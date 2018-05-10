NetApp全身心投入基于光纤通道的FC-NVMe

NetApp公布了一项真正的存储优势：ONTAP全闪存阵列（使用博科设备）将全面支持基于光纤通道的NVMe-over-Fabrics（FC-NVMe）。

NetApp公布了一项真正的存储优势：ONTAP全闪存阵列（使用博科设备）将全面支持基于光纤通道的NVMe-over-Fabrics（FC-NVMe）。

NetApp还发布了更快的闪存阵列，更深入的公有云和私有云集成，以及对象存储方面的更新。

NetApp声称现在自己拥有第一款企业级端到端NVMe平台（即使在取消DSSD之后也是如此）。这意味着NetApp将力推自己的NVMe赶超Dell EMC、Nimble、Kaminario和Pure Storage，并且赶上IBM，与其基于FlashSystem InfiniBand的NVMe-over-Fabrics针锋相对。

NetAp通过一个面向现有博科光纤通道全闪存阵列的ONTAP软件升级来支持FC-NVMe。

A800

A800是AFF系列全闪存阵列中的新的高端产品，A220则是作为高容量入门级系统推出的：

这里把A200的参数也放进来作为参考。与A700和A700相比，A800支持NVMe SSD，内容容量高出25％，据称在延迟小于500微秒的情况下可提供130万的IOPS，每个群集读取吞吐量可达300GB /秒。

据称A220比A200快30％，DRAM增加了3倍，同时SSD数量也增加了3倍。

从A220到A800s，在NAS横向扩展形式下支持的节点数从2一直到24个节点（12个HA对），在SAN横向扩展形式下支持2到12个节点（6个HA对）。A200在NAS横向扩展形式下支持2到8个节点，SAN横向扩展形式下也是有限的。

ONTAP v9.4

最新版本的ONTAP提供了FC-NVMe支持。NetApp存储系统和软件执行副总裁Joel Reich表示：“有了ONTAP 9.4，你可以升级可选的AFF型号以支持FC-NVMe，如果你已经在使用博科第六代交换机的话。FC-NVMe运行更高效，可提供更高带宽和更多IOPS，并且与标准的基于SCSI的FCP相比，延迟更低。”

ONTAP 9.4还增加了对30TB SSD、多通道SMB和更多后端公有云集成的支持，可以将本地存储中的冷数据迁移（分层）到Azure和AWS以及本地对象存储（如NetApp的StorageGRID Webscale），然后再返回。

客户可以在不停机的情况下从ONTAP 8.3升级到9.4。

从Data ONTAP 7-Mode进行过渡需要一个7-Mode Transition Tool (7MTT)，以及无复制转换（CFT）等最佳实践。

NetApp表示，从第三方存储到ONTAP 9.4是有直接导入流程的。

公有云

NetApp的Cloud Volumes技术已从AWS和Azure扩展到了Google Cloud Platform。查看下面的视频，了解如何使用它在AWS中创建卷并填充它们以供AWS计算实例使用。

表格

这些卷可以自动保持与本地卷同步。此外，NetApp还推出了FabricPool，可以将冷数据从主存储自动分层到AWS和Azure。Active IQ则是一项基于云的分析服务，可预测未来的性能需求，并找出未受保护的数据以优化操作。

对象存储

NetApp在2月悄然透露SG5700 StorageGRID Webscale设备之后，正在紧锣密鼓地为这款产品准备丰富的功能。

SG5700的硬件与去年推出的SG5600相差不多，有相同的两种尺寸——4U x 60驱动器和2U x 12驱动器——并且都支持4TB、6TB、8TB和10TB的磁盘驱动器，最大原始容量都是600TB和120TB。而且，除了现有的10GbitE网络之外，还增加了25GbitE方面的支持。

SG5600要求安装StorageGRID Webscale软件的10.4版本，而SG5700要求v11.0版本。NetApp称，这具有擦除代码，带有动态磁盘池。

评论

使用Plexistor技术支持NetApp存储级内存（SCM），这仍然是还有发展前景的。

NetApp声称，用户通过使用FC-NVMe可以将AFF A系列系统的工作负载增加60％，或将应用响应时间缩短一半。