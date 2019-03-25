业内预测：NAND闪存价格走低有利于NVMe SSD发展

据业内人士预测，NAND闪存价格的大幅下滑将加速SSD存储的采用，到今年底前PCIe/NVMe SSD可能将占据市场一半的份额。

据业内人士预测，NAND闪存价格的大幅下滑将加速SSD存储的采用，到今年底前PCIe/NVMe SSD可能将占据市场一半的份额。

2018年底和2019年第一季度市场对闪存的需求急剧下滑，但预计采用NAND闪存的智能手机、笔记本电脑、服务器和其他产品的需求将会有所反弹。

DRAMeXchange分析师Ben Yeh，在SSD市场供应商将面临512GB/1TB价格的下行压力。随着PCIe SSD在产品出货产品中所占的价值份额不断增加，平均销售价格将有所下降，从而提高SSD在笔记本电脑中的采用率。

Yeh说，企业级市场还要很大的发展空间，供应商们都目光投向了高利润率的PCIe/NVMe产品。他补充说，随着服务器和数据中心的需求升温，竞争机会也会越来越多。

根据Digitimes的另一份报告显示，到2019年底前PCIe SSD的市场份额将达到50％。

这主要是由于这两种不同存储介质之间的价格差距在不断缩小。该报告称，2019年第一季度512GB PCIe SSD的单价下降了11％，达到55美元；相比之下，SATA SSD的单价下降了9％，价格差距从2018年的30％继续缩小。

Digitimes还引用SSD生产商Apacer Technology公司总裁CK Chang的话说，消费级PCIe SSD将逐步完全取代SATA SSD，并在工业控制系统和数据中心中被广泛采用。