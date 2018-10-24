Gartner发布2018对象与分布式文件存储魔力象限报告

八家对象与分布式文件存储供应商共同进入Gartner公司发布的年度重量级魔力象限报告，华为、浪潮进入利基者象限。

八家对象与分布式文件存储供应商共同进入Gartner公司发布的年度重量级魔力象限报告，不过本次排名与上年有所区别——新晋厂商两家、升段厂商三家、降级厂商两家、落榜厂商一家。

这份极富盛名的魔力象限报告以两项基本指标为基础，其一为代表执行力的垂直轴，其二为代表前瞻性的水平轴。整个区间被分为四个象限，分别对应前瞻者、利基者、挑战者与领导者。

各供应商共同在其中角逐，并凭借着两大基本指标占据各自的市场定位。

除了去年的三家领导者厂商——分别为戴尔-EMC、IBM以及Scality——之外，今年Qumulo也首次迈入领导者象限。顺带一提，Qumulo去年被定位在前瞻者象限。

下面来看今年与去年魔力象限报告之间的区别：

可以看到：

Qumulo由前瞻者象限晋升至领导者象限。

中国供应商浪潮进入利基者象限。

DDN仍然以利基厂商的姿态出现。

SUSE同样以利基厂商的姿态出现。

NetApp由利基者象限晋升至前瞻者象限。

西部数据（HGST）以及Cloudian由利基者象限晋升至挑战者象限。

Pure Storage进入前瞻者象限。

华为晋升至利基者象限。

StorageCraft由去年的利基者象限彻底掉出魔力象限区间。

Gartner公司的分析师们认为，到2022年，80%以上的企业数据将存储在企业与云数据中心内的向外扩展存储系统当中——这一比例将远高于2018年的40%。

如果出现这种情况，那么对于供应商们而言无疑是个振奋人心的消息，且明年的魔力象限也许会迎来更多上榜厂商。