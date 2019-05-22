VeeamON2019 :Veeam推出 “with Veeam”计划，强化云数据管理领域领导地位

美国时间5月21日，Veeam在迈阿密举行 VeeamON 2019 大会。Veeam 联合创始人兼全球销售和营销执行副总裁 Ratmir Timashev

变化是生命中唯一不变的东西，一个人适应这些变化的能力将决定其成功——本杰明•富兰克林

至顶网迈阿密报道：美国时间5月21日，云数据管理备份解决方案厂商Veeam在迈阿密举行 VeeamON 2019 大会。大会上Veeam 联合创始人兼全球销售和营销执行副总裁 Ratmir Timashev引述本杰明•富兰克林的著名观点，表明今天数据改变着一切。在大会上他再次表明Veeam的愿景是成为最受用户信任的并提供简单、可靠以及灵活的云数据管理备份解决方案提供商。

同时他宣布宣布，Veeam年度订单总额超过 10 亿美元， Veeam 的客户数量也超过了 35 万，新客户增速为每月 4,000 以上，这说明其转型发展首战告捷。同时现场他阐述Veeam基于Veeam可用性平台结合“with Veeam”计划来加快其实现云数据管理领导地位，并开启新阶段的增长引擎。

过去两年是Veeam创新和发展的黄金时代。2017年开始，Veeam不断进行产品创新和升级。主存储集成解决方案从通用存储API、集中代理管理、Datalabs分阶段恢复，到支持IBM和联想存储、思科Hyperflex融合架构。到今天的云移动、云分层、数据标记、数据安全恢复、VEEAM智能诊断、支持云的实例许可再到直接恢复到Amazon AWS、直接还原到Microsoft Azure stack，再到适用于SAP HANA的插件、适用于Oracle RMAN的插件、昆腾DXi平台、SQL数据库还原新选项和增强功能、用于Microsoft Office 365 V2的Veeam备份、全新Veeam Availability Orchestrator v2。

混合云时代，Veeam推出统一可扩展的“with Veeam”计划

今天IT业务从现代数据中心向混合云转变。基于此，Veeam为客户提供可扩展的统一解决方案——“with Veeam”计划。

十多年来，Veeam 一直是备份、恢复和复制解决方案的领导厂商。最初专注于 VMware 环境的服务器虚拟化解决方案，近年来，Veeam 不断扩展其核心服务和解决方案，今天veeam一方面提供与包括VMware、hyper-V Nutanix AHX等多个虚拟机管理程序、Windows、Linux物理服务器和端点的集成，以及包括AWS/azure、office 365基于公有云和 SaaS（软件即服务）的工作负载；另一方面，与云、存储、服务器、HCI 和应用程序供应商合作，联合提供强大的云数据管理平台。

Veeam存储生态系统的扩展路线

就像今年的大会主题云数据管理一样，基于Veeam可用性平台，这些年Veeam从主存储到二级存储，与包括HPE、DellEMC、NetAPP、Cisco、IBM、Lenovo、Nutanix等战略技术联盟伙伴密切合作，提供不同的集成解决方案为不同客户提供满足其不同业务要求的部署方式。

“with Veeam”计划建立在这一战略的基础上，为合作伙伴提供更广泛和更深入的集成点，以便轻松快速地将易于获取、排列、部署和管理的二级存储解决方案作为统一的全栈交付，为客户提供可满足其数据保护需求的方案。

“我们所秉持的战略一直是通过与广泛的合作伙伴生态系统合作，确保开放性和不确定性，从而更好地满足我们共同客户的需求。”Ratmir Timashev说道，“随着‘With Veeam’计划的发布，我们正在把这一战略推向新的高度，帮助企业达到其业务所需的数据保护、数据保留、数据可用性和数据管理水平。

Veeam与企业存储供应商合作，为客户提供全面的二级存储解决方案，将Veeam软件与业界领先的存储和HCI基础设施硬件和管理栈相结合。Nutanix 和ExaGrid已经宣布了相关解决方案。通过Veeam API使合作伙伴生态系统能够构建由Veeam可用性平台提供支持的完整解决方案，其中一些合作伙伴可利用Veeam市场领先的数据管理堆栈实现其主存储和二级存储的集成。

Ratmir Timashev在大会上再次分享了两周前与Nutanix合作推出的Nutanix Mine with Veeam解决方案。帮助用户轻松规划、购买和管理二级存储环境以及主要数据中心的运行情况。通过降低数据中心的复杂程度，让IT企业可以专注于为整体的业务增长提供支持，这是我们的业务基础。”

Nutanix Mine with Veeam可以在几分钟内完成部署，并简化整个生命周期的数据备份运行，包括持续管理、扩展和故障排除。该产品结合协调运作的高效存储和Veeam Backup and Replication，帮助客户为所有工作负载（虚拟、物理和私有云）提供全面的数据保护，满足企业日益增长的运行时间和生产力需求。

Ratmir Timashev表示：“Nutanix Mine with Veeam是第一款由Veeam联盟提供的‘交钥匙’二级存储解决方案，通过集成Veeam Backup & Replication简化产品生命周期的各个阶段。”

根据合作伙伴的整合工作和目标客户群，“with Veeam”统一解决方案将提供多种格式和功能，能够适应不同细分市场的不同需求，包括：

纵向扩展和横向扩展方案，以适应各种环境规模，同时通过Veeam可用性平台提供一组一致的恢复功能

适当大小的计算和存储功能，符合保留、恢复和可用性目标，并符合业务部门的SLA期望

单个SKU，包括已安装的软件和尺寸合适的硬件；按照许多买家和经销商已经使用的基础设施供应商的价格表进行简单的收购；以及用于获取支持的单一联系人

为了方便用户灵活选择这些功能，或者通过传统许可证或订阅使用Veeam软件的现有功能，或者通过公司的全球VCSP（Veeam云服务供应商）合作伙伴网络购买Veeam软件，基础设施合作伙伴将可直接出售某些“with Veeam” 解决方案并提供相应服务。其他解决方案将由不同的分销和/或全球系统集成商提供，具体取决于地理位置或合作伙伴网络。

微软Azure存储，媒体和Edge平台团队的企业副总裁，Tad Brockway出席了Veeamon2019大会分享了Azure和Veeam的合作。在2019年1月份最新发布的Veeam Availability Suite 9.5 Update 4提供简单、灵活、可靠的解决方案，帮助客户迁移到多云环境并保持数据的可用性，而不受位置限制。云包括数据分层管理 通过支持更具有经济效益的原生对象存储，实现无限容量的长期数据保留；云数据移动管理 轻松迁移和恢复到AWS、Azure和Azure Stack；新数据监管功能 – 提高安全性和合规性，包括GDPR和恶意软件防护。

目前最新的Veeam Backup for Microsoft Office 365 v3，这套解决方案可为企业提供更快的数据备份速度，提升客户对数据的监控和分析，增强数据安全性。 由于企业负责保护其 Office 365 数据安全，Veeam 解决方案可实现 Office 365 Exchange Online、SharePoint Online 以及 OneDrive for Business 数据的安全备份。