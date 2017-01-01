 NetApp公司第三季度营收表现不俗

George Kurian领导下的NetApp公司报出强劲的第三季度营收，全闪存阵列业务的强劲推动使得NetApp自2015年实现首次全年营收增长。

尽管沉重税收给GAAP净收入造成影响，但潜在数据仍然表现强劲。

George Kurian领导下的NetApp公司报出强劲的第三季度营收，全闪存阵列业务的强劲推动使得NetApp自2015年实现首次全年营收增长。

15.2亿美元的年营收较上年全年的14亿美元增长8%。GAAP净收入为5.06亿美元亏损，但这主要是由于美国近期税法调整所引起，即NetApp公司需要一次性支付8.56亿美元税款。非GAAP净利润2.73亿美元，可以看到其盈利能力已经得到明确证实，且较上年全年增长了18.2%。

NetApp公司财务运作方面的另一个好现象在于，其自由现金流占总体收入的25%，同比增长104%。

公司CEO George Kurian表示，NetApp公司经历了“强大的需求环境与客户推动，与各地区内领先企业携手并进，并成功扩大了业务规模。

战略产品营收占总体收入的70%，同比增长20%。基于SollidFire的超融合型产品亦迎来了良好的发展开端，Kurian表示这一切都令人感到兴奋。

NetApp公司的全闪存阵列年化营收已经达到20亿美元，同比增长近50%。

Kurian指出，NetApp公司仍然高度关注客户的实际需求，并明确对市场进行区分。该公司认为，目前稳定的需求环境将在下个季度甚至更远的未来继续保持下去。

第四季度的预期营收将在15.25亿美元到16.75亿美元之间。这意味着其2018财年全年营收将达到58.7亿美元，这意味着NetApp公司的全年收入数据将是迎来自2015财年61.2亿美元以来的最高水平，且显示出稳健的增长趋势。

NetApp公司年度营收与GAAP净收入图表。2018财年收入数字为预估结果。

NetApp公司需要确保GAAP净收入达到1.95亿美元才能避免全年亏损，但这项目标似乎并不难达成。事实上，其很有可能在2018财年当中实现总体盈利。