云和AI时代下，需要怎样的存储？

数字化浪潮席卷而来，颠覆着传统的生产和生活方式，随之产生的新经济和新应用给传统业务模式和产业结构带来前所未有的冲击。特别是云计算、人工智能（AI）和物联网（IoT）的兴起，加快了传统产业升级改造的步伐。

数字化浪潮席卷而来，颠覆着传统的生产和生活方式，随之产生的新经济和新应用给传统业务模式和产业结构带来前所未有的冲击。特别是云计算、人工智能（AI）和物联网（IoT）的兴起，加快了传统产业升级改造的步伐。

在数字化转型过程中，企业希望打通全业务流程，提高上下游的协作效率，实现全业务的自动化和智能化管理，并构建智能的协同平台，在这个进程中，数据贯穿始终，并成为最重要的资产。

由于数据量的大幅增加，企业不但要针对各种数据的价值和生命周期来高效智能地保存、管理数据，更需要通过海量数据交互和大数据分析挖掘数据潜在的价值。此外，系统的互联互通，以及新应用的快速上线和灵活扩展，给传统的存储架构，无论在资源利用率、弹性伸缩，以及智能化、自动化水平方面都提出了新的要求。

传统存储的智能化变革

在信息化的进程中，企业通常在不同的时期为不同的应用采购不同的存储设备，久而久之逐渐形成了一个个存储孤岛。孤岛之间数据无法打通，存储资源无法共享，运维管理日益复杂，同时还造成资源浪费，这成为在向数字化转型中实现全业务数字化的一大瓶颈。

因此，在应用数量快速增加、业务量激增频发后，要保证存储对业务的可靠支撑，必须跨异构存储实现统一透明的监控管理，根据SLA（应用水平协议）动态配置存储资源，降低异构存储管理的复杂度，实现存储资源智能化和自动化管理，通过对硬件设备的监测和预警，实现对设备的智能化运维。同时，在跨异构存储智能化管理数据的基础上，实现数据资源共享，建立基于存储的数据分析平台，充分挖掘数据价值。

基于互联网和移动的新应用越来越多，这些应用具有更新周期短、应用数量增长快等特点。为应对产品和技术的快速迭代，存储的部署周期需要从以往的几个月或几周缩短为以天或小时计，同时要求存储系统具有更高的灵活性、易部署和易扩展，以满足数据高速增长的需求。

随着数据中心逐渐向云化演进，在很长一段时间里，混合云环境将是常态，如何从传统存储设备管理向云存储服务交付转变，成为企业在评估存储技术和方案时重要的考核因素。

因此企业需要综合考虑，制订阶段性云存储规划，灵活部署云存储和对云存储统一智能管理，以保证存储对企业业务经济、可靠地支撑。既能构建基于开源和基于不同虚拟化的私有云，又能支撑混合云和多云，同时实现与不同的公有云数据对接，构建云存储。

什么是为云和AI准备就绪的新一代存储？

传统存储的变革已经迫在眉睫，为了满足新的应用需求，适应新的发展趋势，什么是为未来云和AI部署准备就绪的新一代存储？软件定义存储（SDS）为代表的应用是最明显的发展方向。根据Gartner的报告，到2020年，70%至80%的非结构化数据将通过成本较低的SDS环境进行存储管理。

尽管软件定义存储备受青睐和推崇，但需要注意的是，软件定义存储的概念并没有一个普遍公认的标准化定义，由此也产生了很多不同的理解。以传统磁盘阵列为例，软件系统和硬件系统分离也是业界倡导的方向，由此剥离出来的软件是否属于软件定义存储的范畴，对此也是莫衷一是。但普遍的观点，还是将软件定义存储局限在横向扩展的分布式存储，它们以通用服务器为硬件，运行独立的存储系统软件，利用服务器的本地存储构建便于共享的存储资源池。

即便是分布式存储，在产品形态上也有超融合架构（HCI）、基于Hypervisor的SDS以及Server SAN、分布式文件存储或对象存储等多种形式。

产品形态不同，侧重也有所不同。但万变不离其宗，存储系统的设计最终还是为了满足应用需求。今天，云计算已经成为支持企业快速发展的重要手段，新型云应用更强调资源共享、弹性、随需供给，这与软件定义存储的理念一致。

纵观市场上众多SDS产品及解决方案，为满足结构化、半结构化或非结构化数据存取需求而设计的产品众多，也不乏规模应用案例。华为的分布式存储产品FusionStorage，以高扩展、高性能、开放兼容的能力，能更好的去匹配云环境的应用。

华为FusionStorage之前已帮助浙江电信构筑国内运营商首个PB级的SDS资源池，并在招商银行、辽宁移动、德国电信、Telefonica等国内外多个行业的云场景广泛应用。

自2013年起，华为自身选用了FusionStorage部署公司的三大云资源池，支撑涵盖研发、生产、运营等多领域关键业务，如此超大规模的成功实践，充分验证了华为分布式存储的性能、可靠优势，而且随着业务的高速发展，满足了华为对存储容量及性能的爆发性需求。

纷繁复杂的云应用，扑面而来的智能世界，对于未来存储系统的灵活、简单、高效提出了更高的要求，存储系统如何支撑云环境下，不同类型数据更敏捷、高效的数据存取和管理？也给华为分布式存储未来的功能发展演进埋下了更多伏笔。

在云计算时代，企业业务快速发展导致数据类型复杂多样，数据量爆炸式增长，数据吞吐需求难以预测。自2016年发布上一代分布式存储产品已经过去两年多，4月23日，华为全新一代分布式存储即将正式发布，帮助企业打破不同类型存储间的数据孤岛，让各业务以统一的方式进行存储和管理，从容应对业务云化挑战。了解详情请访问：http://e.huawei.com/topic/fusionstorage2019/cn/index.html?utm_medium=article&utm_source=media&=EEBGHQ197513L