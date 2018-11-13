 新一轮存储阵列魔力象限出炉——前瞻者们去哪了？

Gartner公司报告称NetApp与HPE继续保持优势地位，Infinidat亦晋升至领导者行列。

就在Infinidat公司首次亮相魔力象限领导者区间的同时，NetApp亦取代HPE成为本轮Gartner通用驱动器阵列报告中的最强供应商。

通用驱动器阵列属于负责为用户提供块存储与文件存储服务的全磁盘与闪存混合型存储产品。根据Gartner公司的理解，驱动器阵列的概念与固态阵列（简称SSA，亦可称为全闪存阵列）以及对象存储阵列区分开来。

“魔力象限”报告由两条轴进行定义，二者分别代表“执行能力”与“前瞻完整性”，并以此为基础划定出四大区间，分别为“前瞻者”、“利基者”、“挑战者”与“领导者”。

随着西部数据收购Tegile外加DDN收购Tintri，四大区间中的前瞻者区间目前已经空无一厂。

Gartner公司在这份魔力象限报告中指出，“前瞻者象限中供应商的制度，反映出供应商与风险资本方（简称VC）开始将主要精力集中在全闪存阵列、云集成、超融合基础设施（简称HCI）以及人工智能（AI）/机器学习领域。”而这些方向，已然成为市场关注与资金的富集区域。

下图所示为2018年通用磁盘阵列魔力象限：

作为比照，下图所示为2017年的版本：

将二者堆叠起来，我们能够更清晰地观看到其中的变化：

Gartner公司2017年与2018年通用型磁盘阵列魔力象限报告比较。

与Hitachi Vantara一样，华为公司在魔力象限中的位置得到进一步强化——即向上方及右方移动。IBM与戴尔-EMC则略有下滑。

作为西部数据公司旗下的新力量，Tegile目前处于挑战者区间当中，这显然是因为Gartner公司认为其执行能力有所提升。根据Gartner的介绍，由于发展方向有所变化，因此Promise Technology公司不再上榜。

报告作者还做出如下警告称：

戴尔-EMC的“全力更佳”策略可能遭遇问题，根据与技术更新相关的产品公告以及重要功能强化发布的放缓来看，其正逐渐丧失竞争优势。

Hitachi Vantara公司不愿参与价格竞争，而更倾向于采用“非竞价”竞争模式——这限制了其为对现有存储供应商不满意的用户提供替代性方案的可能性。

一部分国家领导人所抱持的地缘政治态度，可能会阻止这些国家内的相关组织机构将华为视为可以选择的通用存储阵列供应商。

现有XIV客户必须为迁移至其它平台组织计划，例如A9000R; IBM宣布将不再主动销售XIV产品。

Infinidat公司目前缺少16 Gb每秒与32 Gb每秒光纤通道以及25 GbitE支持能力，这无疑将成为性能以及成本层面的巨大障碍。考虑到全闪存阵列正逐步实现端到端NVMe-oF，克服这一障碍正变得愈发重要。

随着联想公司转向基于NetApp知识产权（简称IP）的前瞻性企业存储产品组合，ThinkSystem DS系列以及Lenovo V系列的持续服务与支持响应能力可能因此受到影响。

尽管一直在尝试各类积极的营销活动，但NEC公司在日本市场之外所取得的成绩仍然有限。

Infinidat公司询问Gartner方面为何对端到端NVMe-oF做出上述评论，后者回应称这是因为Infinidat公司的产品需要与全闪存阵列直接竞争。而另有媒体认为，Infinidat公司即将推出自己的NVMe-oF解决方案。

在今年这份魔力象限报告当中，Gartner公司的行业观察家们还提到了基于分析型阵列管理方案的出现——这种以HPE InfoSight为代表的新型产品无疑代表着一种前所未有的尝试。