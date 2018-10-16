 希捷携全线企业级产品助力ODCC 2018开放数据中心峰会

全球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）携其全线企业级产品亮相2018年10月16日—17日在北京国际会议中心举办的以“聚合行业力量，共建产业生态”为主题的ODCC 2018开放数据中心峰会。

中国，北京，2018年10月16日——全球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司携其全线企业级产品亮相2018年10月16日—17日在北京国际会议中心举办的以“聚合行业力量，共建产业生态”为主题的ODCC 2018开放数据中心峰会。在此次峰会中，希捷Exos™X14硬盘以及Nytro 1000企业级SSD (Haden) 960GB同时斩获“2018 ODCC 优秀产品奖”。

开放数据中心峰会是由开放数据中心委员会（ODCC）主办，由业界知名企业包括阿里巴巴、百度、腾讯以及英特尔等联合发起，旨在推动数据中心的发展。开放数据中心峰会举办数年以来，备受数据中心生态圈企业的关注，聚焦了数据中心服务器、存储、开放网络及测试认证等数据中心领域先进的研究内容，已经成为行业内权威、专业的交流平台。本届峰会涉猎的内容广泛，届时，推广先进的存储解决方案以及技术产品以保障数据中心健康良好的运作也将成为峰会重点内容。

亮相本次大会的希捷全线企业级产品吸引了大量与会者驻足参观，专为超大规模数据中心而生的Exos X14企业级硬盘更是颇受关注。该硬盘帮助客户满足有效性、可靠性及安全性的需求，Exos X14企业级硬盘优化的面密度赋予其3.5英寸盘身更强大存储能力。充氦Exos X14硬盘的重量比空气封装的近线硬盘减轻了10%，其灵活的格式提供更广泛的集成选项，并支持更大工作负载。Exos X14硬盘也可以搭载模块化企业系统（Exos E 4U106）出货，轻而易举地实现存储容量扩展至高达1.4PB。Exos X14硬盘交付业界最低功耗及最佳性能，能够帮助数据中心最大化存储能力的同时，降低复杂性以及运营成本。

数据已经成为经济发展的“引擎”，以大数据为基础的整个生态圈包括人工智能、数据分析、云计算以及数据中心都蓬勃发展，以前所未有的速度撬动经济向前迈进。Gartner研究表明，人工智能、物联网和5G助力下一代商业创新，由此产生大量数据，2020年前企业将使用超过75亿台联网设备。数据存储已经达到EB级，根据希捷科技赞助、国际数据公司（IDC）发布的白皮书《数据时代2025》预测，到2025年，全球数据圈将扩展至163ZB，相当于2016年所产生16.1ZB数据的十倍。

面对数据生态圈的蓬勃发展以及存储环节不断提升的需求，希捷科技一直以来洞悉市场变化，与市场需求紧密接轨，正如希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士所说，“40年来，我们一直致力于技术创新及产品优化，在大数据行业发展过程中，提供最为可靠的企业级存储解决方案，为产业数据的安全高效的存储、分析和应用提供强有力的支持，给数据中心带来强有力的保障；此外，我们和生态圈伙伴保持着积极紧密的合作，共同推动生态圈健康稳定的发展。”

希捷中国区解决方案工程部高级经理刘嘉先生出席本次大会，并带来主题为“希捷助力数据最大化”的演讲，与到会嘉宾分享了数据生态圈的发展以及希捷科技如何通过不断的技术创新和产品升级助力数据生态圈的最大化发展。最后刘嘉分享了希捷的MACH2多驱动技术，以及HAMR高密度磁盘技术。将其下一代应用于超大规模数据中心的硬盘的数据性能大幅度提升以及提供更大容量的海量硬盘。