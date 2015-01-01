Infinidat首席技术官评论英特尔及三星Ruler SSD

我们和很多人谈到了英特尔的Ruler SSD和三星“迷你Ruler”SSD，其中我们从Infinidat那里得到了一些有趣的观点。

我们和很多人谈到了英特尔的Ruler SSD和三星“迷你Ruler”SSD，其中我们从Infinidat那里得到了一些有趣的观点。

我们本来想，因为Infinidat 使用磁盘提供大容量存储，并且说你不需要全闪存阵列来获得性能，所以我们可能根本不会从Infinidat 那里得到回复。

但我们错了，我们从Infinidat 公司EMEA地区首席技术官Eran Brown那里得到了一个有趣的观点。

Brown首先总体介绍了Infinidat对闪存的看法，然后谈到了我们提出的问题。

Infinidat的InfiniBox很大程度上依赖于SSD的缓存/性能等级，而且Infinidat将大量精力投入到将合适的数据放入RAM和SSD中以实现低延迟的软件中。

Brown说：“我们唯一的反对全闪存是‘全’这个部分：我们坚信，企业级闪存和近线SAS之间的价格差距不会随着时间的推移缩小到9：1以下，因此闪存必须用于实现性能，而不是用于保存所有数据[因为这是浪费]。”

问：在容量、空间密度和功率效率方面，您认为这些格式与现有的2.5英寸闪存驱动器格式相比如何？

Eran Brown：我认为一旦标准化，这些新格式将有助于降低每TB成本，提高密度。他们将需要新的数据布局架构来应对它的“爆炸半径”。

问：您是否设想将其用于JBOF、存储阵列、超融合系统以及/或者普通服务器？如果是的话，您能描述下是以何种方式吗？

Eran Brown：我认为从长远来看，所有的用例都是可能的，但如果不付出相同的努力——因为这些努力会转化为上市时间——企业是否真的追求这个目标？

1、作为DAS使用，这是最省力也是上市最快的途径。这种方法将被用于为一台服务器（三星）或者多台服务器（英特尔）提供大量的闪存空间。

2、作为封装使用，这需要改变数据布局，需要更多的努力和上市时间。这个努力很可能将围绕数据布局和硬件处理展开的，但也涉及到其他方面。

问：具体来说，你认为英特尔的Ruler格式在服务器中是扮演一定角色的？

Eran Brown：是的，它解决了分布式集群中节点的闪存大容量问题。没有太多的集群需要这么大的容量和闪存，但是由于特定的大数据挑战，可能会有一些用途。这些集群可能使用分布式、基于副本的数据布局，这会提高采用这种规格的价格，从而进一步限制了实际部署的适用性。

问：这同样适用于三星的迷你Ruler格式吗？

Eran Brown：目前三星的方法似乎是用于服务器内部，所以CPU与TB的比例是相当有限的，也许一台配置了一个GPU的双路服务器智能提供这么多的性能，这就引出了一个问题，这对一台服务器来说是否容量太大了？

我认为还是有一些使用实例的，客户可以简单地在服务器内放置较少的Ruler模块来降低这个比例。同样地，在外部的用途比较有限，可能有些客户会用到。

问：你认为这些新的驱动器格式将使用NVMe接口、而不是SAS和SATA吗？为什么？

Eran Brown：NVMe（NVMe-oF）是一个很自然的选择，因为这种新的闪存格式没有理由去采用较慢速的接口。这也是阻碍了客户采用的一个原因（因为大多数客户仍然认为NVMe是太前瞻了，缺乏一些功能性）。例如，多路径还处于早期阶段。

问：你如何看待三星在其迷你Ruler SSD上实施对象存储？你认为这有用吗？

Eran Brown：我认为这里涉及两个方面：性能和功能。

性能取决于[三星]对象存储的有效性。如果通过采用字节寻址设备和增加对象存储降低了延迟，那么这将是一个不错的选择。

我只能假定三星的功能将落后于对象存储厂商提供的功能——我认为多租户就是一个明显的例子。所以目前还不清楚哪些用例会在什么时候适用，因为功能可能会随着时间的推移而扩展。

评论

所以这里我们没有看到Infinidat关于采用这种类型闪存驱动器的明确信息——这不是我们所期望的。关于“爆炸半径”的观点很好，我们认为，可能需要某种形式的限制。

同样，关于三星实施对象存储的观点看起来很强烈，与其他驱动级别的对象存储方案（如OpenIO）一样，采用这些方案将需要可靠且可证明的用例好处。