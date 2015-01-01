Nutanix吞并云应用初创公司Netsil

Nutanix即将收购Netsil，Netsil这家初创公司开发的技术可在分布式云空间中发现、映射和管理微服务。

Nutanix即将收购Netsil，Netsil这家初创公司开发的技术可在分布式云空间中发现、映射和管理微服务。

Netsil最初在2012年成立时名为Gencore Systems，总部位于美国旧金山，创始人包括首Cam Nguyen、首席执行官Harjot Gill、首席运营官Shariq Rizvi（前Twitter员工）和首席架构师Tanveer Gill。迄今为止，Netsil已经累计获得570万美元的初始资金，但Nutanix并透露这次收购的金额是多少。

Nutanix首席产品和开发官Sunil Potti在声明中表示：“Netsil可以作为一项基于云的服务使用......当与Nutanix Enterprise Cloud OS软件结合使用时，Devops和IT团队可以在任何云计算环境中快速部署和运行应用，同时确保其可靠性、性能和安全性。”

那么为什么Nutanix会决定进行这次收购？Nutanix打造了超融合基础设施软件，系统客户可以利用这个软件来运行应用。如今，这些软件主要是虚拟化的，但未来将成为一系列容器化的微服务。

这些容器可在实例化、运行和互操作时形成并改造动态链。如果说一个虚拟应用可以使用10-50个虚拟机，那么容器化的应用就可以使用25-100个微服务，甚至更多。

诊断和修复运行不当的容器应用，要比修复虚拟机层面的问题复杂得多。Netsil提供了一种自动映射容器及其交互的方法，并希望外界将其与面向云应用的Google Maps做对比，这有助于缓解性能瓶颈。

Netsil Application Operations Center (AOC)技术的自动应用映射构建了一个拓扑图，列出了所有内部和外部服务以及服务间依赖关系，可以使用来自整个应用堆栈的实时指标来监视特定信号的服务健康状况。

Netsil微服务拓扑图

Netsil表示，该技术不需要对现有应用进行代码修改，也不会增加任何性能开销。

系统可靠性和开发/操作工程师可以使用AOC自动发现的映射和分析来进行事件响应、容量规划、部署管理、提供正常运行时间和性能服务级别。

Nutanix很关注微服务在其Enterprise Cloud OS软件环境中运行的未来前景，对Nutanix来说，Netsil为其提供了微服务应用映射、性能管理和问题修复方面的能力。

不久前，Nutanix同意收购Minjar，后者的技术可提供工作负载运行在公有云中的成本信息。