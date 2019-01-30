Dropbox宣布最大手笔：2.3亿美元收购文档管理公司HelloSign

云存储巨头Dropbox今天宣布，已经签署协议以2.3亿美元收购拥有全球百万用户的文档管理初创公司HelloSign。

云存储巨头Dropbox今天宣布，已经签署协议以2.3亿美元收购拥有全球百万用户的文档管理初创公司HelloSign。

自2011年成立以来，HelloSign已经从投资者那里筹集了1600万美元。考虑到收购价值和初创公司庞大的用户群，这个金额相对适中。目前HelloSign的用户中有超过80000个是付费客户，其中不乏像Twitter、Lyft、三星、Intuit这样的知名企业。

HelloSign以其同名的电子签名服务而闻名，该服务可以替代Adobe和DocuSign提供的更为成熟的产品，有免费的套餐，以及面向企业的高级功能，而且功能集中还包括很多安全机制，让HelloSign服务适用于签署敏感文档，如财务文件。

2017年，HelloSign推出了一个名为HelloWorks的平台，加大对企业级市场的投入。该产品旨在实现传统上涉及处理表单等手动工作的自动化。HelloWorks使企业能够以适合移动设备的形式提供表格，设置安全措施以防止用户意外输入错误数据，然后将数据同步到后台系统中。

“我们的目标一直是让尽可能多的人使用我们的产品，而Dropbox拥有超过5亿的用户将帮助我们扩大业务范围，产生比我们想象的更大的影响力，”HelloSign首席执行官Joseph Walla在一篇博文中这样写道。

而对于Dropbox来说，这笔交易帮助自己在面向竞争对手Box不断扩大一系列自动化功能时能够更好地与之竞争。Box提供了一套名为Relay的解决方案，用于自动执行重复性任务，例如请求文档批准和向新员工分发入职资料。

HelloSign核心的电子签名服务也是Dropbox的一大亮点，将为Dropbox提供具有强劲增长潜力的新收入来源：HelloSign在过去两年中新增了约30000个付费客户。

Dropbox预计将在3月底完成这次收购。根据协议，HelloSign是Dropbox迄今为止规模最大的一次收购，完成交易之后，HelloSign将成为一个独立的业务部门，继续在现有的领导团队下运营。