优化生态系统。“在中国Hitachi Vantara一直是通过合作伙伴来实现跟交付的。所以，合作伙伴对其而言非常重要。Hitachi Vantara期望通过继续优化渠道，让我们的合作伙伴能够更便捷、更开心地跟我们继续合作。”戴建平说。

第四，更贴近客户业需求 ，数据驱动型解决方案的方向转型，更加贴近客户的真实应用场景，帮助客户发现新的商机，实现新的成长。

2019年，通过简化流程助力合作伙伴更好发展业务

渠道建设一直是Hitachi Vantara在中国发展的最重要的元素之一。在IT和OT结合之后的Hitachi Vantara进入一个新的时代，从以前的存储专家到这几年转型为数据专家，从帮助企业的数据“存管用”， 到今天利用大数据、AI、IOT释放数据价值。“对于合作伙伴来讲，2019年，Hitachi Vantara渠道策略只有一个，简化流程，同使得我们的合作伙伴更容易跟我们合作，发展业务。”Hitachi Vantara中国区合作伙伴业务部总经理蒋慰慈分享到。

Hitachi Vantara将继续延续2018年的优势，为客户提供整体解决方案和服务的同时，继续把合作伙伴优先放在整个生态链、整个生态环境中，共同创造价值。2019年Hitachi Vantara会再加一些新的元素，配合整个市场的发展，与合作伙伴共同成长。

3C理念帮助合作伙伴全面提升

2019财年，Hitachi Vantara全面升级合作伙伴策略并提出3C理念——Competency、Capability和Capture。蒋慰慈先生补充道，Hitachi Vantara希望通过进一步增强和扩展对合作伙伴的培训和支持，帮助他们实现在数字化转型过程当中的核心竞争力与能力，进而获取更大商业成功。

提升合作的效率

今天没有一个简单的解决方案就能满足每一个客户需求的，其实每一个客户都有着独特的需求。针对不同的解决方案组件给出不同的快速预估定价，并通过最大限度缩短报价周转时间来提升合作伙伴的解决方案效率。

总的来说就是要提升合作伙伴整体的能力，来优化和升级整个生态系统。实现与合作伙伴共同携手做到共赢。

2019 Hitachi Vantara技术架构蓝图，旨在释放数据价值

“从基础架构敏捷性，到数据敏捷性再到业务敏捷性是Hitachi Vantara技术架构整个发展脉络。”Hitachi Vantara中国区解决方案与技术咨询总经理吴卫平分享到。

2019年，Hitachi Vantara将在基础设施、数据以及业务层面进行技术创新和应用。

继续致力于存储敏捷性，保持其核心业务包括高端存储、双活解决方案、数据保护、数据安全、容灾。2018年Hitachi Vantara还推出了行业领先的人工智能运营软件和全新闪存系统，还有在中国首发的中端入门级存储VSP G130等新的产品，在中国市场也都得到了很好的认可。这些技术更新带来了性能的提高，保护性的提高以及更多的软件功能。吴卫平透露，2019年Hitachi Vantara会有更多产品的发布或更新。

继续致力于数据敏捷性，利用Pentaho大数据平台实现对数据的分类、丰富和发展以及对元数据的管理。用户通过对数据做标志、做细分，为分析做准备。

继续致力于业务敏捷性，“激活”业务创新。通过认知数据，元数据的加入以及大数据的分析，包括分析、建模，包括影像图像识别或者行为分析，实现用户数据从基本的存储到归类到分析。

未来，目标是“变现”，真正实现数据的价值。