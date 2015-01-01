美国新税法导致西部数据第二季度净亏损8.2亿美元

西部数据（Western Digital）第二季度获得创纪录收入，但美国新税法拖累其净亏损达到8.2亿美元。

西部数据（Western Digital）第二季度获得创纪录收入，但美国新税法拖累其净亏损达到8.2亿美元。

该季度西部数据收入53亿美元，比去年同期增长8.4％，仅比上一季度增长2.3％。西部数据表示，该季度GAAP净亏损达8.23亿美元，其中包括16亿美元的临时净税费用，主要是由于税收减免和就业法案导致的遣返税。

这意味，如果没有这部分费用GAAP净收入就是7.77亿美元左右。去年同期为2.35亿美元，上个季度是6.81亿美元。今年业绩良好的另一个迹象是营业收入，本季度为9.55亿美元，去年同期为5.45亿美元。

西部数据在2018财年第二季度的收入和GAAP净收入

西部数据公司首席执行官Steve Milligan表示，收入增长“受到我们主要终端市场的推动”，特别是“大容量企业级硬盘和闪存产品”。到目前为止，64层NAND技术正在被部署到SSD产品组合中，96层技术将在2018年后期进行升级，现在即将制造出样品。

他证实，西部数据计划在2018年7月至12月期间推出基于MAMR的容量型驱动器样品，这项技术将会创造40TB以上的驱动器。

该季度西部数据的硬盘总出货量是4230万个，去年同期为4480万个，上一季度为4220万个。该季度出货容量为95.3EB，去年同期是77.8EB，上一个季度是87.4EB。

对硬盘细分市场进行细分发现，消费级硬盘数量环比下滑幅度较大，笔记本电脑用硬盘略有下滑，但其他类别（台式机、贴牌和企业级硬盘）则全面上涨。

2018财年第二季度磁盘驱动器细分市场

西部数据公司总裁兼首席运营官Mike Cordano表示，西部数据在所有产品领域都看到了增长，包括客户端设备（驱动器）、客户端解决方案（带有软件和驱动器的产品）、数据中心设备（驱动器）和数据中心解决方案（阵列） 。

Wells Fargo高级分析师Aaron Rakers表示，预计2018年上半年高容量企业磁盘驱动器需求将增长超过60％。

Rakers估计，西部数据的“NAND闪存总收入为26.7亿美元，上个季度为25.7亿美元，去年同期为20.9亿美元”。

他对西部数据面向企业的SSD销售情况感到失望，他说：“我们认为，西部数据在企业SSD方面的表现仍然较弱。我们将关注即将推出的eSSD，包括整合96层（BiCS4 3D-NAND）技术，这是未来业绩改善的动力。”

鉴于SSD持续向企业的渗透，西部数据正在减少对性能型企业硬盘（1万转和1.5万转硬盘）的未来投资，缩小其客户端硬盘组合。闪存市场看起来比较稳定，在发生了那么多关于东芝部分出售其闪存合资公司的法律和其他方面争议之后，西部数据很高兴与东芝达成了合作伙伴关系。

西部数据公司首席财务官Mark Long谈到美国的新税法，称16亿美元的临时净税费是“主要由于一次性强制的回国税，这只是包含在我们公认会计原则结果中的。预计从2019财年开始的未来8年，完成对这部分汇回税的支付，在最后三年完成其中的60%”。

这实际上是个好消息，因为西部数据将“以高效率的方式得到在美国的全球现金，从而受益于新的税法”。

西部数据希望在下一季度能够获得约49亿美元的收入，去年同期是46亿美元。