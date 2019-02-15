运维宝典 | 数据千万条备份第一条，数据找不回老板两行泪 

数据库备份是个老生常谈的话题，看似很简单，但在实际操作过程中，运维人员往往会遇到这样或那样的“坑”。

请带着你的回忆看下文，想想你这些年删过的库，被删过的库。

数据库备份是个老生常谈的话题，看似很简单，但在实际操作过程中，运维人员往往会遇到这样或那样的“坑”。

数据库为什么要备份？时至今日，我认为这个问题已经不再是问题了，换个角度来看，数据库备份能规避哪些风险？

其实从数据诞生时起就伴随着丢失风险，比如，自然灾难、电力故障、网络故障、硬件故障、软件故障、人为故障等。

上面列举了一大串风险，其现实意义是，你今天躲过了硬件bug，明天避开了雷劈，后天绕开了断电，大后天还是可能会“手滑”碰到误删除。

随着DT时代的到来，企业对数据的依赖程度与日俱增，数据保护早已成为企业的一门必修课。只有拥有先知先觉的防范意识和充分的技术准备，才能“覆巢之下，亦有完卵”。

与其承受天灾人祸的担忧，为何不选择一个专业的数据库备份方案：



阿里云数据库备份DBS已经商用，作为数据库备份通道，与对象存储OSS一起构建无门槛的云数据库备份解决方案，整个配置过程只需5分钟，就可以实现秒级RPO（Recovery Point Objective恢复点目标，通俗理解是当数据库故障时，允许丢失多长时间数据，RPO越小越好）的实时备份。

1、DBS典型应用场景：

l 实时备份

当用户对数据备份要求较高时，比如需要连续实时备份，且备份过程中不影响业务运行，此时可购置阿里云数据库备份DBS服务，实现数据库的热备份，DBS可实现数据实时增量备份、精确到秒级的数据恢复能力。解决方案架构示例如下：

架构设计说明：

关键部件部署：在用户本地部署有两套数据库：生产数据库和恢复库，分别用于生产数据的存储、故障后数据恢复。

在阿里云的两个区域（例如：华南1、华北1）分别购置存储服务，例如OSS对象存储或者NAS文件存储。

购置阿里云的DBS服务，用于用户本地数据库实时热备份至云上存储。

云下生产数据备份至云上：（可通过以下两种方案中的任意一种将云下生产数据备份至云上）

用户可在本地再部署一套存储，将生产数据先备份至本地IDC的存储，再通过本地IDC存储灾备拷贝至云上存储。

用户本地的生产数据库与云上存储之间通过阿里云DBS，将生产数据库中的数据直接热备份至云上两个区域的存储中。

数据恢复：

如果用户本地IDC的生产数据库发生故障，但本地IDC的存储运行正常，可通过本地IDC的 存储将数据恢复至本地IDC的恢复库。

如果用户本地IDC的生产数据库和存储均发生故障，或没有部署本地存储，则可通过DBS将云上存储将数据恢复至本地恢复库。

架构特点：

优点：技术要求高、一致性好，恢复时间短。

缺点：RTO随着数据库是来大小而变化。

应用场景：比较成熟的备份手段，适用于大部分的关系型数据库。

除了为数据库提供连续数据保护、低成本的备份服务外，DBS还可在多种环境下提供强有力的数据保护，包括公共云、企业自建数据中心及其他云厂商。DBS具备低成本、高性能、零风险等优势，为用户提供理想的云数据库备份解决方案。