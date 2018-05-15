测评结果：价格、性能并存—Infortrend普安存储 企业IT基石

Infortrend的GSe Pro 3000系列存储价格合理，是中小型企业理想的存储解决方案。通过NAS和IP SAN服务，对接包括阿里云、Amazon S3、Microsoft Azure、Google Cloud、OpenStack Swift在内的一系列云存储。

Infortrend的GSe Pro 3000系列存储价格合理，是中小型企业理想的存储解决方案。通过NAS和IP SAN服务，对接包括阿里云、Amazon S3、Microsoft Azure、Google Cloud、OpenStack Swift在内的一系列云存储。

我们的测评是该系列顶尖的GSe Pro 3016T，配备单控制器，16个盘位可热插拔SATA HDD或SSD，支持大盘与小盘。控制器搭载的是一颗6核2.2GHz Xeon D-1531 CPU，内存为8GB的DDR4（可将其提升至64GB），综合起来对于用户来说，性价比较高。

该控制器配备四个嵌入式的千兆数据端口，并提供扩展端口，实现更多的连接。两个模块化插槽可支持2个或4个端口的主机通道板。从而用户获得以下连接选项：1GbE, 10GbE RJ-45、SFP、40GbE QSPF+、8/16Gbps FC、10GbE FCoE、12Gbps SAS3。

该设备扩展能力巨大，可以连接多达7个JB3060-60盘位扩展柜，总共436颗硬盘。由于扩展端口并未内嵌到控制器，所以必须使用第二个模块化插槽来安装SAS3扩展通道板。

Infortrend EonStor GSe Pro 3016T：部署和管理

测试中，我们在牢固的金属托盘上分别安装了16个2GB的SATA大盘，并通过专用的千兆管理端口连接入测试间网络。这里有两种管理方式：设备提供自己的Web界面，或者使用免费的EonOne软件，可以通过一个界面管理多台设备。

不管哪种方式，首次启动时，会出现安装设置向导，该向导用于创建RAID阵列、存储池、卷。您可以将卷映射到选定的数据端口，并启用文件级共享数据服务，例如SMB / CIFS、FTP、NFS。

每个数据端口必须设置为NAS文件级或iSCSI块级的访问模式。如果要更改模式，建议避开忙碌时段，因为更改通道模式大约需要三分钟的时间。

除了所有常见的RAID功能之外，该软件还具有多样的存储功能。除了支持精简配置外，还可以将卷指定为WORM（一写多读），用于文件级访问。设置按年的保留期，并启用依从模式，在该期间不能删除文件。

Infortrend EonStor GSe Pro 3016T：存储功能

标准版产品包括标准快照许可证，支持每卷64张，每个系统128张，获得高级许可证后分别能够增加到256张和4,096张。卷快照可根据需要运行或按照排程每10分钟获取一张，而数据恢复只需选择合适时间点的快照，然后作为新卷挂载。

镜像标准许可证启用后，卷可以在同一台设备上镜像，实现每卷四个复制对和每个系统16个复制对。用户也可以使用远程复制功能，并支持块级复制和文件级Rsync操作。

工作流程是网页版操作界面的一个亮点，因为该界面提供一系列任务，并通过运行向导进行配置。选项包括创建卷并将卷映射到LUN、设置共享文件夹、配置卷复制、文件夹同步排程。

云存储功能可用于缓存、分层、备份操作。创建云网关连接后，可以将云集成卷指定给这三项任务中的任何一项。

Infortrend EonStor GSe Pro 3016T：存储应用程序

该设备还提供了大量额外的应用程序，包括本地防病毒扫描、LDAP、代理服务器、Syslog、VPN服务器。文件浏览器是单独一个加载的页面，用户的账户具有访问权限后，可以在其中查看、上传、下载文件和文件夹。

SyncCloud与云存储（例如Dropbox，Google Cloud，Microsoft Azure和Amazon S3）同步文件夹。我们使用Dropbox进行了测试，登录我们的帐户，进入开发者页面，创建了一个新的应用程序，并记下生成的令牌。

在SyncCloud页面中，我们选择了Dropbox，输入我们的账户ID和令牌，选择文件夹对进行同步。完成后，我们存放在云中或设备上的任何文件都会同步。

Infortrend EonStor GSe Pro 3016T：性能

Infortrend为系统配备了两个具有双端口10GbE SFP +的主机通道板，连接Xeon Scalable Windows Server 2016系统。NAS性能表现出色，对映射共享文件夹的顺序读写在IO Meter测试软件上均显示为9.2Gb/ s，随机操作速度的测试结果与顺序读写一致。

我们将另一个主机通道板连接第二台Windows服务器，加大测试压力，累计顺序读写入速度提高到18.5Gb/s和18.3Gb/s。

IP SAN的性能同样非常抢眼，目标端1TB的空间跑出的原始顺序读写速率为9.1Gb / s和8.9Gb/s，随后随机写会稍降到7.1Gb/s。交换到双端口10GbE，MPIO链路显示顺序读写速率为18.1Gb/s和17.7Gb/s。

Infortrend EonStor GSe Pro 3016T：总结

EonStor GSe Pro 3016T虽然不是双控配置，但在这个价位存储能力却仍然强劲，是中小企业的绝佳选择。该设备的云功能服务和种类繁多的数据保护工具还是令人眼前一亮，与出色NAS和IP SAN性能一起，成为该设备的主要卖点。