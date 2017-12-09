2018年华为存储的三个关键字：闪、云、智

在1月8日的2018年华为存储媒体沟通会上透露的信息量还是蛮大的。从2017年的各种咨询报告中，我们看到了华为存储已经蝉联Gartner通用存储阵列魔力四象限报告领导者位置了。

在1月8日的2018年华为存储媒体沟通会上透露的信息量还是蛮大的。从2017年的各种咨询报告中，我们看到了华为存储已经蝉联Gartner通用存储阵列魔力四象限报告领导者位置了。在中国市场，华为存储营收和出货量也都是NO.1。那么2017年还有哪些数据是之前没有披露过的呢？2018年华为存储的策略是什么呢？

在沟通会上，华为存储给出的数据显示华为存储积极拥抱产业变化，IDC的报告显示华为存储在全球收入增长率为第一，同时代表未来趋势的全闪存市场，华为全闪存存储市场收入增速位列全球第一，收入增速为226.8%。在全球重点区域包括西欧、日本、亚太和中东都是迅猛增长。

中国市场更不用说，印象深刻的是华为存储产品线总裁孟广斌开门见山地表示华为存储在2017年，特别是中国市场是一个“有质量“的增长，释放了“有质量”的信息包括华为存储在中国市场实现更具含金量的多项市场第一，包括高端存储第一、软件定义存储第一、NAS存储第一、金融行业占有率首次第一。这代表华为存储技术创新、关键核心业务应用领域、融合市场都取得了突破性进展。

“有质量”还包括权威评测机构ESG实验室发布华为OceanStor Dorado评测报告，显示该产品完美承载关键核心业务；著名技术分析机构DCIG发布的2016年-2017年高端存储阵列购买指南中，华为高端存储OceanStor 18000 V3荣获年度最佳产品，位列DCIG推荐排名榜首。目前，华为存储服务全球超过8000家客户。

除了看到2017华为取得的进步，作为存储领域的观察者，第一是特别想知道华为对于存储的前瞻战略怎么样，对于数据存储有怎样的见解。因为华为存储已经不是一个跟随者，这种情况下一个企业最怕的是顶层设计出问题。其次，当然是看华为存储在2018年有哪些具体的措施来实现前瞻战略。

那么，华为存储的战略是什么？华为自己称之为愿景，就是帮助广大企业用户实现“数据按需服务”。

个人理解华为是对于“数据”这个概念理解透彻了，未来数据将和水、电一样是可以流动、传输，以及被吸收利用。因此，华为存储提出了“数据按需服务”的愿景。

我们知道存储产业30多年的发展，衍生出多种多样的存储产品，解决了企业应用的各种述求。例如为解决早期数据增长而出现的DAS和SAN，为解决核心应用高稳定性和高性能而出现的高端存储，为处理非结构化数据而产生的NAS和对象存储，为满足弹性部署而衍生出来的软件定义存储……

然而，在云、大数据、移动和IOT的趋势下，数据已经成为企业重要的资产，要实现“数据按需服务”，需要解决三个挑战，从存储孤岛、管理复杂以及厂商锁定三个维度。

1.存储孤岛：数据离散在各种各样的存储设备中，无法方便快捷地共享和流动到需要的地方，不利于整合企业应用业务流，也不利于大数据分析处理，深度挖掘数据价值，存储的资源利用率也较低。

2.管理复杂：当前的存储产品在支持各种数据格式的读写，数据保护上提供了多种多样的功能，但配置存储资源仍然相对专业和复杂，同时企业客户的数据中心在多厂商的供应策略下，长期发展形成七国八制的局面，各厂商不同型号的存储并不能统一管理，进一步增加了管理的复杂度。

3.厂商锁定：各厂商的存储产品间并没有统一的标准，而且数据具备“重力”的特点，一旦选定存储厂商，随着数据的增长，只能被动扩容，被厂商锁定。

华为存储的“数据按需服务”愿景正是解决存储孤岛、管理复杂以及厂商锁定三个难题。通过构建面向云数据中心的存储融合资源池，整合存储基础架构，屏蔽底层存储产品的差异和细节，让数据在不同业务间按需流动和共享，为客户提供自动化、按需供给、云上云下一致体验的数据服务，实现客户业务的敏捷云转型。

在沟通会上，华为提出用全面闪存化、全面云化、全面智能化来实现“数据按需服务”这个愿景。就像标题所述，简称“闪”、“云”“、”智”三个关键字。

“闪”：继续推进全面闪存化/All Flash

沟通会上透露出2018年华为即将发布新一代全闪存存储OceanStor F V5系列，其支持SAN、NAS一体化，融合了SAN、NAS，实现多业务承载。同时在2018年实现闪存全档位覆盖，满足用户不同档位需求，高性能与丰富特性兼得。

同时不忘技术创新和应用推进，华为全闪存阵列OceanStor Dorado V3为用户提供高性能、高可靠、高效率的存储服务，满足数据库、虚拟化等企业级应用的需求，帮助金融、制造、政府、运营商等行业向闪存时代平滑演进。

在技术创新上，华为全闪存继续在性能、可靠、高效性方面加大技术投资。华为是业界唯一开发SSD芯片、SSD盘片和全闪存系统的厂商，有能力协同盘和系统的能力，可以将全闪存的特性发挥到极致，例如通过盘和系统配合实现全局磨损均衡，延长SSD盘寿命。

OceanStor Dorado V3采用原生闪存设计的存储系统，通过面向闪存专门优化的操作系统、独有的FlashLink 和专有的性能加速芯片，华为全闪存存储实现了行业最高的性能和可靠性，相比传统存储性能提升10倍，可线性扩展至16控，性能高达400万IOPS，满足未来业务发展所需。

孟广斌谈到在全闪存领域，华为采用自主研发的“四颗芯片定天下”的战略推进，包括存储控制芯片、多协议接口芯片、SSD控制器芯片以及智能管理芯片。

华为存储产品线总裁孟广斌展示华为自主研发的四颗存储芯片

“云”：继续推进全面云化/All Cloud

在2017华为全联接大会上，华为存储发布专属企业存储服务（Dedicated Enterprise Storage Service, DESS），在业内第一个推出企业关键应用零改造上云服务，在结合华为的全融合云存储FusionStorage，通过存储即服务（Storage as a Service, STaaS）方案打造最佳存储混合云解决方案。

STaaS实现了存储资源池化，并和阵列互联，数据互通。闪存存储与传统存储、高中低端存储互相备份和容灾，本地存储与云之间数据按需流动，降低TCO。

对于STaaS方案，孟广斌谈到，最核心的是管理华为系列存储以及第三方存储设备，华为主导创建了开源社区OpenSDS之后，实现了异构环境整合，做到了对上层应用，下层基础设施，以及中间层的运维统一管理，真正做到了从关注单一设备到跨云的解决方案。

在2018年云化领域，华为将同时强化FusionStorage的融合、弹性、极致扩展以及开放等特点。

FusionStorage在融合方面通过一套系统支持分布式块、分布式文件与分布式对象存储资源服务，业界唯一实现多类型数据服务融合，实现硬件归一、资源共享、简化运维，面向应用的多类型存储资源按需供给，支撑业务上线时间由1周缩短至1小时。系统极致扩展，全分布式架构，轻松扩展至4096节点、千万级IOPS和EB级容量，支撑云业务规模扩张。

FusionStorage天然融入OpenStack云基础架构，兼容Amazon S3，灵活选择公有云或私有云基础架构，提供HDFS接口，支持融入Hadoop大数据生态圈。

“智”：推进全面智能化/All Intelligence

今天智能化贯穿所有的设备。孟广斌表示在企业级存储领域，华为是智能化最坚定的应用者和推动者。

华为希望用AI和大数据改造存储管理，第一，让运维智能化，新的智能管理系统eService实现快速部署、自动适配以及故障自愈。让基础设施的运维人员从线上调优运维配置，实现全面运维智能化。第二，资源调度智能化。让使用者实现智能资源分配，秒级业务模型匹配，分钟级资源分配。按最优模型快速分配资源，提高资源利用率。基于趋势预测，提供智能的资源回收和数据流动的决策建议并自动执行，简化运维管理。最后做到使能数据价值挖掘，实现数据利用的智能化。

写到最后，基于全面闪存化、全面云化以及全面智能化的华为存储2018战略规划图已经露出水面。就像追求更快、更高、更强是奥林匹克精神一样，华为存储提出的全面闪存化追求的速度、全面云化追求的是广度，而全面智能化则追求的是速度和广度的结合。