同有科技开启自主可控战略级合作，推动安全可靠的存储生态

2018年7月10日，北京同有飞骥科技股份有限公司（简称：同有科技）在北京国家会议中心召开了“存储生态启航，自主可控先行”战略暨新产品发布会。

2018年7月10日，北京同有飞骥科技股份有限公司（简称：同有科技）在北京国家会议中心召开了“存储生态启航，自主可控先行”战略暨新产品发布会。

发布会上，同有科技董事长兼总经理周泽湘表示2018年同有全面开启第三次战略转型，通过洞察中国及产业发展趋势，以客户需求为导向，聚焦“闪存、自主可控、云计算”三大战略，加速推动中国存储发展。

同时发布会上发布了基于飞腾 FT-1500A 芯片、银河麒麟操作系统的业界首款商用自主可控存储系统同有 ACS 5000A。此外，同有科技联合天津飞腾、天津麒麟共同签署战略合作协议，打造一个自主可控的存储新生态的发展路线。

同有科技董事长兼总经理周泽湘（中）、天津麒麟总裁孔金珠（左）以及天津飞腾副总经理郭御风（右）

会后，同有科技董事长兼总经理周泽湘、天津飞腾副总经理郭御风以及天津麒麟总裁孔金珠接受包括至顶网在内的媒体采访。

同有科技深耕存储行业三十年，是专注专业的大数据存储基础架构提供商。作为中国存储第一股，同有科技坚持以软件定义为基础、贴近应用为核心、满足客户需求为方向，为全球用户提供高效安全融合的存储服务。

对于聚焦“闪存、自主可控、云计算”三大战略。周泽湘表示自主可控是国家战略，也是信息化建设的迫切需求。同有科技作为专注于存储的本土企业，一向以信息安全、自主可控为己任，同有将坚持自主创新，走全国产自主可控之路，树立民族品牌形象，推动民资存储产业进步。而云计算在国内通过落地已经改变了传统数据中心的架构，因此同有将拥抱云计算带来的变革，发挥自身专业优势，打造以分布式存储及闪存为基础的云计算解决方案新生态模式。

借助存储介质变革、闪存技术发展迅速的机遇，实现弯道超车。周泽湘在回答至顶网提问时谈到，同有三十年只做一个事情就是存储，但是在这个过程中市场和技术的变革和变化是天翻地覆的。作为一个公司的掌舵者，带头人，最重要的一点就是要方向不能错。

“每个公司资源是有限的，做早了可能成烈士，做晚了没有你的事。我是搞技术出身的把闪存作为战略之一，是因为闪存会给整个存储行业带来颠覆式的变化。我们一年前投资国内闪存制造商Memblaze，我觉得闪存给我们一个机会，他不是给你赚多少钱机会，而是给你机会变成不一样公司的机会，这个机会有可能不但改变公司，还可能改变中国存储行业，甚至还有可能改变世界。我认为闪存一定会带来这样机会。” 周泽湘谈到。

自主可控并不是闭关自守

采访中，三位发言人多次谈到自主可控并不是闭关自守，而是构建完整的自主可控存储生态链。此次发布会上，三方通过充分挖掘和发挥各自核心资源和优势，在存储系统、芯片和操作系统三个领域形成优势互补。通力打造的同有 ACS 5000A 就是合作的结晶。

同有 ACS 5000A 是目前基于飞腾 FT-1500A 芯片、银河麒麟操作系统首家也是唯一的内核源码授权、同有科技自主研发且经过使用验证的存储软硬件系统。在现场测试的数据显示，通过联合开发、知识产权授权等方式打造的全新自主可控全闪存，在性能上可达 80 万 IOPS，能满足应用对中端存储的性能需求，完全具备与国外同类产品对标竞争的实力。

现场展示的同有 ACS 5000A测试结果

同有科技董事长周泽湘谈到，“随着国家信息安全战略快速推进落实，同有求新求变，不断在产品技术及业务模式上开拓创新，增强核心竞争力，坚定践行自主可控。未来，同有将锐意前行，与飞腾、麒麟等拥有创新技术企业深度合作，通过内生与外延进行资源整合，打造贴合用户需求及国家数字化发展战略的产品及解决方案，做民族自主可控存储的先行者，助力中国存储的发展”。

天津飞腾副总经理郭御风谈到：飞腾作为由中国电子信息产业集团、国家超级计算天津中心、天津滨海新区政府等共同出资设立的中国国产芯片设计的领军企业。经过多年的自主创新，致力于高性能、低功耗集成电路芯片的设计、生产、销售与服务，为用户提供安全可靠、高性能、低功耗的CPU、ASIC、SoC等芯片产品、IP产品以及基于这些产品的系统级解决方案。同时契合国家战略，利用好中国市场这个最大的优势，最终转换成企业的技术创新能力，产业能力和人才队伍建设能力，实现一个持续的优势来让自主可控的芯片在整个生态链上开花结果。

天津麒麟总裁孔金珠认为操作系统层面，自主可控的基础上一定要打造基于底层芯片、操作系统以及应用层整个完整的生态系统。天津麒麟作为国产自主可控操作系统的领军企业，主要面向国产CPU平台以及以X86为代表的国际主流CPU平台研制国产自主可控的银河麒麟操作系统、银河麒麟云、银河麒麟大数据平台管理系统及其衍生产品。在与同有的合作中，同有是唯一源代码授权的本土厂商，双方有精诚合作的基础，新发布的同有 ACS 5000A这款产品中结合了同有、飞腾三家工程师心血。 将来可能还要推出更多适合各类应用的存储产品，而麒麟操作系统一定做好坚强的支撑。

在发布会现场最后，同有科技与天津飞腾、天津麒麟签署战略合作协议，建立战略合作伙伴关系。三方将成立自主可控联合创新实验室，发挥各自在存储、芯片、操作系统等方面的优势，共同研发自主可控全闪存存储系统，协同上下游产业资源共建云计算解决方案，推动自主可控技术、产品、方案和生态圈的建设。