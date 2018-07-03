石嘴山银行核心生产业务上云，华为分布式存储功不可没

石嘴山银行能够多年来为消费者提供稳定可靠的金融服务，离不开一个稳定可靠的IT系统。

从1987年8月石嘴山城市信用合作社正式成立，到2009年3月21日，石嘴山银行正式挂牌开业。目前下辖营业网点63家（其中银川地区31家、石嘴山地区18家、吴忠6家、中卫6家，固原2家），已在宁夏、安徽、青岛、重庆发起设立了 7 家村镇银行。截至2017年12月末，全行资产总额 517.1亿元；存款余额 333.3亿元；贷款余额223.6亿元；实现利润总额5.9亿元。

多年来，石嘴山银行始终秉承“和谐共生 互助双赢”的发展理念，坚持服务小微企业和社区居民的市场定位，为老百姓提供“便捷、灵活、实惠、温馨”的金融服务。

而石嘴山银行能够多年来为消费者提供稳定可靠的金融服务，离不开一个稳定可靠的IT系统。

今天随着消费者对于金融服务的更多需求，以及金融市场的高速发展，石嘴山银行核心生产业务系统对于数据存储面临着众多挑战。一方面银行核心生产业务系统的数据面临着爆炸式增长、数据结构多样化等挑战。另一方面，银行的存储系统经过长期建设，面临着存储系统类型多且复杂的局面。

目前石嘴山银行的核心生产业务系统已经发展为包括数据库一体机、虚拟化一体机、高端传统存储、中端传统存储等众多存储系统共存的局面。

对于当前银行部署的一体机来讲，由于计算资源与存储资源比例锁定，存储资源无法灵活扩展，因此业务增长面临着大规模扩展的限制；而对于部署的传统存储系统，其性能受限于一体机的性能，这就造成了业务高速扩展时无法做到存储性能随容量线性扩展。

石嘴山银行积极思考如何利用云计算等技术创新手段让科技成为领导银行发展的新推动力。同时在中国人民银行2017年印发的《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》中，提出“稳步推进系统架构和云计算技术应用研究”。

因此石嘴山银行希望构建全新的私有云数据中心来统筹管理众多的存储系统。华为根据在金融行业有多年的行业应用经验，为石嘴山银行构建了这样一个思路。面向未来，把整体数据中心统一建设/搬迁至到新建私有云上，利用分布式存储的特点整合存储系统多类型，多品牌，多型号问题；同时打破银行业务增长边界，把核心生产、次级生产系统以及管理系统部署在分布式存储资源池上，实现了存储资源灵活扩展的问题。

银行云化之路核心是分布式存储的构建

今天越来越的企业选择了基于x86平台的架构来实现企业业务上云，x86平台其开放性、扩展性、可移植性、虚拟化等优势，也越来越契合包括银行业等对于IT系统升级和管理。

在x86平台上实现业务系统上云，同样面临着诸多挑战，一方面要面临数据的多样性的要求，包括海量数据的处理、非结构化数据的处理、高复杂性的数据处理；另一方面面临数据的迁移，割接及应用和基础平台（IAAS层）的整合。

既要契合开放的x86架构平台，又要满足海量数据的处理、非结构化数据的处理、高复杂性数据的处理；在这样的背景下，分布式存储系统成为企业云化的关键。

在为石嘴山银行核心业务上云的的过程中，华为提供一款可大规模横向扩展的全分布式云存储产品FusionStorage来构建石嘴山银行的分布式存储系统。

FusionStorage可向上层应用提供块、对象或文件存储资源，且支持丰富的企业级特性；系统可轻松扩展至数千节点及EB级容量。FusionStorage具备稳定可靠、卓越效能、弹性按需等特性。

稳定可靠

基于全分布式架构的Active-Active大规模双活集群，提供99.9999%方案级高可用，助推企业关键业务上云；部件、节点、机柜和数据中心等多级可靠性技术保障，有力保障用户核心业务和数据安全。

卓越效能

支持NVMe SSD，450万IOPS@<1ms的SPC-1 V3实证性能，所买即所得，单系统满足百万级虚拟机应用性能需求；EC数据保护可提供高达90%的磁盘空间利用率，节省购置成本，实现高可用与高效能兼具。FusionStorage大缓存，低时延存储资源池保障用户核心业务高压力下顺畅运行。

弹性按需

可轻松扩展至千万级IOPS和EB级容量，支撑云业务规模扩张；按需部署块、对象或文件存储资源。灵活扩展、SLA资源池能助力用户快速应用开发及新系统上线。

采用华为分布式存储之后，石嘴山银行实现了分布式存储资源池，能够更好的完成数据中心存储云化；三副本模式，为石嘴山银行提供99.9999%的高可靠存储资源池，有力保障用户核心业务和数据安全；大缓存，低时延存储资源池保障石嘴山银行的核心业务在高压力下顺畅运行，同时华为分布式存储具备的灵活扩展、SLA资源池支撑石嘴山银行快速开发新应用及上线新系统。

可以看到，通过分布式存储系统的构建，在业务上石嘴山银行在保证了用户核心业务和数据安全的同时也实现了在高压力下业务系统顺畅运行以及用户快速应用开发。借助分布式存储的优势，在未来IT构建上，实现了全面统一到x86架构，实现核心应用x86化；做到了释放技术潜力，支持新应用、高兼容性；逐步结束传统小机底层架构封闭，与云计算、大数据等创新应用不兼容，限制了技术潜力发挥的局面。同时在成本上，优化了投入产出比 ，在IT投资趋紧的情况下，降低TCO。