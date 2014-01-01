IDC：第三季度全球融合系统收入增长10.8% 收入超过29.9亿美元

根据IDC全球融合系统季度追踪报告显示，2017年第三季度全球融合系统市场收入同比增长10.8%达到29.9亿美元，新出货存储容量为1.96EB，同比增长30%。

根据IDC全球融合系统季度追踪报告显示，2017年第三季度全球融合系统市场收入同比增长10.8%达到29.9亿美元，新出货存储容量为1.96EB，同比增长30%。

IDC企业存储与融合系统研究总监Eric Sheppard表示：“融合系统市场在多个方面都有所扩展，尤其是在超融合解决方案方面。虽然超融合不是市场增长的唯一来源，但它无可否认地推动这个市场快速扩张到新的环境中。”

融合系统细分市场

IDC将融合系统市场分为三个细分领域：认证参考系统与集成基础设施、集成平台、超融合系统。认证参考系统与集成基础设施是预集成的、厂商认证的系统，包含服务器硬件、磁盘存储系统、网络设备、基础元素/系统管理软件。集成平台是配有额外预集成打包软件的集成系统，还有针对实现应用开发软件、数据库、测试和集成工具等功能进行优化设计的定制系统。超融合系统则是将核心的存储和计算功能融入单一的、高度虚拟化的解决方案。超融合系统的一个关键特征就是其横向扩展架构，以及能够通过相同的基于x86服务器的资源提供所有计算和存储功能。

在2017年第三季度，认证参考系统与集成基础设施系统市场收入达到14.4亿美元，同比增长1.5%，占整个融合系统市场规模的48.3%。戴尔是该细分市场中最大的厂商，销售额达到6.972亿美元，市场份额为48.3%。思科/NetApp的销售额为4.855亿美元，同比增长56.4%，占有第二大市场份额33.6%。

* 注释：戴尔代表着戴尔与EMC在所有显示季度中的销售收入。

2017年第三季度超融合系统销售同比增长68%，销售额为10亿美元，这相当于在整个融合系统市场收入中占比33.5%。其中戴尔是该市场中最大的提供商，收入为3.068亿美元，份额为30.6%。Nutanix的收入为2.074亿美元，份额为20.7%。在所有其他融合系统市场的细分领域中，超融合系统细分市场的厂商份额是基于解决方案品牌的。全面集成解决方案（带有来自多提供商的知识产权，但是仅采用一家提供商品牌）则归属与该提供商品牌的解决方案。

* 注释：戴尔代表着戴尔与EMC在所有显示季度中的销售收入。

2017年第三季度集成平台销售额同比减少了19.8%为5.427亿美元，这相当于在融合系统市场总体规模中占比18.2%。Oracle是该季度最大的集成平台提供商，收入为2.404亿美元，市场份额为45.8%。