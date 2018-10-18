Violin Systems公司吞并X-IO Technologies存储部门

挣扎在生存线上的全闪存阵列供应商Violin Systems公司表示，其将收购X-IO Technologies的ISE存储产品线，从而接收其技术方案以及客户与渠道合作伙伴关系。

挣扎在生存线上的全闪存阵列供应商Violin Systems公司表示，其将收购X-IO Technologies的ISE存储产品线，从而接收其技术方案以及客户与渠道合作伙伴关系。

Violin System公司在本月早些时候推出了自己的最新XVS-8阵列，定位为面向0级应用的终极性能阵列。而就在不久之前，该公司才刚刚宣布进行破产保护。

Violin XVS阵列

X-IO Technologies公司旗下拥有两大业务部门，其中被Violin收购的是X-IO Storage——主要面向中小型企业销售全冷艳与混合ISE阵列，目前的安装量达到8000多台。

另外一个则是Axellio业务部，其并未包含在本次交易中，且将继续作为独立部门保持业务运营。该部门专注于物联网边缘设备与超融合基础设施。在收购完成之后，X-IO公司CEO Bill Miller将加入Violin董事会，交易预计将在30天之内完成。这家母公司将被重新命名为Axellio有限公司。

此次交易的财务细则尚未披露。与Violin不同，X-IO并未破产，但已经开始通过裁员、重组以及CEO变更等方式挣扎求存。Miller于2015年7月加入该公司，并通过重组、再融资以及建立 Axellio物联网边缘处理系列阵列等希望重振企业声誉。

Violin Systems公司董事长兼CEO Mark Lewis表示，“此次收购将为Violin Systems在对价格较为敏感的中端市场上创造大量机会——X-IO在这部分市场中拥有出色表现。此外，在未来的发展道路上，我们亦有机会吸收X-IO产品的优势基因，从而随着客户需求的变化而不断为其提供理想的存储系统。我们的全球合作伙伴网络也欢迎ISE阵列作为VDI以及数据库加速等常见工作负载的高效、经济替代方案加入进来。”

评论意见

这是又一笔全闪存阵列市场上的合并交易。Violin公司将借此拥有更为广泛的客户群体，同时并行销售两条产品线：自家XVS/FSP以及X-IO的ISE。X-IO Technologies将成为Axellio，从而专注于热门设备的技术研发。Axellio与Violin之间的广泛联系，应该足以证明Axellio有机会在Violin的阵营之内发挥积极作用。

除此之外，X-IO的加盟还将令Violin获得足以加强内部资源的产品与工程团队补充。