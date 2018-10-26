NetApp Insight：多款新产品发布 与公有云的融合引关注

在美国拉斯维加斯举行的Insight大会上，NetApp很快向客户保证，他们可以同时拥有公有云和NetApp产品——而且事实上，两者在一起更好。

在美国拉斯维加斯举行的Insight大会上，NetApp很快向客户保证，他们可以同时拥有公有云和NetApp产品——而且事实上，两者在一起更好。

NetApp主要售卖Data ONTAP存储软件，还有具有内部部署的FAS阵列平台以及AWS/Azure公有云ONTAP实例，由DataFabric概念统一内部部署（也就是私有云）和外部部署（公有云）。

除了ONTAP，配套的StorageGRID和SolidFire Element HCI（超融合基础设施）和闪存阵列提供了对象存储和闪存阵列存储，在这种存储中ONTAP是不适用的。

公有云代表着可替代的、异构的硬件和软件平台，在这些平台之上运行着数据存储和数据保护服务。

当然，NetApp的客户希望使用利用多个公有云作为其内部IT资产的扩展，并希望整体能够存储更多数据，访问速度也更快。

NetApp高级副总裁、云数据服务总经理Anthony Lye表示：“毫不夸张地说，每当我们打造一款产品或者服务的时候，我们总是要先问问自己，这款产品在云中能做些什么。对于我们的客户来说，转型为一个以云为先的组织，这个竞争需求已经成为现实。”

公有云是NetApp典型客户内部IT的一种扩展形式，但显然不能替代内部部署。

这就是今年NetApp在拉斯维加斯举办Insight大会的背景。NetApp在这次大会上发布了一系列产品和服务公告：

- NetApp Cloud Insights

- Azure NetApp Files

- Cloud Volumes ONTAP

- NetApp HCI

- SaaS Backup for Microsoft Office 365

- NetApp Data Availability Services

NetApp HCI是这个列表中唯一一个本地部署产品，不过预计明天还会有更多这方面的产品公告。

NetApp Cloud Insights对NetApp来说是一个新起点，这是一款SaaS产品，设计旨在对由Kubernetes编排、运行微服务的混合云系统进行监控和成本优化。

这可能与NetApp最近收购的StackPointCloud是相关的。

Azure NetApp Files是运行在Azure中的ONTAP，该软件的有限预览版将扩大到美国东部和美国西部的2个Azure数据中心区域，让更多客户能够参与到有限预览中来。

Cloud Volumes ONTAP是运行在AWS和Azure中的ONTAP存储服务，具有内置的高可用性和故障转移功能，可以利用NetApp Cloud Tiering Service将本地数据自动分层到这些目标。

SnapLock Enterprise可以通过基于云的数据副本来帮助保护本地数据免受勒索软件或加密病毒的入侵。

NetApp还针对那些希望成为混合云管理员的群体提供了新的认证：Hybrid Cloud Administrator and Hybrid Cloud Architect，以及Expert-level certification for NetApp。这些认证都需要通过NetApp Certified Hybrid Cloud Administrator (NS0-300)考试，并持有以下一种云提供商认证：

- Microsoft: Architecting MS Azure Solution

- Google: Google Cloud Certified Professional

- Amazon: AWS Certified Solutions Architect Associate

- Cloud Architect

HCI

NetApp HCI现在支持SnapMirror to Cloud Volumes ONTAP，也就是之前的ONTAP Cloud。HCI数据存储的快照将发送到运行在AWS或Azure的ONTAP中，作为一种灾难恢复或测试和开发措施。

新推出的HCI计算节点有两个：H410C，有8-40个核心；H610C，配备了大量GPU。

SaaS备份

这为Office 365 Exchange Online、SharePoint Online和OneDrive for Business数据提供了备份和还原到云或内部部署中二级位置的功能。

服务提供商可以在自己的数据中心托管SaaS Backup for Office 365，并通过对电子邮件日历、联系人、任务、站点集合、站点、列表和文件数据的备份、查找和恢复来提供业务连续性。

NetApp表示，这项GDPR就绪的SaaS备份服务可确保符合政府法规，并支持EXO、OD4B、SPO、Groups和Shared Mailboxes。

NetApp Data Availability Services

这是一个云原生的备份和恢复产品，可将数据备份到云端，并允许在云中重复使用副本。它通过重复使用ONTAP二级存储上的数据来加速软件开发、测试、分析和报告。目标工作负载包括备份、灾难恢复、测试和开发、分析和报告

NetApp与基因组数据平台和分析公司WuXi NextCODE合作，使用NetApp Cloud Volumes将WuXi存储到AWS和GCP等公有云中。NetApp表示，WuXI在云中获得了“类似HPC”的存储基础设施。

NetApp希望所有这些合作伙伴关系、产品和服务公告以混合云计算为重点，让NetApp客户感觉到NetApp正在积极响应他们的需求和关注点。