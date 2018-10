左拉京东云，右推全新备份商业模式，群晖的野心为几何？

Synology 2019 年度发布会中国站,于10月13日正式召开。会上,群晖聚焦 "AI"、"智能"、 安全"三个存储趋势,并发布多款即将上市的新品与应用功能。同时,群晖也宣布正式与京东云展开战略合作,携手奠定企业NAS备份新标准。

Synology 中国区 CEO陈予建表示,"群晖NAS不只是存储,更不止于存储。我们的目标是做数据银行,让用户可以随时随地存取智能设备产生的数据。群晖采用AI作为核心技术为存储赋能,让我们的用户也能享受人工智能带来的便利。作为用户的数据银行,安全是群晖摆在第一位的事情。我们推出全新的Active Backup for Business备份套件,帮企业将电脑、服务器、虚拟机与云端数据集中备份到群晖NAS。不只备份数据,我们也展开与京东云的合作,为NAS加上第二层保护,企业每月只需不到100元就能快速打造异地备份解决方案。"

智能到家:做智能设备的数据银行

不止于存储!群晖通过各种应用为用户的智能生活增值。为了提升用户在不同终端上的应用体验,群晖在过去一年重新设计移动应用--陆续推出群晖管家、Moments智能相册、Drive私有云盘,并在此次发布会中带来LiveCam,将用户的手机摇身一变成为摄像头,更能够轻松的部署居家监控系统。同时,群晖也看到语音助手和智能音箱的爆发成长,让用户可以通过语音控制群晖NAS,改变人机交互的方式。

AI赋能:更懂你的NAS存储

群晖大举将AI技术应用在NAS中,除了AI软件应用层面的Moments智能相册,群晖也将人工智能技术应用在硬盘状态检测上,用超过300万颗硬盘的状态和行为去学习预测模型,更智能的为每一颗硬盘做出它的损坏趋势预测。群晖MailPlus也同样应用AI技术,自动学习用户过去回复和标注重要性的习惯,为用户自动标注重要邮件,提升工作效率。

安全至上:更集中的备份方案

过去企业常因 IT 预算或管理资源不足而无法建置完整的资料保护方案,根据调研机构 IDC 资料统计,超过半数的亚太地区企业在过去三年内曾经历无法复原的资料损毁。Synology 推出免授权费的商用备份软件 Active Backup 系列套件,让用户通过单一平台即可统一保护物理、虚拟环境和云平台上的数据,包括Windows电脑和服务器、VMware 虚拟机与Office 365里面的数据。群晖的备份一体机方案,以破坏式创新打破传统硬件销售加上软体授权费用的商业模式,大幅降低企业备份门槛。

Active Backup for Business 免授权费的商用备份软件

压轴惊喜:群晖与京东云携手奠定企业 NAS备份新标准

企业除了将数据通过NAS备份之外,还需要为NAS进行异地备份才能确保数据安全无虞。群晖携手京东云推出企业备份新标准的混合云备份方案,让用户兼顾本地存储性能和云上异地备份双重优点,打造快速、低成本的异地备份。Synology 中国区CEO陈予建表示:"我们很高兴和京东云展开战略合作,京东发力于云市场,技术已经成熟且有完整的服务平台。我们希望结合京东通路和京东云服务的双重优势,将产品的销售和云服务垂直整合,推动 NAS 云备份方案的实现。现在,用户通过Hyper Backup即可快速将群晖NAS数据备份到京东云。在名为"云创未来预见无限可能"的主题演讲中,京东云副总裁、京东云企业云业务部负责人侯凯文说道:"京东云作为京东集团技术能力的重要输出平台,承载着助力和推动京东集团技术转型和赋能各行业的重要任务。前不久,京东云被 Forrester 评为"卓越表现者",半年时间发布 108 款产品服务,标志着京东云已经进入到中国云计算一流行列。京东云能为用户提供从IaaS、PaaS到SaaS的全栈式服务,从IDC 业务、云计算业务到综合业务的全频道服务,以及包含公有云、私有云、混合云、专有云在内的全场景服务。京东云与群晖科技合作,是云服务厂商与存储硬件领导者的强强联手,为用户推出软硬一体、优势兼备的对象存储解决方案,技术上实现无缝对接,业务发展上实现优势互补,为企业和个人用户提供专业云备份服务。"此外,群晖也宣布在京东十一月大促期间,将在京东商城京东云之家旗舰店销售群晖DS218+和DS918+京东云定制款,同时提供价值一千元的京东云尊享服务。

在会上,群晖销售总监王皓宁先生在名为"稳定、简约、智慧"的主题演讲中,深入介绍DSM 7.0与群晖自主研发的RAID快速重建技术,搭配整合机器学习技术的硬盘预检和自动替换机制,达成更坚实的数据保护。同时也分别针对家庭和企业用户,介绍群晖即将推出的新功能:

拥抱AI,开口即享智慧生活、居家安防带着走

• 去年推出即大获好评的AI智能相册Moments,今年将深度学习的触角延伸到图像处理,推出智能校正功能,用户只需一键就能将原本黯淡的照片变成佳作;以及自动辨识重复照片的功能,让用户的照片管理体验更加流畅。同时新增支持 iOS Live Photo 功能,让用户在原本不支持Live Photo的平台上也可以观赏动态照片,通过备份Live Photo到Moments,此举大大的释放了手机空间。

• 看准语音助理的需求爆发增长,群晖扩大对语音助理Alexa和Siri的整合,让用户可以通过语音指令控制群晖NAS和路由器,未来也将语音的触角延伸到天猫精灵以及小爱同学,让国内用户也能开口即享智慧生活。

• 为了降低家庭用户部署监控系统的门槛,群晖推出LiveCam,让用户将闲置的手机变成摄像头,例如照护孩童和宠物;或是应用在临时的监控部署、取代手机录影解放手机内存。此外,群晖也展示了自主开发的深度影像分析(DVA)技术,实现NAS进行本地AI运算,让群晖Surveillance Station更精准辨识物件,不因杂讯干扰而误判。

手机 APP 大升级:LiveCam 让手机摇身一变为网络摄像头;Moments智能校正功能

新形态企业云盘推出,为企业大规模部署量身打造的存储管理:

• 群晖推出一系列的功能来满足企业大规模部署需求。全新改版的 CMS 2.0 套件让IT管理人员可以通过一台群晖NAS集中管理高达10,000台的NAS;同时,权限层级更加细致、灵活,企业可以将7种日常管理任务委派给二级管理员,提升运维工作人员效率。群晖域控服务器支持Windows AD 域快速移转,同时支持更多专业的域管理功能,包括Active-Active双活域控与只读式域控。群晖发布Contacts企业通讯录,集中管理企业重要的联系人信息,发送邮件或添加Chat联系人不需要再手动导入。

• 告别传统文件同步方式,新形态企业云盘Synology Drive新增文件串流功能,用户可以在电脑上看到NAS的文件目录,根据需求同步所需文件,更有效率的利用硬盘空间,文件串流将首先支持Windows 10系统。为了回应用户需求,Drive也新增排程备份功能,用户通过一个客户端就能同时同步和备份文件。

Drive 文件串流让用户按需下载文件,方便离线存取

7款新品发布会齐亮相!家庭、工作室和企业需求齐满足

发布会中群晖也发布横跨全系列产品线的多项新品。针对个人家庭用户,群晖推出DS119j,整体运算性能较前代提升105%,以不到千元的入门价格就让用户享受几乎完整群晖NAS功能。作为群晖的主力机种,Plus系列也迎来了一次大换血,DS1019+、DS1819+、DS2419+、RS1219+在发布会中抢先与用户见面。针对企业对于高性能的要求,RS1619xs+采用Intel至强四核心CPU并且提供2个M.2 SSD插槽,无论运行数据库、作为虚拟化后端存储,甚至是直接在NAS上运行虚拟机,RS1619xs+都能游刃有余地运行。

支持更稳定的存储架构,全新产品线双主动 iSCSI 控制器 UC300 发布

超过 25% 的 Synology 企业用户目前正在使用 iSCSI 服务,为提供更为稳定的基础架构,Synology 推出全新产品线、首台搭载双主动式控制器的 iSCSI 专用服务器 UC300 (Unified Controller),采用 Dual-Active 架构,让企业不会因单点损毁就造成服务中断,同时提供超过 100,000 IOPS 的高性能。

Synology 2019 发布会中,希捷科技、WD 西部数据、Robomaster、紫光存储等科技企业也展出存储、监控、备份等解决方案,展现群晖 NAS 在不同场景与行业中的应用。在 Synology 2019 发布会中,希捷展示了用于网络附加存储(NAS)应用的14TB酷狼(IronWolf?)和酷狼Pro(IronWolf? Pro)硬盘,为永远在线的环境提供可靠性和性能,帮助用户提高数据和NAS设备的使用效率。群晖科技中国子公司销售总监王如山表示:"数据成几何倍数爆发成长,中小企业和专业用户对存储容量和性能的要求也不断提升。群晖和希捷合作致力于提供安全、高效的私有云,我们很高兴希捷发布了 14TB 酷狼与酷狼 Pro 硬盘,满足用户在数据备份、媒体工作流等不同场景的海量数据需求。"

關於群暉 Synology

群晖科技提供先进的网络存储与网络监控解決方案,改变用户在云端时代中管理数据和使用监控服务的方法。致力于整合新科技并充分发挥其优势,群晖科技旨在协助用户集中文件存储与备份、随时随地分享文件,并以可靠、经济实惠的方法实现专业的监控解決方案。群晖科技秉持其承诺,持续提供具前瞻性功能的产品与优质的客戶服务。

Synology 2019 全新产品与应用功能

• DiskStation Manager 7.0 (DSM 7.0)

DSM 作为 Synology NAS 的核心作业系统,DSM 7.0 改版将带来包括介面的重新设计、更好的行动化体验、更稳定的数据保护机制与管理系统,重塑用户与 DSM 的互动体验。

RAID快速重建功能,可以依据数据用量大幅降低重建时间,减少系统暴露于风险的时间。

硬盘损坏预测机制,通过 300 万颗硬盘学习预测趋势,主动式预防风险。

CMS 套件升级,让 Synology NAS可集中管理高达 10,000 台服务器。

更人性化的视觉设计:在登入页面、桌面、视窗等细节都有不同的设计,整体色调也更为明亮有温度。

更好管理的介面:加入超过 1,500 则引导式互动讯息,协助 IT 人员迅速掌握资讯要点,在系统出状况时立即解决问题。

• 双主动式 iSCSI 控制器 Unified Controller UC300

Synology 目前有超过 25% 的企业用户使用 iSCSI 服务,UC300 透过 Dual-Active 架构,让用户不会因为单点损毁造成服务中断,提供更高的稳定性与可用性。

採用 Intel Xeon D-1521 处理器。

无单点损毁的 iSCSI 专用服务器,将重要的硬件都准备两份,不会因为单个零部件损毁,而导致机器不能提供服务,达到负载平衡和高可用性。

当一台控制器需要停机时,所有服务会由另一台控制器接手,达到服务不中断。

提供超过 100,000 IOPS 的高性能。

备份 (Backup)

Synology 推出免授权金的商用备份套件 Active Backup 系列套件,包括 Active Backup for Business 正式版、Active Backup for G Suite 正式版,以及现有的 Active Backup for Office 365 三大套件,通过跨 PC、服务器、虚拟机以及公有云的备份一体机方案,保护企业的工作数据。

• Active Backup for Business 正式版

10 月 13 日在中国发布,用户不需额外购买软件授权。

企业一体机备份方案,统一保护分散在Windows服务器与电脑、VMware 虚拟机、文件服务器 (支持 SMB、rsync 协议) 上的重要资料。

支持个人电脑与实体服务器的整机备份和还原。通过 Active Backup 代理程序,用户可进行快照式备份,保障 Windows PC 或 Windows 服务器工作负载。

通过 VMware vSphere 信息,用户无需安装代理程序即可保护虚拟工作负载。

全局数据重复删除技术:支援跨设备、平台与版本的去重,去除一样的数据,减少备份所需的存储容量。

异动区块追踪 (CBT) 技术:仅增量备份异动区块,可减少备份数据量与所需时间。

多元即时还原方式:依照不同使用情境,支持从还原入口单一文件还原、即时还原和完整还原虚拟机器、与即时还原至 Synology VMM (Virtual Machine Manager) 等多种还原方式。

• Synology 与京东云战略合作开展,奠定NAS混合云备份新标准

用户可以通过Hyper Backup 将NAS数据备份到京东云,此功能于10月13日发布。

Hyper Backup支持多版本备份、智能版本轮换与数据重删技术,不但安全保护数据,同时节省存储空间。

群晖与京东云合作款产品(DS218+与DS918+京东云定制版)将在双十一期间上架京东商城京东云之家旗舰店销售,除了产品优惠更为用户提供了价值1000元的尊享服务。用户只需简单三步骤就能将群晖NAS数据备份到京东云上。

• Synology Router Manager 1.2 (SRM 1.2) 作業系統

支持iOS 12 的 Siri Shortcuts,可以透过自定义的语音指令,建立网络管理助理,例如,了解家中成员的上网时数,显示二维码供访客扫码连上访客 Wi-Fi 等,让操作变得更加直观简单。

全新 Safe Access 套件:通过自订设定家中孩童可上网的时段与时数,避免家中孩童过度使用科技产品,并且透过可排程的网页过滤器与 SafeSearch 让他们远离成人内容,设定特定可存取的白名单网站等,达到更好的家长监护与网路安全保护功能。

应用 (Applications) 与服务 (Service)

• 新形态企业云盘 Synology Drive

企业的工作模式正在转变,群晖今年初推出的企业档案管理与协作平台 Synology Drive,已获许多企业採用,取代传统文件服务器以及公有云协作方案,此次 Drive 也导入全新的文件串流功能。

全新文件串流功能,用户可以在电脑上串流完整伺服器上的档案目录,并随选文档下载,不受硬盘空间所限,将首先支援 Windows 10 系统。

Synology Drive 电脑客户端新增备份排程,协助企业分散备份流量负载。

• AI智能相册 Moments

作爲 Synology 第一款导入深度学习技术应用的产品,Moments 已经可以做到自动依照人物、主题、地点进行辨识分类,让用户不用特别整理也可以很智慧地找到照片,此次也新增两个深度学习新功能。

自动辨识重複的照片。

加入智慧校正功能,包括智慧校色和角度转正功能。

支持 iOS Live Photo。

• 应用程序网关 Synology Application Gateway (SAG)

在企业大型部署之中,可串联多台服务器上的协作套件服务,员工只需要记忆统一入口网址,也同时为各台服务器多加一层安全保护。

支持 Synology 云盘 Drive、企业沟通软件 Chat 、邮件服务器 MailPlus、日历 Calendar 和即将推出的通讯录管理套件 Contacts,在服务架设于多台服务器时也能完整享有跨套件整合功能。

監控 (Surveillance)

• LiveCam

除了目前群晖Surveillance Station支持的 6000 种以上摄像头,全新移动 App LiveCam彻底突破传统网络摄像头的限制,让用户手机摇身一变成为摄像头,简单部署、容易安装。

可以应用在老人、小孩与宠物照护或是临时的监控需求,或是需要长时间录影而不希望占用手机内存空间等应用场景。

• 深度影像分析

深度学习对 Synology 来说,是可以带给使用者更高品质体验的工具,明年 Synology 将首度导入深度学习到受欢迎的 Surveillance Station 套件当中,推出深度影像分析功能 DVA (Deep Video Analysis),DVA 功能包含六种影像分析识别规则,分别是物件侦测、动作侦测、禁止逗留区、人流计数、外来物件与遗失物件,适合门市或零售产业应用,从居家到中小型商场都可以为安全做把关。