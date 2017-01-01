 贴近企业用户真实需求——东芝高层全面解析14TB硬盘竞争优势

在2017年下半年东芝传出推出14TB机械硬盘的时候，大家都对新的硬盘充满好奇。近日东芝电子（中国）有限公司在北京举办了MG07ACA企业级14TB机械硬盘的媒体见面会。

在2017年下半年东芝传出推出14TB机械硬盘的时候，大家都对新的硬盘充满好奇。近日东芝电子（中国）有限公司在北京举办了MG07ACA企业级14TB机械硬盘的媒体见面会。会上，东芝高层分享了目前HDD市场面临的挑战和机遇，以及东芝硬盘的相关策略，并基于最新发布的14TB传统磁记录技术的机械硬盘的创新技术来阐述了东芝机械硬盘的竞争优势。

企业级硬盘市场长期来看处于增长态势

从HDD的市场趋势上看，HDD整体市场呈现下滑趋势。2017年全球存储市场来看，2017年闪存SSD的总收入为249亿美元，磁盘HDD的收入为240亿美元。虽然客户在SSD产品层面的支出首次超过磁盘,但是我们也看到了从出货总容量来看，磁盘存储出货容量仍达到闪存的十倍以上。按照TrendForce机构的预测结果，即使2021年SSD出货总容量将达到802 EB，但仍不足磁盘驱动器1830 EB出货容量的一半。

在2017年HDD整体市场微微下滑的情况下，我们也看到了企业级HDD的市场还是在持续增长，因为包括关键业务在内的企业需求不断刺激HDD市场容量的增长。

东芝根据市场趋势也推出了自己的策略，包括在企业级存储市场不断推出企业级容量型硬盘和企业级效能型硬盘的市场策略。

东芝电子（中国）有限公司副总裁高西雅树认为在2018年，东芝硬盘在中国市场的策略包括：

第一， 进一步与中国系统集成商紧密合作；

第二， 积极开拓公有云厂商市场；

第三， 专注不断增长的监控市场。

根据分析机构预测，未来公有云市场年复合增长率在25%，东芝推出满足不同大容量需求的产品线，包括MG05 8TB空气、MG06 10TB空气、MG07 12TB氦气以及MG07 14TB氦气硬盘。

针对中国平安城市、智能交通、公安信息化等领域的蓬勃发展，监控系统规模的增长，市场对于大容量监控硬盘的需求也在不断增长，东芝最新监控硬盘满足新一代监控系统存储需求，为监控系统存储提供了10TB以上的大容量、24 x7 365天全天作业、最高支持64路摄像头支持180TB/年高强度工作负载的具有成本优势的监控硬盘。

立足优势，满足云数据中心对于高密度磁盘的需求

高西雅树先生在采访中谈到，作为全球三大机械硬盘厂商之一，东芝的核心优势之一就是专注，专注于磁盘每个GB的成本，比如MG06 10TB空气盘，实现了10TB的容量。让公有、监控系列领域等需要海量数据存储的数据中心获得更低成本、更省空间和更节能的硬盘。

创新也是东芝硬盘的核心竞争力。包括此次推出的全球首款企业级14TB传统磁记录（CMR）硬盘MG07ACA系列。要说这款产品的优势，东芝电子(中国)有限公司存储产品部资深市场经理吴博深认为有三点技术突破：世界首款9盘碟片、氦气技术、东芝镭射封装技术。

首个采用9磁盘氦气密封设计，提供高达14TB的传统磁性记录(CMR)容量和7200rpm高性能，可方便地集成至云级别存储基础设施，关键业务型服务器和存储系统，以及文件和对象存储解决方案。

MG07ACA 系列硬盘采用东芝精密激光焊接技术，将氦气永久性密封在9磁盘机械装置内。氦气密封设计可降低气动阻力，从而降低运行功耗，9盘片14TB型号的最大容量增加了40%，功率效率提高了50%以上 (W/GB)。帮助云级别和软件定义的数据中心等基础设施实现TCO目标。

采用经过验证的CRM/PRM记录技术，可实现高达14TB和12TB型号容量，提供最佳兼容性和数据可靠性。MG07ACA硬盘配备SATA 6 Gb/秒接口，可方便地集成至标准3.5英寸SATA驱动器托架，从而减少云级别存储基础设施，关键业务型服务器和存储系统的占用空间并减轻运营负担。

总的来说这三个技术实现了MG07系列拥有更高的存储密度和更低的硬盘工作功耗，以及激光焊接技术，确保氦气在硬盘外壳内牢固密封。从而为云级别以及企业存储解决方案提供商提供更好的存储密度和节能特性，实现更加出色的TCO目标。

采用传统的CMR技术，是因为目前很多云存储和数据中心并没有在软件层面对SMR硬盘有很好的支持，所以传统的CMR技术更具优势。公有云主体和企业级用户不仅希望选择成熟、稳定、高性能的磁盘应对存储空间的快速增长，而且对于降低数据存储的成本也非常敏感，我想这也是东芝积极推动大容量14TB传统磁记录（CMR）硬盘的原因之一。